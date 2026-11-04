Salario mínimo en la frontera norte: a cuánto subirá el pago diario y cómo quedaría tu sueldo al mes en 2027

En tanto, el salario mínimo general es de 9,582.47 pesos mensuales, vigentes desde el primero de enero de 2026, el cual registró un aumento de 13% respecto al año previo

Guardar

El salario mínimo en México aumentará a partir del 1 de enero de 2027, aunque la cifra definitiva todavía no está confirmada. El proceso de negociación entre sindicatos, sector empresarial y Gobierno federal ya comenzó en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), con propuestas que van del 6% al 12%, según el sector consultado.

El ajuste se aplicará tanto al salario mínimo general como al que rige en la Zona Libre de la Frontera Norte, región que mantiene montos superiores por su régimen especial. La resolución final se conocerá en diciembre, cuando el Consejo de Representantes de la Conasami sesione de manera permanente hasta llegar a un acuerdo.

PUBLICIDAD

Los montos vigentes antes del ajuste de 2027

Secretaría del Trabajo Y Previsión Social (Facebook)

En 2026, el salario mínimo general en México es de 315.04 pesos diarios, equivalentes a 9,582.47 pesos mensuales. Esta cifra funciona como punto de partida para calcular el incremento que se definirá para el próximo año.

En la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo asciende a 440.87 pesos al día, es decir, 13,409.80 pesos mensuales. Esta zona, que agrupa a municipios fronterizos del norte del país, mantiene desde hace años un monto superior al del resto del territorio nacional.

El salario mínimo de 2027 todavía no tiene una cifra oficial: la Conasami definirá el aumento en diciembre de 2026 y el nuevo monto entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Hasta entonces, tanto el salario general de 315.04 pesos diarios como el de la frontera norte de 440.87 pesos siguen siendo los vigentes, y cualquier porcentaje que circule corresponde solo a estimaciones de analistas y organizaciones, no a una decisión formal.

PUBLICIDAD

Las estimaciones públicas que circulan ubican el posible aumento entre 10% y 13%, aunque la cifra definitiva dependerá de las negociaciones tripartitas que se desarrollan dentro de la Conasami.

Cómo se calcula el incremento salarial

Para fijar el nuevo monto, la Conasami toma como referencia el salario vigente y le suma el Monto Independiente de Recuperación (MIR), un componente destinado a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. A ese resultado se aplica, además, un porcentaje de incremento acordado por el Consejo.

El esquema tiene antecedentes recientes. En 2026, el aumento general del 13% se compuso de 17.01 pesos de MIR más un 6.5% de incremento porcentual. En la Zona Libre de la Frontera Norte, en cambio, el ajuste fue solo porcentual, de 5%, sin aplicación del MIR.

PUBLICIDAD

El procedimiento sigue un calendario fijo cada año. En noviembre, sindicatos y organizaciones patronales presentan sus propuestas ante el Consejo. En diciembre, el organismo analiza la información económica disponible y acuerda los nuevos montos.

Uno de los objetivos declarados del esquema actual es alcanzar el equivalente a 2.5 canastas básicas hacia 2030. Ese parámetro forma parte de las discusiones que el sector obrero y el empresarial sostienen dentro de la Conasami para definir el ritmo de los aumentos anuales.

Posturas de sindicatos y empresarios

Las negociaciones para 2027 arrancaron con posiciones distantes entre el sector obrero y el empresarial. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) planteará un incremento del 12% al salario mínimo, según informó el dirigente estatal de la organización, Janitzio Soto Elguera, quien explicó que la propuesta responde al encarecimiento de productos y servicios.

PUBLICIDAD

Soto Elguera reconoció que para el sector patronal esa cifra podría resultar elevada, por lo que anticipó una negociación en la que cada parte expondrá sus argumentos durante las reuniones tripartitas que ya iniciaron entre representantes obreros, empresariales y del Gobierno federal.

Del lado empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso topar el ajuste en 6%. Su presidente, Juan José Sierra Álvarez, sostuvo que no existen las condiciones económicas en el país para un aumento de dos dígitos, como el 13% aprobado este año.

“Por este momento de falta de crecimiento en el país, consideramos que debería ser el aumento de salario mínimo la inflación y dos puntos”, señaló Sierra Álvarez. El dirigente agregó que conviene retomar los incrementos de dos dígitos solo cuando el país recupere una ruta de crecimiento económico sostenido.

PUBLICIDAD

El empresario advirtió que mantener aumentos sostenidos de dos dígitos, como ocurrió en años anteriores, puede traducirse en mayor informalidad laboral y en el cierre de empresas, en particular entre micro, pequeñas y medianas empresas.

Calendario oficial del proceso en la Conasami

El emblema de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos presenta figuras geométricas y el nombre del organismo sobre un fondo blanco con ornamentos. (Conasami)

El procedimiento para definir el salario mínimo de 2027 sigue etapas establecidas. La Dirección Técnica de la Conasami elabora un informe con datos sobre inflación, productividad y costo de la canasta básica, que debe entregarse a más tardar el último día de noviembre.

