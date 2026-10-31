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Ya nació Juanito, hijo de Camilo Cifuentes, en medio de su polémica por infidelidad: Camila Sepúlveda habló de sus acuerdos familiares

La creadora de contenido confirmó que su bebé ya nació y explicó cómo será la relación con el reconocido influenciador, luego de que ambos terminaron su noviazgo con controversias públicas

La expareja compartió una imagen con el pequeño, cuyo rostro no fue revelado, y aseguró que mantendrá una comunicación respetuosa por su bienestar - crédito camila_sepulveda.sua/Instagram
La expareja compartió una imagen con el pequeño, cuyo rostro no fue revelado, y aseguró que mantendrá una comunicación respetuosa por su bienestar (@camila_sepulveda.sua/Instagram)
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La creadora de contenido Camila Sepúlveda confirmó el nacimiento de su hijo Juanito a través de unas fotografías compartidas desde el hospital. A pesar de haber anunciado previamente el fin de su relación sentimental, su expareja, el influenciador Camilo Cifuentes, apareció junto a ella y al recién nacido para dar la noticia.

En la publicación de Instagram, la joven compartió tres imágenes donde el bebé aparece envuelto en una manta blanca, resguardando la privacidad de su rostro.

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Quiero contarles que ya nació Juanito y con él una de nuestras razones más grandes para vivir, amar y aprender”, expresó la influenciadora al presentar esta nueva etapa de ambos como padres.

“Mi pequeño, mi sueño hecho realidad”

En su mensaje, Camila describió la emoción que siente después de los meses de embarazo y agradeció a Dios por el nacimiento de su hijo.

“Mi pequeño, mi sueño hecho realidad, el amor que durante tantos meses llevé dentro de mí y que hoy tengo la dicha de abrazar”, expresó en su extenso post.

La influencer publicó fotografías desde el hospital junto al recién nacido y al padre del niño, quien estuvo presente en el momento familiar - crédito camila_sepulveda.sua/Instagram
La influencer publicó fotografías desde el hospital junto al recién nacido y al padre del niño, quien estuvo presente en el momento familiar (@camila_sepulveda.sua/Instagram)

La creadora de contenido agregó que no encontraba palabras para explicar el momento que vive. “Solo puedo mirar al cielo y darle gracias a Dios por este regalo tan maravilloso”, añadió en la publicación.

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La relación con Camilo Cifuentes tras la ruptura y la llegada del bebé

Más allá de las imágenes familiares, la influencer también dejó claro cómo espera que sea su vínculo con Cifuentes luego de su separación. Sepúlveda sostuvo que ambos priorizarán la comunicación y el bienestar de Juanito.

Camilo y yo deseamos construir una relación basada en el respeto, la madurez y la comunicación y sobre todo por el amor que ambos sentimos por Juanito, cada uno desde su posición”, afirmó.

La publicación recibió mensajes de felicitaciones de sus seguidores. Camila aprovechó para agradecer a las mujeres y madres que siguieron su embarazo y le enviaron palabras de apoyo: “Hoy quiero compartirles una nueva razón para creer en los nuevos comienzos y sanar”.

Pero no todos fueron comentarios positivos. También se leyeron algunas preguntas sobre la nueva dinámica familiar, luego de que se conocieran controversiales señalamientos en contra de Camilo Cifuentes que derivaron en la terminación pública de la relación.

La creadora de contenido publicó una historia en la que aclaró lo que sucedía entre ella y Cifuentes: “Quiero aclarar algo para evitar malentendidos: compartir la dicha de ser padres de un mismo hijo no significa necesariamente tener una relación sentimental”.

Esta es la historia que publicó Camila Sepúlveda sobre su relación con Camilo Cifuentes - crédito @camila_sepulveda.sua/Instagram
Esta es la historia que publicó Camila Sepúlveda sobre su relación con Camilo Cifuentes - crédito @camila_sepulveda.sua/Instagram

La joven madre aseguró que la nueva etapa será vivida centrada en Juanito “desde el respeto, la cordialidad y el compromiso de ser padres, sin que eso deba confundirse con una relación de pareja”.

Sepúlveda indicó que, pese a las dificultades emocionales que debieron atravesar como pareja, continuarán juntos como padres del bebé. Incluso, etiquetó al reconocido influenciador.

Hoy nuestra mayor prioridad es nuestro hijo, su bienestar y esta nueva etapa que comienza para los dos sin importar las posiciones. A veces la vida nos lleva a aceptar las cosas y tomar decisiones por madurez. @camilocifuentes962 (sic)”, se lee en la publicación.

En cuanto a la polémica por una posible infidelidad por parte de Cifuentes, Sepúlveda ha dejado claro en repetidas oportunidades que su deseo no es continuar en medio de la discusión pública.

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Camila Sepúlveda, expareja de Camilo Cifuentes, días atrás compartió una fotografía de su embarazo junto a un mensaje de agradecimiento por el acompañamiento recibido durante la polémica (@maria.camila_sepulveda.sua/Instagram)

Y es que, como se conoció mientras Camila aún estaba embarazada de Camilo Cifuentes, el influenciador fue relacionado con la española Anthía López, conocida como ‘La Mijita’. Aunque negó haber tenido una relación con ella, durante un streaming con WestCol reconoció que había sido infiel al no ser honesto con ninguna de las dos mujeres.

Ahora, con el nacimiento de su hijo, ambos parecen haber dejado de lado sus diferencias para priorizar el bienestar del menor. De hecho, el 8 de octubre de 2026, la la creadora de contenido publicó en sus redes sociales: “Hoy no quiero entrar en más polémicas ni responder cada versión”.

En cambio, aseguró que eligió “el silencio que protege, el amor que sana y la dignidad que permanece”. “Por mi hijo. Por mí. Y por todas las mujeres que alguna vez tuvieron que volver a empezar”, expresó en su momento.

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