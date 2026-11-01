Colombia

Tiësto anunció su regreso a Colombia en 2027 con dos presentaciones: fechas, lugares y todo lo que se sabe

El referente de la música electrónica neerlandés no tocaba en suelo colombiano desde enero de 2025; ahora lo hará por partida doble

El productor neerlandés Tiësto programó dos conciertos en Colombia para febrero de 2027 - crédito cortesía Breakfast Live
El productor neerlandés Tiësto programó dos conciertos en Colombia para febrero de 2027 - crédito cortesía Breakfast Live
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La agenda de conciertos en Colombia para 2027 comienza a tomar forma, con nuevos anuncios que se suman a la programación prevista para ese año.

El más reciente involucra el regreso al país del productor y disc-jockey neerlandés Tiësto con dos presentaciones en febrero de 2027, según confirmó Ritvales, la marca responsable del festival del mismo nombre en Medellín, gestionada por la productora Breakfast Live.

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Las fechas, programadas para el 19 y 20 de febrero, llevarán al artista a los escenarios de Bogotá y Medellín en un fin de semana consecutivo que marcará su tercera visita al país en menos de tres años.

El primer show se realizará el viernes 19 de febrero en El Corazón de Bogotá – Arena —nombre que recibe el Movistar Arena a partir de este sábado 31 de octubre—, en la capital colombiana. Al día siguiente, el sábado 20 de febrero, el artista se trasladará a Medellín para presentarse en el DaviArena, recinto que se estrenará oficialmente en noviembre próximo.

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Las fechas serán el 19 y 20 de febrero en El Corazón de Bogotá - Arena, y en la DaviArena, respectivamente - crédito cortesía Breakfast Live
Las fechas serán el 19 y 20 de febrero en El Corazón de Bogotá - Arena, y en la DaviArena, respectivamente - crédito cortesía Breakfast Live

Se trata de la primera vez que el DJ, nacido como Tijs Michiel Verwest, anuncia dos fechas seguidas en ciudades distintas del país en una misma gira.

El pre-registro para ambos conciertos ya se encuentra habilitado a través de la plataforma TuBoleta. El formulario solicita a los interesados una serie de datos: la ciudad en la que desean ver al artista, correo electrónico, nombre y apellidos, edad, género, ciudad de residencia en Colombia y número de teléfono.+

Además, exige la autorización del usuario para el tratamiento de sus datos personales con terceros, conforme a la política de Ticket Fast S.A.S., la compañía encargada del sistema de boletería.

El trámite de preregistro otorga acceso a tarifas preferenciales en venta anticipada pero no asegura la disponibilidad de entradas - crédito captura de pantalla TuBoleta
El trámite de preregistro otorga acceso a tarifas preferenciales en venta anticipada pero no asegura la disponibilidad de entradas - crédito captura de pantalla TuBoleta

Según se aclara en el propio formulario, completar el registro no garantiza la disponibilidad de boletas para la compra. El trámite habilita a los usuarios para recibir información exclusiva, novedades, anuncios importantes y fechas clave de venta antes de la apertura general al público, que incluirá precios preferenciales en una primera etapa de comercialización.

De momento, la organización no precisó las fechas exactas en que se habilitará esa venta anticipada, ni los valores definitivos de las entradas. Se espera que en los próximos días se brinde más información.

Una trayectoria de más de tres décadas en la música electrónica

La discografía del músico neerlandés suma siete álbumes de estudio, múltiples colaboraciones y remezclas, además de virajes por estilos que oscilaron entre el trance, el EDM y el pop - crédito cortesía Breakfast Live
La discografía del músico neerlandés suma siete álbumes de estudio, múltiples colaboraciones y remezclas, además de virajes por estilos que oscilaron entre el trance, el EDM y el pop - crédito cortesía Breakfast Live

Tiësto acumula más de 30 años de carrera dentro de la escena de la música electrónica, un recorrido que comenzó a finales de los años 80 en clubes de los Países Bajos y que lo llevó a consolidarse como una de las figuras centrales del trance primero, y del EDM después, a escala global.

Entre las producciones que marcaron distintas etapas de su carrera se encuentran Adagio for Strings, Red Lights, The Business y The Motto, títulos que reflejan su tránsito por el trance, el progressive house y el pop electrónico de las últimas dos décadas. Su catálogo incluye también siete álbumes de estudio, entre ellos In My Memory (2001), Just Be (2004), Elements of Life (2007) y Drive (2023), su último trabajo.

El artista no es ajeno a los escenarios colombianos. Entre sus antecedentes recientes en el país figuran su participación en el festival La Solar, realizado en Medellín en 2024, y su presentación en el Movistar Arena de Bogotá, en enero de 2025. Adicionalmente, tuvo sendos pasos por el Festival Estéreo Picnic y otros shows como solista a inicios de los 2000.

Las colaboraciones con artistas colombianos

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Karol G es una figura recurrente en las colaboraciones de Tiësto en los últimos años - crédito @karolg/Instagram

El vínculo de Tiësto con Colombia se extiende más allá de sus presentaciones en vivo y ha tenido su expresión más clara en el estudio de grabación, donde el DJ tuvo la oportunidad de colaborar con varios de los nombres más relevantes de la música urbana y electrónica del país.

La alianza más constante hasta la fecha ha sido con Karol G. En 2021 lanzaron juntos Don’t Be Shy, el primer sencillo que la cantante paisa interpretó íntegramente en inglés y que la llevó a presentarse junto al neerlandés en el festival Tomorrowland. En 2024, ambos repitieron fórmula con el tema Contigo, que reutiliza la melodía de Bleeding Love, de Leona Lewis.

El DJ se presentó como invitado sorpresa durante el cierre de la gira Mañana Será Bonito Tour, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde interpretaron ambos sencillos en vivo. Esto también sucedió en Medellín, durante la misma gira.

Tiësto también colaboró con Shakira a través de una remezcla a Bzrp Music Sessions, Vol. 53, la unión de la artista barranquillera con el productor argentino Bizarrap. Esa versión fue incluida de manera oficial en el álbum Las mujeres ya no lloran, publicado por la cantante en 2024.

El neerlandés también trabajó con el productor y DJ colombiano Moska, con quien firmó el tema Acordeão, editado por el sello Musical Freedom. La canción fusiona bases de tech house con el sonido del acordeón y retoma la melodía del porro tradicional Fiesta en Corraleja.

Con J Balvin, el vínculo se dio en 2022 a través de una remezcla oficial para pistas de baile de Voodoo, tema trilingüe que el artista paisa grabó junto al rapero indio Badshah y el productor puertorriqueño Tainy.

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