Con esa información como base, el Consejo de Representantes de la Conasami sesiona de manera permanente durante diciembre hasta llegar a una resolución. El organismo está integrado por representantes del sector obrero, del sector empresarial y del Gobierno federal.

PUBLICIDAD

La decisión final debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) antes de concluir el año, para que el nuevo monto entre en vigor el 1 de enero de 2027. Ese mismo mecanismo se aplicará tanto para el salario mínimo general como para el de la Zona Libre de la Frontera Norte.

Mientras no se publique la resolución en el DOF, cualquier porcentaje que circule (ya sea el 12% de la CTM, el 6% de Coparmex o el rango de 10% a 13% mencionado por analistas) constituye únicamente una propuesta o estimación sujeta a las negociaciones que continúan dentro de la Conasami.

PUBLICIDAD

Cálculo hipotético del aumento, de 6% a 12%

Un diseño gráfico presenta el mapa del noroeste de México junto con la frase "Áreas geográficas" sobre un fondo ornamental. (Conasami)

Para dimensionar el impacto de las distintas propuestas en discusión, es posible proyectar cómo quedarían el salario general y el de la Zona Libre de la Frontera Norte si el ajuste final se ubicara en cada punto porcentual entre el 6% planteado por Coparmex y el 12% que impulsa la CTM. Se trata de un ejercicio ilustrativo, no de una cifra aprobada por la Conasami.

Salario mínimo general (base: 315.04 pesos diarios / 9,582.47 pesos mensuales):

Con 6%: 333.94 pesos diarios, equivalentes a 10,157.41 pesos mensuales.

Con 7%: 337.09 pesos diarios, equivalentes a 10,253.22 pesos mensuales.

Con 8%: 340.24 pesos diarios, equivalentes a 10,349.05 pesos mensuales.

Con 9%: 343.39 pesos diarios, equivalentes a 10,444.88 pesos mensuales.

Con 10%: 346.54 pesos diarios, equivalentes a 10,540.71 pesos mensuales.

Con 11%: 349.69 pesos diarios, equivalentes a 10,636.53 pesos mensuales.

Con 12%: 352.84 pesos diarios, equivalentes a 10,732.36 pesos mensuales.

Zona Libre de la Frontera Norte (base: 440.87 pesos diarios / 13,409.80 pesos mensuales):

Con 6%: 467.32 pesos diarios, equivalentes a 14,214.39 pesos mensuales.

Con 7%: 471.73 pesos diarios, equivalentes a 14,348.49 pesos mensuales.

Con 8%: 476.14 pesos diarios, equivalentes a 14,482.58 pesos mensuales.

Con 9%: 480.55 pesos diarios, equivalentes a 14,616.68 pesos mensuales.

Con 10%: 484.96 pesos diarios, equivalentes a 14,750.77 pesos mensuales.

Con 11%: 489.37 pesos diarios, equivalentes a 14,884.87 pesos mensuales.

Con 12%: 493.77 pesos diarios, equivalentes a 15,018.96 pesos mensuales.

Estos montos corresponden a proyecciones matemáticas directas sobre las bases vigentes en 2026 y no incluyen la posible aplicación de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) adicional, el cual, de acordarse, elevaría aún más la cifra final. La Conasami podrá optar por un esquema combinado de MIR más porcentaje, como ocurrió en el ajuste de 2026, o por un ajuste puramente porcentual, como el aplicado ese mismo año en la frontera norte.

PUBLICIDAD

Impacto en el costo laboral y advertencias empresariales

Crédito: Presidencia

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) advirtió que el aumento al salario mínimo, sumado a la reducción de la jornada laboral prevista para 2027, podría elevar el costo salarial por hora entre 14.8% y 16.9%.

Según las estimaciones de la Confederación, un incremento hipotético de entre 10% y 12% sobre el salario mínimo de 315.04 pesos diarios representaría entre 958 y 1,150 pesos adicionales al mes para cada trabajador, sin contar las contribuciones patronales. El organismo aclaró que estos porcentajes corresponden a ejercicios ilustrativos y no representan un incremento aprobado para 2027.

A ese cálculo se suma el efecto de la reducción de la jornada laboral, que pasará de 48 a 46 horas semanales manteniendo el mismo salario. Solo ese cambio elevaría 4.35% el costo por hora en 2027, con un ajuste acumulado que llegaría al 20% hacia 2030.

Para un puesto sujeto a ambos ajustes (el salarial y el de jornada), el costo por hora para las empresas crecería entre 14.8% y 16.9% durante 2027, antes de considerar contribuciones adicionales o posibles mejoras de productividad.

Ante ese panorama, la Concanaco Servytur solicitó reducir las cargas fiscales y administrativas que enfrentan los negocios familiares, aunque no detalló cómo se compensaría la eventual menor recaudación ni qué sector asumiría ese costo.