Paso a paso: así fue la investigación que frustró el “robo del siglo” en Uruguay

Allanamiento realizado por policías uruguayos en casa alquilada por ladrones que planificaban robar un banco en Uruguay

Una llamada anónima alertando de una boca de droga derivó en una investigación que encontró que una banda internacional de al menos once personas intentaba robar un banco en el casco histórico de Uruguay cavando un túnel.

En septiembre de 2025, la denuncia anónima alertaba que había un lugar de venta de drogas en Neptunia, un balneario de la costa de Canelones, ubicado a unos 30 kilómetros de la Ciudad Vieja –el barrio histórico de Montevideo y donde está el centro financiero de la ciudad. El objetivo de la policía fue desbaratar una banda dedicada al narcotráfico, pero la investigación avanzó hacia otro lugar: los agentes terminaron descubriendo un local alquilado en el casco histórico, desde donde partía el túnel para robar el banco.

Fue en diciembre que la Policía recibió la información de un posible ataque a una entidad financiera y los cabos de dos investigaciones que avanzaban en paralelo se ataron.

Policías encontraron un túnel que conectaba un local comercial desocupado con el sistema de alcantarillado (Ministerio del Interior)

Los delincuentes habían alquilado también una casa en El Pinar, otro balneario de Canelones, cercano a Neptunia. Esta vivienda era utilizada como lugar de depósito de ropas, instrumentos y tierra extraída al cavar el túnel.

Este miércoles, la Justicia imputó a once personas vinculadas a esta maniobra. Hay cuatro ciudadanos brasileños, dos paraguayos y cinco uruguayos. Fueron enviados a la cárcel de forma preventiva. Dos de los sospechosos fueron imputados por los delitos de negociación de estupefacientes y dos de ellos por porte y tenencia de arma de fuego y municiones. Los otros nueve fueron imputados por asociación para delinquir y hurto especialmente agravado en grado de tentativa.

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que lo que buscaban estos delincuentes era “un nuevo robo del siglo”, que fue frustrado por el trabajo policial.

El Ministerio del Interior grabó el momento en el que los policías se encuentran con un túnel construido con la intención de robar un banco (Ministerio del Interior)

Los imputados son uruguayos, brasileños y paraguayos. Varios de ellos eran viejos conocidos de la policía, tanto uruguaya como regional.

Viejos conocidos

La hipótesis de la policía apunta a dos viejos conocidos. Ambos tienen antecedentes penales por droga, son uruguayos y serían los cabecillas de la banda criminal, según la información primaria.

Uno de ellos era Jorge Fulco, a quien la Policía conocía desde al menos 2012, fue detectado en una boca en Neptunia. Lo siguieron y vieron que a diario viajaba a la Ciudad Vieja, a ese local en el que este martes se descubriría que se estaba construyendo un túnel. Hasta allí llegaba siempre acompañado de otro nombre conocido por los investigadores: Álvaro Quiroga. Él continúa prófugo. Ambos estuvieron presos en el penal de Libertad, una de las cárceles más peligrosas de Uruguay.

Pero no son solo los uruguayos los conocidos por los investigadores.

El ministro del Interior, Carlos Negro, durante el operativo que frustró el intento de robo a un banco (Créditos: Ministerio del Interior)

“Estamos intercambiando información con nuestros pares de Argentina, Paraguay y Brasil. Algunos de los ciudadanos brasileños tienen antecedentes en Brasil por hechos similares en ese país y podrían estar vinculados a algún grupo criminal transnacional”, dijo el director de Investigaciones de la Policía uruguaya, Julio Sena, en una conferencia de prensa el miércoles 4.

Dos de los imputados brasileños son ladrones expertos en bancos, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Tenían experiencia en este tipo de maniobras y tienen entre 39 y 61 años, y una carrera criminal ligada a robos de alta complejidad.

El modus operandi a lo largo del tiempo era similar: alquilaban una vivienda o un local comercial muy cerca de su objetivo y cavaban túneles.

Incautaciones en procedimiento que permitió evitar el robo de un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)

Uno de los intentos que protagonizaron en Brasil fue exitoso: los ladrones cavaron un túnel desde una casa vecina de unos 200 metros de largo y vaciaron las oficinas del Banco Central en la ciudad de Fortaleza, norte del país, durante el fin de semana. Se llevaron unos USD 60 millones.

El segundo caso al que se los vincula, según el informe de la televisión uruguaya, es al robo de un banco en San Pablo en 2017. Pero esta vez no lo lograron, como sucedió en Uruguay.

Una de las hipótesis que maneja la Policía es que esta organización está vinculada al Primer Comando Capital (PCC). De hecho, a mediados de diciembre, Inteligencia uruguaya recibió información desde la Agencia de Inteligencia de Brasil, de que integrantes del PCC planificaban robar una institución financiera en Uruguay, posiblemente a través de un túnel.

La policía uruguaya desbarató a una banda que planeaba ingresar a un banco a través de alcantarillas (Ministerio del Interior)

La noticia a Orsi a las tres de la mañana

El presidente de la República, Yamandú Orsi, está cerrando su gira por China de esta semana y recibió una llamada a la hora 3 local. En declaraciones a medios uruguayos, Orsi valoró el trabajo de la Policía tras el hallazgo del túnel.

Hace más de un mes le habían advertido a Orsi que se estaba realizando esta investigación. “Ni bien ocurrió el hallazgo, hablamos. Me enteré. Eran las tres de la mañana de acá cuando me llamaron. Yo le había encomendado a alguna gente que si se producía lo que estábamos esperando, que me llamaran. Y lo hicieron. Valió la pena despertarnos a esa hora”, expresó.

“Aprovecho para reconocer a quienes trabajaron con tanta paciencia, haciendo inteligencia, en un equipo de gente que hace años viene trabajando. Esto no lo resolvés en cinco años. Acá hay un equipo profesional. Como lección, tenemos que seguir haciendo inteligencia y lograr que se trabaje con este profesionalismo, pero también con muchas más herramientas”, dijo.