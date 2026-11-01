Colombia

Estados Unidos presentó en el aire los tres drones MQ-9 Reaper para apoyar operaciones contra grupos armados en Colombia, en Tolemaida

Los vehículos aéreos no tripulados de combate enviados por el gobierno norteamericano fueron ensamblados para sobrevolar aire colombiano por primera vez durante una demostración ante el presidente Abelardo de la Espriella y la cúpula militar

Tres aeronaves no tripuladas enviadas por Estados Unidos llegaron en contenedores y serán montadas en Tolemaida, donde personal colombiano recibirá formación para operar sus sistemas de vigilancia - crédito Ejército
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El Gobierno de Estados Unidos presentó durante la tarde del sábado 31 de octubre de 2026 tres drones MQ-9 Reaper que apoyarán las operaciones ofensivas de las Fuerzas Militares colombianas contra organizaciones como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las aeronaves no tripuladas fueron exhibidas en el fuerte militar de Tolemaida ante el presidente Abelardo de la Espriella, la cúpula militar y altos mandos de la Policía Nacional. Según la información divulgada, los equipos fueron ensamblados en esa base antes de su presentación, conforme a la información divulgada por Noticias RCN.

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Durante la ceremonia, integrantes del Ejército de Estados Unidos explicaron las capacidades de los sistemas al mandatario y a los mandos de seguridad colombianos.

Este es un ejemplar del dron MQ-9 Reaper, aueronave de las que trajo Estados Unidos a Colombia en respaldo a la lucha contr grupos armados - crédito Ricardo Arduengo/Reuters
Este es un ejemplar del dron MQ-9 Reaper, aueronave de las que trajo Estados Unidos a Colombia en respaldo a la lucha contr grupos armados - crédito Ricardo Arduengo/Reuters

De acuerdo con el medio mencionado, además de los tres drones, el Ejército estadounidense entregó un helicóptero Black Hawk para fortalecer las operaciones ofensivas del Ejército Nacional contra estructuras asociadas al narcotráfico y otros grupos armados.

Los MQ-9 Reaper tienen capacidad para detectar, ubicar e identificar comunicaciones procedentes de campamentos de grupos armados.

Sus sensores infrarrojos permiten obtener información durante el día y localizar fuentes de calor en la noche, por lo que pueden mantener objetivos bajo observación durante períodos prolongados. Sus sistemas pueden incorporar también telémetros, designadores láser y radares de apertura sintética.

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Y es que, según la plataforma General Atomics Aeronautical, el MQ-9A Reaper es ”un desarrollo altamente sofisticado, basado en la experiencia adquirida con el RPA Predator de la compañía, de probada eficacia en combate, y representa un importante avance evolutivo en rendimiento y fiabilidad. El MQ-9A fue designado “Reaper” por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Real Fuerza Aérea Británica, pero se ha convertido en el nombre comúnmente utilizado para cualquier Predator B equipado con armamento".

“Es una aeronave extremadamente fiable, equipada con un sistema de control de vuelo tolerante a fallos y una arquitectura de sistema de aviónica con triple redundancia”, se lee en la plataforma.

- crédito General Atomics Aeronautical / sitio web
Las aeronaves pueden permanecer más de 27 horas en vuelo y transmitir información en tiempo real para vigilar zonas selváticas, montañosas y fronterizas - crédito General Atomics Aeronautical / sitio web

Según las especificaciones difundidas, cada unidad mide cerca de 11 metros de largo, tiene una envergadura de 20,1 metros y puede operar a una altitud de hasta 15.240 metros. También puede transportar una carga útil de hasta 1.701 kilogramos.

El modelo MQ-9A puede ser equipado con misiles AGM-114 Hellfire y bombas guiadas GBU-12 Paveway II y GBU-38 Joint Direct Attack Munition.

Una de sus principales capacidades es la autonomía: pueden mantenerse en el aire durante más de 27 horas.

La incorporación de las aeronaves abre una nueva etapa de cooperación operativa entre Colombia y Estados Unidos, con énfasis en inteligencia, vigilancia y acciones contra organizaciones criminales.

Los drones Reaper llegaron desarmados a Colombia y militares serán capacitados en Tolemaida

Los tres drones MQ-9A Reaper enviados en préstamo por Estados Unidos llegaron a Colombia desarmados y fueron ensamblados en el Fuerte Militar de Tolemaida. Allí donde tropas colombianas recibirán capacitación para operar los sistemas de vigilancia y reconocimiento.

Al respecto, el Ejército informó que tanto el montaje como las pruebas técnicas hacen parte del ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026, que reúne a militares colombianos y estadounidenses hasta el 11 de noviembre del año en curso. La jornada de entrenamiento contempla intercambio de tácticas para enfrentar narcotráfico, minería ilegal y otras amenazas.

Los equipos militares arribaron junto con dos helicópteros Black Hawk y deberán superar pruebas técnicas antes de apoyar misiones de inteligencia y reconocimiento en el país - crédito Ricardo Arduengo/Reuters
Los equipos militares arribaron junto con dos helicópteros Black Hawk y deberán superar pruebas técnicas antes de apoyar misiones de inteligencia y reconocimiento en el país - crédito Ricardo Arduengo/Reuters

De la misma manera, se conoció que el acuerdo entre Bogotá y Washington D.C. no solo contempla el préstamo de tres unidades fabricadas por General Atomics Aeronautical Systems, sino que, a la vez, el Gobierno colombiano evalúa la compra de un cuarto dron con recursos propios.

Antes de iniciar operaciones, los equipos deberán completar el proceso de ensamblaje, superar verificaciones técnicas y contar con personal capacitado para su manejo.

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