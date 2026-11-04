Justicia británica aplazó la audiencia de extradición de Zulma Guzmán, por presunto envenenamiento de seis personas con talio: esta es la fecha

La justicia británica aplazó hasta marzo de 2027 el proceso de extradición de Zulma Guzmán a Colombia - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas/Youtube

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Zulma Guzmán deberá esperar hasta marzo de 2027 para que la justicia británica retome la audiencia de extradición solicitada por Colombia, donde la Fiscalía busca imputarle homicidio agravado e intento de homicidio por el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores en Bogotá en abril de 2025.

Las nuevas jornadas fueron fijadas para el 15, 19 y 22 de marzo de 2027, después de que las autoridades colombianas presentaran pruebas adicionales que deberán ser examinadas por la defensa. La diligencia había comenzado en Londres el 2 de noviembre, pero fue suspendida ese mismo día ante la programación de una audiencia virtual de imputación de cargos en Colombia para el 9 de noviembre.

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El aplazamiento también está vinculado a un documento de 46 páginas enviado desde Colombia, con información sobre hallazgos relacionados con el Club El Nogal. Noticias RCN había revelado en junio de 2026 que en un casillero atribuido a Guzmán fueron encontrados restos de talio entre sus pertenencias.

La detención en Londres y las condiciones de una eventual reclusión

La Fiscalía incluyó en el expediente el hallazgo de restos de talio en un casillero del Club El Nogal - crédito captura video/Thomy Durand/YouTube

Guzmán salió de Colombia tras la muerte de las menores y permaneció desaparecida hasta el 17 de diciembre de 2025, cuando fue localizada cerca del río Támesis, en Londres. La mujer tenía activa una circular roja de Interpol y fue rescatada del río antes de ser detenida.

Actualmente permanece recluida en la prisión de mujeres de alta seguridad HMP Bronzefield, a las afueras de Londres. Tras la suspensión de la audiencia, fue escoltada fuera de la Corte por tres oficiales y trasladada nuevamente al penal.

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La justicia británica le ordenó conectarse por videollamada el 4 de diciembre para una audiencia destinada a renovar su detención. El trámite se requiere porque Guzmán no enfrenta cargos en el Reino Unido y su privación de libertad depende del proceso de extradición.

La eventual reclusión de Guzmán en Colombia se convirtió en otro punto de discusión ante la Corte de Magistrados de Westminster. La Fiscalía británica, que representa los intereses colombianos en el proceso, sostuvo que el pabellón 9 de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá reúne las condiciones para recibirla si se autoriza su traslado.

La defensa y la fiscalía británica debaten sobre las condiciones de reclusión en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá - crédito Colprensa

Esa conclusión se basó en un informe elaborado por el experto penitenciario Alan Mitchell, que visitó Colombia en mayo. El análisis señaló que el pabellón tendría vigilancia permanente 24 horas al día, asistencia médica y psicológica, y ausencia de hacinamiento.

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George Smith, abogado principal de Guzmán, objetó esas garantías y recordó que el sistema carcelario colombiano ha atravesado una crisis de hacinamiento durante más de 28 años. La defensa plantea que esa situación debe ser evaluada antes de que su representada sea enviada a Colombia.

La salud mental de Guzmán también será analizada por dos psiquiatras en una audiencia ante la Corte de Magistrados de Westminster. Mark Howard Stephens, abogado británico consultado por Noticias Caracol, consideró probable la extradición por la gravedad de los cargos, aunque advirtió que el tribunal deberá determinar si su estado mental permite que sea juzgada.

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Las frambuesas contaminadas y la investigación por doble homicidio

Zulma Guzmán negó su responsabilidad en los homicidios y afirmó que probará su inocencia ante los tribunales - crédito captura pantalla/Shark Tank

El caso comenzó el 3 de abril de 2025, cuando una encomienda llegó a la vivienda de la familia De Bedout, en el norte de Bogotá. El paquete parecía un regalo institucional y contenía frambuesas que, según la investigación, estaban contaminadas con talio.

Al día siguiente, cuatro personas que se encontraban en la casa, tres niñas y un adulto, consumieron la fruta. Dos menores murieron por la intoxicación, mientras que la Fiscalía sostiene que el compuesto fue añadido de manera intencional y que el hecho correspondió a un acto premeditado.

Las autoridades colombianas atribuyen el envío a Guzmán, que habría tenido una relación previa con la familia De Bedout. La Fiscalía indicó que Juan de Bedout relató haber mantenido una relación extramatrimonial con ella entre 2017 y 2018, la cual fue interrumpida antes de la muerte de Alicia Graham, su anterior esposa, fallecida en 2021.

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Según ese relato, Guzmán intentó retomar el vínculo después del fallecimiento de Graham. La Fiscalía señaló que también habría intentado intervenir el GPS del vehículo de De Bedout, viajó temporalmente a Argentina y manifestó irritación cuando él inició otra relación.

La investigación incorporó la trazabilidad del paquete, registros de mensajería, análisis químicos de los alimentos y testimonios. Entre los elementos revisados figura el historial de búsquedas de una cuenta de correo electrónico eliminada, que contenía consultas sobre cómo usar talio, el metal inodoro utilizado en el envenenamiento.

La Fiscalía también mencionó otros posibles envíos y sostiene que seis personas habrían resultado intoxicadas con ese químico. El ente investigador considera a Guzmán un riesgo para la sociedad y ha cuestionado cómo habría obtenido una sustancia cuya importación a Colombia es difícil.

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Guzmán negó cualquier participación desde que el caso se hizo público. En una entrevista, afirmó: “Ese culpable que buscan no soy yo. Eso es lo que estoy tratando de probar con mi abogado y las pruebas que tengo”.