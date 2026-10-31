EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 31 de octubre: lluvias intensas en Baja California Sur y Sonora

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Esta noche se prevén lluvias intensas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Coahuila

El pronóstico del clima para este sábado 31 de octubre advierte lluvias puntuales intensas en Baja California Sur y Sonora, así como precipitaciones muy fuertes en Chihuahua, Sinaloa y Coahuila, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones meteorológicas también favorecerán lluvias fuertes en Nuevo León y chubascos en Baja California, Durango y Tamaulipas. En el resto del país, canales de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico, golfo de México y mar Caribe provocarán intervalos de chubascos en el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para la Ciudad de México, el organismo anticipa lluvias aisladas, al igual que en Jalisco, Colima, Veracruz, Puebla, Morelos y otras entidades del centro del territorio nacional.

¿Qué se espera para el domingo 1 de noviembre?

Un canal de baja presión, en combinación con la corriente en chorro subtropical y la humedad de un río atmosférico, mantendrá la posibilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste. Además, un nuevo frente frío se aproximará a esa región durante la noche y madrugada del domingo, con potencial para reforzar las precipitaciones.