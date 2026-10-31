EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 31 de octubre: lluvias intensas en Baja California Sur y Sonora

Esta noche se prevén lluvias intensas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Coahuila
El pronóstico del clima para este sábado 31 de octubre advierte lluvias puntuales intensas en Baja California Sur y Sonora, así como precipitaciones muy fuertes en Chihuahua, Sinaloa y Coahuila, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las condiciones meteorológicas también favorecerán lluvias fuertes en Nuevo León y chubascos en Baja California, Durango y Tamaulipas. En el resto del país, canales de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico, golfo de México y mar Caribe provocarán intervalos de chubascos en el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Para la Ciudad de México, el organismo anticipa lluvias aisladas, al igual que en Jalisco, Colima, Veracruz, Puebla, Morelos y otras entidades del centro del territorio nacional.
¿Qué se espera para el domingo 1 de noviembre?
Un canal de baja presión, en combinación con la corriente en chorro subtropical y la humedad de un río atmosférico, mantendrá la posibilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste. Además, un nuevo frente frío se aproximará a esa región durante la noche y madrugada del domingo, con potencial para reforzar las precipitaciones.
En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera reducirá la probabilidad de lluvia en algunas zonas del noroeste, norte y occidente del país.