Kast emplazó a la oposición por la acusación constitucional contra el ministro de Justicia

"El ministro cuenta con mi confianza”, afirmó Kast.

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La controversia por las rebajas de condenas que beneficiaron a 56 pederastas sigue escalando. Desde Roma, donde se encuentra en medio de su gira europea, el presidente José Antonio Kast volvió a cerrar filas con su ministro de Justicia, Fernando Rabat, y desafió directamente a la oposición que si pretende impulsar una Acusación Constitucional (juicio político), que la presente de una buena vez.

El jefe de Estado no solo ratificó la continuidad del secretario de Estado, sino que asumió personalmente el costo político de la polémica. Una señal con la que busca dejar claro que, al menos por ahora, no contempla pedirle la renuncia al titular de Justicia.

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“La responsabilidad política la asumí yo, porque soy el presidente (...) El ministro cuenta con mi confianza”, afirmó.

El mandatario también recordó que la designación y eventual salida de los integrantes del gabinete es una atribución que corresponde exclusivamente a la Presidencia, marcando distancia de las presiones que han surgido desde el Congreso.

“En una democracia como la nuestra en Chile, a los ministros los nombra el presidente de la República y les pide el cese de funciones el presidente de la República. No diputados o senadores que están en su legítimo derecho de expresar lo que estimen conveniente, pero quien ejerce el mando de la nación y nomina a los ministros es el presidente de la República”, subrayó.

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Kast elevó el tono de sus declaraciones al referirse a la Acusación Constitucional (AC) que alista la oposición en contra de Rabat y cuestionó que la oposición lleve varios días anunciando la presentación del libelo sin concretar la iniciativa.

“Han tenido una semana para presentar la AC, no lo han hecho. ¿Por qué? Que la presenten y que se vote si lo estiman pertinente. Pero creemos que antes deberíamos trabajar en las modificaciones de las leyes. Si no, que presenten la AC mañana”, sostuvo.

El mandatario también reprochó que, a su juicio, el debate se haya concentrado en los anuncios de una ofensiva parlamentaria, en lugar de avanzar en cambios legislativos para abordar el problema de fondo.

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“La han anunciado todos los días y cada día le añaden un antecedente más (...) Enfrentemos el problema de fondo, que es lo que nos exigen nuestros compatriotas”, señaló, insistiendo en que el Gobierno busca concentrar sus esfuerzos en corregir las disposiciones legales relacionadas con las rebajas de condenas.

Las palabras de Kast llegaron en una jornada marcada también por las advertencias de la oposición respecto del Presupuesto 2027. Este martes, el diputado Jorge Brito (FA) anticipó que su sector buscará rechazar los recursos destinados a las partidas de Justicia.

“Ni un peso para el gabinete del presidente de la República ni para el gabinete del ministro Rabat mientras no renuncien los responsables de haber dejado a pedófilos y a criminales de lesa humanidad libres”, manifestó el parlamentario.

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Frente a esa posibilidad, el mandatario advirtió que una medida de esa naturaleza terminaría afectando a quienes precisamente la oposición dice defender: las víctimas de los delitos. Según planteó, el Ejecutivo mantiene como prioridad encontrar una salida al problema legislativo que originó la controversia.

La oposición alista un juicio político que podría sacar a Fernando Rabat del gabinete.

La respuesta de la oposición

Lejos de descomprimir el escenario, el emplazamiento presidencial desde Italia abrió un nuevo flanco de confrontación con los parlamentarios opositores, desde donde fustigaron tanto a la permanencia de Rabat en el gabinete como la decisión del mandatario de desafiar públicamente al sector que prepara el juicio político.

Uno de los más duros fue el senador Iván Flores (DC), quien cuestionó la forma en que Kast se dirigió al Congreso y calificó sus declaraciones como un “toreo” al Poder Legislativo.

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“Ha sido un día de furia que ha tenido el presidente”, afirmó Flores, quien de paso instó al jefe de Estado a “dedicarse a sus asuntos” y dejar que los legisladores ejerzan las facultades que les corresponden.

“¿Es tan valioso Rabat para el presidente de la República o es sencillamente la tozudez de no dar el brazo a torcer?”, arguyó el parlamentario, según consignó BioBíoChile.

Desde el Partido Socialista, el jefe de la bancada de Diputados, Raúl Leiva, instó al mandatario a pensar en las víctimas.

“Que se ponga en la situación de 56 familias que sufren porque violadores y pederastas están libres por una decisión de su ministro de Justicia”, retrucó.

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La diputada del Frente Amplio, Carolina Tello también se sumó a las críticas y apuntó directamente a la contradicción que, a su juicio, existe entre la responsabilidad política que Kast dice haber asumido y su decisión de mantener a Rabat en el cargo.

“Presidente Kast, si tiene tanto apuro por cerrar esta crisis, pida la renuncia de su ministro de Justicia (...) Cada día que Rabat sigue en su cargo, más claro queda que usted estuvo de acuerdo con esta decisión o al menos con la rebaja de condenas”, remató taxativa.