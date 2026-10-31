México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 31 de octubre: lluvias intensas en Baja California Sur y Sonora

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

Guardar
05:43 hsHoy

Esta noche se prevén lluvias intensas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Coahuila

El pronóstico del clima para este sábado 31 de octubre advierte lluvias puntuales intensas en Baja California Sur y Sonora, así como precipitaciones muy fuertes en Chihuahua, Sinaloa y Coahuila, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones meteorológicas también favorecerán lluvias fuertes en Nuevo León y chubascos en Baja California, Durango y Tamaulipas. En el resto del país, canales de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico, golfo de México y mar Caribe provocarán intervalos de chubascos en el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para la Ciudad de México, el organismo anticipa lluvias aisladas, al igual que en Jalisco, Colima, Veracruz, Puebla, Morelos y otras entidades del centro del territorio nacional.

¿Qué se espera para el domingo 1 de noviembre?

Un canal de baja presión, en combinación con la corriente en chorro subtropical y la humedad de un río atmosférico, mantendrá la posibilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste. Además, un nuevo frente frío se aproximará a esa región durante la noche y madrugada del domingo, con potencial para reforzar las precipitaciones.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera reducirá la probabilidad de lluvia en algunas zonas del noroeste, norte y occidente del país.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoPronóstico del tiempoEn vivoÚltima horaConaguaServicio Meteorológico Nacionalmexico-serviciosmexico-noticias

Últimas noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 31 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 31 de octubre de 2026

Canelo Álvarez lanza guiño sobre los invitados de lujo que asistirán a su pelea contra Mbilli; Julián Quiñones y Critiano Ronaldo figuran

Ambos pugilistas quedaron por debajo del límite de la división supermediana para disputar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo este sábado 31 de octubre

Infobae

Exigen justicia por asesinato de operador de grúa en Naucalpan que se negó a pagar extorsión: colocan féretro en Periférico Norte

Familiares, amigos y cerca de 200 transportistas se concentraron a la altura del Parque Naucalli para exigir a la FGJEM que detenga a los responsables del ataque armado

Exigen justicia por asesinato de operador de grúa en Naucalpan que se negó a pagar extorsión: colocan féretro en Periférico Norte

Muere el bebé de El Komander a meses de su nacimiento: ¿cuántos hijos tiene el cantante?

El cantante de narcocorridos compartió la noticia a través de sus cuentas oficiales, donde solicitó respeto y espacio para afrontar su duelo

Muere el bebé de El Komander a meses de su nacimiento: ¿cuántos hijos tiene el cantante?

Inundaciones en Sonora dejan dos muertos, viviendas dañadas y vehículos arrastrados por la corriente

Las lluvias torrenciales azotaron Guaymas y Empalme este viernes 30 con diversas afectaciones

Inundaciones en Sonora dejan dos muertos, viviendas dañadas y vehículos arrastrados por la corriente

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kapanga cumple 30 años: “La banda ayudó a ampliar las fronteras del rock nacional”

Kapanga cumple 30 años: “La banda ayudó a ampliar las fronteras del rock nacional”

La alimentación antes, durante y después del embarazo: cuáles son los nutrientes esenciales en cada etapa

El Teatro Ópera presenta “100 años de musicales”, el homenaje al centenario de un género que engrandeció a la escena nacional

Día Mundial de las Ciudades: 10 destinos del mundo donde conviven historia, gastronomía y arte

Enrique Rottenberg, el argentino que se reinventó en Israel y Cuba: a los 78 años estrenó un filme y tiene un nuevo sueño

INFOBAE AMÉRICA

Las encuestas sobre las elecciones en EEUU pronostican la mayoría demócrata más amplia en la Cámara Baja desde 2009

Las encuestas sobre las elecciones en EEUU pronostican la mayoría demócrata más amplia en la Cámara Baja desde 2009

EEUU, Corea del Sur y Japón reafirmaron su compromiso con la desnuclearización completa del régimen norcoreano

45 años después de Stephen King, Mariana Enriquez reflexiona sobre el terror: “No es metáfora, es descripción de la realidad latinoamericana”

“La asesina del bikini”: sospechosa de matar a estadounidense en Costa Rica pasará un año en prisión preventiva

Restos de El Komanche llegarán este sábado a El Salvador tras demora en su traslado

DEPORTES

Fue madre y volvió del retiro para ganar la medalla dorada en los esports de los Juegos Suramericanos 2026: “Hice historia”

Fue madre y volvió del retiro para ganar la medalla dorada en los esports de los Juegos Suramericanos 2026: “Hice historia”

Comienzan los Juegos Olímpicos Dakar 2026, los primeros de la historia en África: calendario, cómo verlos y la delegación argentina

La nueva vida de Marcelo Carrusca en Australia: por qué emigró, el penal que cambió su carrera y cómo explica la mística de Estudiantes

Rosario Central le ganó a Sarmiento y es el único líder de la Tabla Anual: así está la clasificación a las Copas Libertadores y Sudamericana

Racing ganó 2-1 en Avellaneda por la fecha 15 del Torneo Clausura: Aldosivi descendió a la Primera B Nacional