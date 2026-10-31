¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 31 de octubre?

Metro y Metrobús Día de Muertos
La Ciudad de México se viste de gala, misticismo y color para recibir una de sus celebraciones más esperadas: el Gran Desfile de Día de Muertos. Cientos de catrinas, carros alegóricos monumentales, comparsas de danzantes y figuras gigantes de alebrijes recorrerán más de ocho kilómetros desde el Bosque de Chapultepec hasta la Plaza de la Constitución.
Metro CDMX
Usuarios de las líneas 2 y B reportan retrasos de más de 10 minutos por estación lo que generó molestia entre los viajeros. Exigen que se agilice el servicio.
Metro CDMX
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México adelantará el inicio de operaciones de cinco líneas para facilitar el traslado de los aficionados que asistirán al Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1, cuya actividad se desarrolla en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México adelantará el inicio de operaciones de cinco líneas para facilitar el traslado de los aficionados que asistirán al Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1, cuya actividad se desarrolla en el Autódromo Hermanos Rodríguez.