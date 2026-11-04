México

Salario mínimo en la frontera norte: a cuánto subirá el pago diario y cómo quedaría tu sueldo al mes en 2027

El aumento al salario mínimo, que entraría en vigor el 1 de enero de 2027, se decidirá entre el 6% que plantea Coparmex y el 12% que impulsa la CTM en las negociaciones tripartitas en curso

Una cartera de cuero negro con varios billetes de peso mexicano de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos asomando
En tanto, el salario mínimo general es de 9,582.47 pesos mensuales, vigentes desde el primero de enero de 2026, el cual registró un aumento de 13% respecto al año previo
Guardar

El salario mínimo en México aumentará a partir del 1 de enero de 2027, aunque la cifra definitiva todavía no está confirmada. El proceso de negociación entre sindicatos, sector empresarial y Gobierno federal ya comenzó en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), con propuestas que van del 6% al 12%, según el sector consultado.

El ajuste se aplicará tanto al salario mínimo general como al que rige en la Zona Libre de la Frontera Norte, región que mantiene montos superiores por su régimen especial. La resolución final se conocerá en diciembre, cuando el Consejo de Representantes de la Conasami sesione de manera permanente hasta llegar a un acuerdo.

PUBLICIDAD

Los montos vigentes antes del ajuste de 2027

Secretaría del Trabajo Y Previsión Social (Facebook)

En 2026, el salario mínimo general en México es de 315.04 pesos diarios, equivalentes a 9,582.47 pesos mensuales. Esta cifra funciona como punto de partida para calcular el incremento que se definirá para el próximo año.

En la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo asciende a 440.87 pesos al día, es decir, 13,409.80 pesos mensuales. Esta zona, que agrupa a municipios fronterizos del norte del país, mantiene desde hace años un monto superior al del resto del territorio nacional.

El salario mínimo de 2027 todavía no tiene una cifra oficial: la Conasami definirá el aumento en diciembre de 2026 y el nuevo monto entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Hasta entonces, tanto el salario general de 315.04 pesos diarios como el de la frontera norte de 440.87 pesos siguen siendo los vigentes, y cualquier porcentaje que circule corresponde solo a estimaciones de analistas y organizaciones, no a una decisión formal.

PUBLICIDAD

Las estimaciones públicas que circulan ubican el posible aumento entre 10% y 13%, aunque la cifra definitiva dependerá de las negociaciones tripartitas que se desarrollan dentro de la Conasami.

Cómo se calcula el incremento salarial

Para fijar el nuevo monto, la Conasami toma como referencia el salario vigente y le suma el Monto Independiente de Recuperación (MIR), un componente destinado a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. A ese resultado se aplica, además, un porcentaje de incremento acordado por el Consejo.

El esquema tiene antecedentes recientes. En 2026, el aumento general del 13% se compuso de 17.01 pesos de MIR más un 6.5% de incremento porcentual. En la Zona Libre de la Frontera Norte, en cambio, el ajuste fue solo porcentual, de 5%, sin aplicación del MIR.

El procedimiento sigue un calendario fijo cada año. En noviembre, sindicatos y organizaciones patronales presentan sus propuestas ante el Consejo. En diciembre, el organismo analiza la información económica disponible y acuerda los nuevos montos.

Uno de los objetivos declarados del esquema actual es alcanzar el equivalente a 2.5 canastas básicas hacia 2030. Ese parámetro forma parte de las discusiones que el sector obrero y el empresarial sostienen dentro de la Conasami para definir el ritmo de los aumentos anuales.

Posturas de sindicatos y empresarios

Imagen 73HMYY4LFRBFHBJBF6UG4FL4H4

Las negociaciones para 2027 arrancaron con posiciones distantes entre el sector obrero y el empresarial. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) planteará un incremento del 12% al salario mínimo, según informó el dirigente estatal de la organización, Janitzio Soto Elguera, quien explicó que la propuesta responde al encarecimiento de productos y servicios.

Soto Elguera reconoció que para el sector patronal esa cifra podría resultar elevada, por lo que anticipó una negociación en la que cada parte expondrá sus argumentos durante las reuniones tripartitas que ya iniciaron entre representantes obreros, empresariales y del Gobierno federal.

Del lado empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso topar el ajuste en 6%. Su presidente, Juan José Sierra Álvarez, sostuvo que no existen las condiciones económicas en el país para un aumento de dos dígitos, como el 13% aprobado este año.

“Por este momento de falta de crecimiento en el país, consideramos que debería ser el aumento de salario mínimo la inflación y dos puntos”, señaló Sierra Álvarez. El dirigente agregó que conviene retomar los incrementos de dos dígitos solo cuando el país recupere una ruta de crecimiento económico sostenido.

