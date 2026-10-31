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¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 31 de octubre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

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14:00 hsHoy

Metro y Metrobús Día de Muertos

Gran Desfile de Día de Muertos en CDMX: estaciones cerradas de Metro, Metrobús y los mejores puntos para verlo sin tumultos

Miles de personas se reúnen año con año en la zona centro de la capital mexicana para celebrar la llegada de los santos difuntos

La zona de Paseo de la Reforma será el escenario de este desfile. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)
La zona de Paseo de la Reforma será el escenario de este desfile. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La Ciudad de México se viste de gala, misticismo y color para recibir una de sus celebraciones más esperadas: el Gran Desfile de Día de Muertos. Cientos de catrinas, carros alegóricos monumentales, comparsas de danzantes y figuras gigantes de alebrijes recorrerán más de ocho kilómetros desde el Bosque de Chapultepec hasta la Plaza de la Constitución.

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14:00 hsHoy

Metro CDMX

Usuarios de las líneas 2 y B reportan retrasos de más de 10 minutos por estación lo que generó molestia entre los viajeros. Exigen que se agilice el servicio.

13:23 hsHoy

Metro CDMX

Metro CDMX ampliará horario de apertura por el Gran Premio de México 2026: habrá operativo especial en Línea 9

Se espera que 510 policías y 40 vigilantes reforzarán la seguridad en las estaciones cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se realizará el Gran Premio de México de Fórmula 1

Horario especial en el Metro CDMX por la F1 Foto: Jorge Contreras/Infobae México)
Horario especial en el Metro CDMX por la F1 Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México adelantará el inicio de operaciones de cinco líneas para facilitar el traslado de los aficionados que asistirán al Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1, cuya actividad se desarrolla en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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12:55 hsHoy
Metro CDMX inicio de operaciones
Metro CDMX inicio de operaciones (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México adelantará el inicio de operaciones de cinco líneas para facilitar el traslado de los aficionados que asistirán al Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1, cuya actividad se desarrolla en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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