Supuesta expareja de Escro, acusó al prometido de Aida Victoria Merlano de ser un mal padre, pero antigua compañera la desmintió: “Trabajamos en el mismo strip club”

Aida Victoria Merlano reapareció en sus redes con anuncio de compromiso con su nueva pareja, Escroo - crédito @aidavictoriam/IG

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Una fuente anónima desmintió la versión de Ross, la mujer que aseguró ser la madre del hijo de David Darville —conocido en redes sociales como Escro—, prometido de la influenciadora colombiana Aida Victoria Merlano.

El mensaje, difundido por la cuenta de entretenimiento Rechismes, afirma que el menor no sería hijo del streamer bahameño y revela detalles sobre el contexto en que ambos se conocieron.

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La polémica tiene su punto de partida días atrás, cuando Ross apareció en una transmisión en vivo de TikTok para acusar a Darville de no responder económicamente por el niño que, según su versión, tienen en común.

En ese directo, la mujer aseguró que entre 2020 y 2023 el creador de contenido estuvo “ausente económicamente y en todo sentido”, sin realizar “un depósito, un envío, un recibo”.

Según dijo la expareja del streamer, a él no le gustan los niños y ella estaría dispuesta a pagar por la prueba de ADN - crédito @elcotorreovip/TikTok

Además, lo acusó de haber dudado de la paternidad del menor pese a que, según ella, una prueba de ADN realizada años atrás arrojó una probabilidad del 99,99%. En el mismo espacio, arremetió contra Merlano y la advirtió de no opinar sobre el asunto.

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Ross se retractó días después de sus declaraciones iniciales

Sin embargo, Ross regresó a las redes para dar marcha atrás. En un nuevo video, aclaró que sus palabras habían surgido desde la rabia y no respondían a la realidad. “Quiero aclarar que hablé desde la rabia como madre; él no es una persona violenta. Nosotros teníamos una relación supertóxica, pero él nunca me pegó”, señaló.

También desmintió los señalamientos de violencia física que había hecho en el primer en vivo y descartó cualquier conflicto con la pareja actual del bahameño.

“Él es un padre proveedor, responsable de su familia, no es una mala persona. Yo no tengo ningún problema con su pareja, yo lo único que quería era llegar a un acuerdo, el cual ya lo hicimos”, completó la mujer, dando por zanjada —al menos desde su perspectiva— la disputa con Darville.

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La influencer dominicana rompe el silencio sobre su relación tóxica y su expareja Escroó, ofreciendo una perspectiva única sobre la violencia y la paternidad - crédito @rechismes/IG

Una fuente anónima afirma que el niño no es de Escro

Fue justamente luego de esa retractación que Rechismes recibió un mensaje privado de una fuente que se identificó como excompañera de trabajo de Ross. En el texto, la remitente asegura haber compartido entorno laboral con ella en un strip club de nombre Cheetahs, establecimiento donde —según la misma versión— Ross y Escro se habrían conocido.

De acuerdo con el relato, la relación entre los dos nunca habría sido formal. “Él la sacaba de vez en cuando hasta que ella le metió el niño y lo amarró con eso”, indica el mensaje.

La fuente va más lejos y sostiene que, tras la separación, Ross habría “extorsionado” al streamer de manera sostenida, y que su motivación actual sería conseguir documentos de residencia, pues estaría en situación irregular en Bahamas.

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La misma fuente señala que Ross estaría molesta porque Darville ya no le respondería los mensajes relacionados con sus hijas. Estas afirmaciones provienen de una fuente anónima no verificada y no han sido corroboradas de manera independiente. Rechismes las publicó como información recibida, sin respaldarlas editorialmente.

Un mensaje anónimo sobre la relación inexistente en la relación entre Ross, supuesta expareja de Escro, prometido de Aida Victoria Merlano (@rechismes/IG)

Escro no se ha pronunciado sobre ninguna de las versiones

David Darville no ha emitido ninguna declaración pública en torno a la controversia. Desde que Ross hizo sus primeras acusaciones, el creador de contenido bahameño se ha mantenido al margen del debate en redes sociales.

La situación se da en un momento de alta exposición mediática para la pareja. Escro y Aida Victoria Merlano anunciaron su compromiso matrimonial en agosto de 2026, durante un viaje a las Bahamas, y desde entonces han estado involucrados en cruces públicos con Juan David Tejada, padre del hijo de la influenciadora barranquillera.

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La aparición de Ross sumó una nueva arista al entorno que rodea al streamer, quien pasó de ser prácticamente desconocido en Colombia a convertirse en figura central de varios debates en el ecosistema digital hispanohablante.