El empresario advirtió que mantener aumentos sostenidos de dos dígitos, como ocurrió en años anteriores, puede traducirse en mayor informalidad laboral y en el cierre de empresas, en particular entre micro, pequeñas y medianas empresas.

Calendario oficial del proceso en la Conasami

Logotipo con figuras geométricas triangulares sobre el texto CONASAMI Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en fondo blanco con diseños tenues
El emblema de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos presenta figuras geométricas y el nombre del organismo sobre un fondo blanco con ornamentos. (Conasami)

El procedimiento para definir el salario mínimo de 2027 sigue etapas establecidas. La Dirección Técnica de la Conasami elabora un informe con datos sobre inflación, productividad y costo de la canasta básica, que debe entregarse a más tardar el último día de noviembre.

Con esa información como base, el Consejo de Representantes de la Conasami sesiona de manera permanente durante diciembre hasta llegar a una resolución. El organismo está integrado por representantes del sector obrero, del sector empresarial y del Gobierno federal.

La decisión final debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) antes de concluir el año, para que el nuevo monto entre en vigor el 1 de enero de 2027. Ese mismo mecanismo se aplicará tanto para el salario mínimo general como para el de la Zona Libre de la Frontera Norte.

Mientras no se publique la resolución en el DOF, cualquier porcentaje que circule (ya sea el 12% de la CTM, el 6% de Coparmex o el rango de 10% a 13% mencionado por analistas) constituye únicamente una propuesta o estimación sujeta a las negociaciones que continúan dentro de la Conasami.

Cálculo hipotético del aumento, de 6% a 12%

Ilustración con el texto "Áreas geográficas" a la izquierda y un fragmento del mapa del noroeste de México a la derecha
Un diseño gráfico presenta el mapa del noroeste de México junto con la frase "Áreas geográficas" sobre un fondo ornamental. (Conasami)

Para dimensionar el impacto de las distintas propuestas en discusión, es posible proyectar cómo quedarían el salario general y el de la Zona Libre de la Frontera Norte si el ajuste final se ubicara en cada punto porcentual entre el 6% planteado por Coparmex y el 12% que impulsa la CTM. Se trata de un ejercicio ilustrativo, no de una cifra aprobada por la Conasami.

Salario mínimo general (base: 315.04 pesos diarios / 9,582.47 pesos mensuales):

Con 6%: 333.94 pesos diarios, equivalentes a 10,157.41 pesos mensuales.

Con 7%: 337.09 pesos diarios, equivalentes a 10,253.22 pesos mensuales.

Con 8%: 340.24 pesos diarios, equivalentes a 10,349.05 pesos mensuales.

Con 9%: 343.39 pesos diarios, equivalentes a 10,444.88 pesos mensuales.

Con 10%: 346.54 pesos diarios, equivalentes a 10,540.71 pesos mensuales.

Con 11%: 349.69 pesos diarios, equivalentes a 10,636.53 pesos mensuales.

Con 12%: 352.84 pesos diarios, equivalentes a 10,732.36 pesos mensuales.

Zona Libre de la Frontera Norte (base: 440.87 pesos diarios / 13,409.80 pesos mensuales):

Con 6%: 467.32 pesos diarios, equivalentes a 14,214.39 pesos mensuales.

Con 7%: 471.73 pesos diarios, equivalentes a 14,348.49 pesos mensuales.

Con 8%: 476.14 pesos diarios, equivalentes a 14,482.58 pesos mensuales.

Con 9%: 480.55 pesos diarios, equivalentes a 14,616.68 pesos mensuales.

Con 10%: 484.96 pesos diarios, equivalentes a 14,750.77 pesos mensuales.

Con 11%: 489.37 pesos diarios, equivalentes a 14,884.87 pesos mensuales.

Con 12%: 493.77 pesos diarios, equivalentes a 15,018.96 pesos mensuales.

Estos montos corresponden a proyecciones matemáticas directas sobre las bases vigentes en 2026 y no incluyen la posible aplicación de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) adicional, el cual, de acordarse, elevaría aún más la cifra final. La Conasami podrá optar por un esquema combinado de MIR más porcentaje, como ocurrió en el ajuste de 2026, o por un ajuste puramente porcentual, como el aplicado ese mismo año en la frontera norte.

Impacto en el costo laboral y advertencias empresariales

Crédito: Presidencia
Crédito: Presidencia

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) advirtió que el aumento al salario mínimo, sumado a la reducción de la jornada laboral prevista para 2027, podría elevar el costo salarial por hora entre 14.8% y 16.9%.

Según las estimaciones de la Confederación, un incremento hipotético de entre 10% y 12% sobre el salario mínimo de 315.04 pesos diarios representaría entre 958 y 1,150 pesos adicionales al mes para cada trabajador, sin contar las contribuciones patronales. El organismo aclaró que estos porcentajes corresponden a ejercicios ilustrativos y no representan un incremento aprobado para 2027.

A ese cálculo se suma el efecto de la reducción de la jornada laboral, que pasará de 48 a 46 horas semanales manteniendo el mismo salario. Solo ese cambio elevaría 4.35% el costo por hora en 2027, con un ajuste acumulado que llegaría al 20% hacia 2030.

Para un puesto sujeto a ambos ajustes (el salarial y el de jornada), el costo por hora para las empresas crecería entre 14.8% y 16.9% durante 2027, antes de considerar contribuciones adicionales o posibles mejoras de productividad.

Ante ese panorama, la Concanaco Servytur solicitó reducir las cargas fiscales y administrativas que enfrentan los negocios familiares, aunque no detalló cómo se compensaría la eventual menor recaudación ni qué sector asumiría ese costo.

Temas Relacionados

CoparmexSalario MinimoaumentosueldosalarionegociacionCTMGobierno de MexicoFrontera norteFrontera Norte De Mexicoderechos laboralesConasamimexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cargos no reconocidos en tu tarjeta del Banco del Bienestar: cómo reclamar y proteger tu pensión de fraudes

Los fraudes contra beneficiarios de la Pensión del Bienestar aumentan en cada periodo de pago, y existen medidas oficiales para detectarlos, reclamar y proteger los recursos

Cargos no reconocidos en tu tarjeta del Banco del Bienestar: cómo reclamar y proteger tu pensión de fraudes

FES Aragón pide flexibilidad académica por caos en la Línea B del Metro

Un incendio provocado por la quema de basura dañó el cableado eléctrico entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía, obligando a la ciudadanía a modificar sus traslados

FES Aragón pide flexibilidad académica por caos en la Línea B del Metro

Doña Alegría habla sin filtros sobre su participación en Ring Royale 2: ¿Habrá pelea contra Crista Montes?

La mamá de Poncho de Nigris habló sobre la posibilidad de participar en el evento, los planes de su hijo y la diferencia de edad que tendría con su posible contrincante

Doña Alegría habla sin filtros sobre su participación en Ring Royale 2: ¿Habrá pelea contra Crista Montes?

Muere “El Pariente” tras enfrentamiento con agentes estatales en Ensenada: dos policías resultaron heridos

El presunto delincuente, identificado como Everardo “N”, abrió fuego contra elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana durante un operativo en el poblado Héroes de la Independencia; los agentes lesionados se reportan fuera de peligro

Muere “El Pariente” tras enfrentamiento con agentes estatales en Ensenada: dos policías resultaron heridos

30% de homicidios de México se concentran en 50 municipios: Sheinbaum

Siete estados concentran el 50% de homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

30% de homicidios de México se concentran en 50 municipios: Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina incauta armas, drogas y vehículos en dos operativos en Sinaloa: afectación económica al narco es de 6.1 mdp

Marina incauta armas, drogas y vehículos en dos operativos en Sinaloa: afectación económica al narco es de 6.1 mdp

Muere “El Pariente” tras enfrentamiento con agentes estatales en Ensenada: dos policías resultaron heridos

30% de homicidios de México se concentran en 50 municipios: Sheinbaum

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de noviembre: detienen a exreo con droga en CDMX: cae en reo con droga

Descubren toma clandestina de Pemex en Ecatepec: almacenaban combustible en una nave industrial

ENTRETENIMIENTO

Los Tigres del Norte aplauden triunfo de Bobby Pulido y Gina Hinojosa en Texas: “La voz de nuestra comunidad”

Los Tigres del Norte aplauden triunfo de Bobby Pulido y Gina Hinojosa en Texas: “La voz de nuestra comunidad”

Calvin Harrys y Christian Nodal llegarán este 14 y 15 de noviembre al Festival Internacional del Globo de León

El Potter Bazar regresa con experiencia navideña del mundo mágico y entrada gratuita en CDMX: dónde y cuándo será

Cuál es el grado de estudios de Bobby Pulido, el cantante que ganó las elecciones intermedias en Texas

Poncho de Nigris advierte sobre Doña Alegría en La Mansión VIP y Karely Ruiz lanza inesperado mensaje: “No soporta a las encueradas”

DEPORTES

Aficionado del América se tatúa la chilena de Miguel Borja y el futbolista le cumple un inesperado sueño

Aficionado del América se tatúa la chilena de Miguel Borja y el futbolista le cumple un inesperado sueño

“Una pérdida para el periodismo nacional”: Sheinbaum lamenta fallecimiento de Carlos Albert, deportista y periodista mexicano

Fernanda García le da la tercera medalla a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Potro Gutiérrez aclara la polémica de su salida de Cruz Azul Femenil tras homenaje del América

Javier Alarcón explica por qué Henry Martín debe ser titular con la Selección Mexicana