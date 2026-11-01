Colombia

Primer bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó dejó siete muertos: cayó alias Alex, tercer cabecilla de la estructura

La operación Oppenheimer se realizó el 28 de octubre en zona rural de Nóvita y dejó un capturado, además de la incautación de fusiles, munición, granadas, equipos de comunicación y material de campaña. Según las autoridades, la ofensiva estuvo dirigida contra la subestructura Edwin Guzmán Martínez

El presidente informó que el bombardeo en Nóvita dejó siete integrantes del Clan del Golfo muertos, un capturado y armamento incautado. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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Siete integrantes del Clan del Golfo murieron durante una operación militar en la vereda Guaraguao, zona rural de Nóvita, Chocó, según informaron las Fuerzas Militares. Entre los fallecidos está alias ‘Alex’, señalado como tercer cabecilla de la subestructura Edwin Guzmán Martínez.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que se trató del primer bombardeo dirigido contra esa organización armada en el departamento. La acción, denominada operación ‘Oppenheimer’, tuvo lugar el miércoles 28 de octubre y su resultado fue divulgado el sábado 31 de octubre.

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De acuerdo con el comunicado del Comando General de las Fuerzas Militares, la operación estuvo a cargo del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada de Colombia y la Policía Nacional.

Abelardo de la Espriella informó sobre la operación Oppenheimer y destacó la muerte de alias ‘Alex’, señalado como tercer cabecilla de la subestructura Edwin Guzmán Martínez. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella informó sobre la operación Oppenheimer y destacó la muerte de alias ‘Alex’, señalado como tercer cabecilla de la subestructura Edwin Guzmán Martínez. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Alias ‘Alex’ era señalado como tercer cabecilla de la estructura

Las autoridades identificaron a alias ‘Alex’ como el tercer cabecilla de la subestructura Edwin Guzmán Martínez. Según el presidente, se trata de Jason Arley García, también conocido con el alias de ‘Canoso’.

El comunicado militar sostuvo que el hombre estaría encargado de coordinar actividades de narcotráfico, minería ilegal y proselitismo armado en Alto Baudó, Bajo Baudó, Medio Baudó, Medio San Juan y Nóvita, en Chocó.

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En el video divulgado por la Presidencia, De la Espriella aseguró que García ejercía funciones de mando armado y financiero, además de participar en la expansión de la organización en el suroeste de Antioquia y el sur de Chocó.

El mandatario también le atribuyó homicidios selectivos, reclutamiento de menores, confinamientos y desplazamientos forzados. Estas conductas fueron mencionadas por el presidente como parte de las actividades que presuntamente desarrollaba el cabecilla dentro de la estructura.

A este narcoterrorista se le atribuyen homicidios selectivos, reclutamiento de menores, confinamiento y desplazamientos forzados”, afirmó De la Espriella durante su pronunciamiento.

Según el jefe de Estado, alias ‘Alex’ llevaba cerca de 10 años vinculado con grupos ilegales y había tenido presencia en Andes, Jardín, Urrao y Ciudad Bolívar, en Antioquia, así como en municipios de Chocó.

La operación dejó un presunto integrante del Clan del Golfo capturado y permitió la incautación de armas, munición, granadas, radios, un dron y equipos de campaña. - crédito Comando General Fuerzas Militares de Colombia
La operación dejó un presunto integrante del Clan del Golfo capturado y permitió la incautación de armas, munición, granadas, radios, un dron y equipos de campaña. - crédito Comando General Fuerzas Militares de Colombia

La operación dejó un capturado y material de guerra incautado

Además de los siete fallecidos, las Fuerzas Militares informaron sobre la captura de un presunto integrante del Clan del Golfo. La institución indicó que las autoridades adelantan los procedimientos para identificar a los muertos y judicializar al capturado.

El comunicado oficial reportó la incautación de 13 fusiles, un arma corta, 60 proveedores, 5.260 unidades de munición de diferentes calibres, 79 cartuchos, cuatro granadas y un lanzagranadas M203.

También fueron hallados 43 equipos de campaña, 38 uniformes camuflados, 30 cintelas, 12 chalecos multipropósito, 15 brazaletes alusivos al Clan del Golfo, seis radios de comunicación, un dron y una antena de internet.

El presidente presentó una cifra distinta sobre las armas largas recuperadas en el operativo. En su declaración habló de 10 armas largas, un arma corta, un lanzagranadas M203, municiones, explosivos y material de intendencia. El comunicado de las Fuerzas Militares, publicado posteriormente, registra 13 fusiles.

La Presidencia señaló que la inteligencia permitió ubicar a una estructura que ejercía control sobre corredores empleados para el narcotráfico. “La inteligencia y la acción conjunta permitieron atacar una subestructura que imponía el miedo y controlaba corredores del narcotráfico”, dijo De la Espriella.

El oficial Babativa Muñoz destacó que la sentencia fortalece la moral militar y la confianza ciudadana en la justicia institucional - crédito Suministrada a Infobae Colombia
Las Fuerzas Militares anunciaron que mantendrán las acciones contra los grupos armados organizados en Chocó mientras avanzan los procesos de identificación y judicialización tras el operativo. - crédito Suministrada a Infobae Colombia (referencia)

Fuerzas Militares anunciaron continuidad de las operaciones en Chocó

El Ejército sostuvo que la muerte de alias ‘Alex’ afecta la línea de mando y las actividades ilegales de la subestructura Edwin Guzmán Martínez. La institución relacionó esa estructura con fuentes de financiación provenientes del narcotráfico y la minería ilegal.

El presidente anunció que mantendrá la ofensiva contra el Clan del Golfo. “Seguiremos actuando para impedir que reconstruyan su poder criminal, proteger a la población y hacer prevalecer la autoridad del Estado”, afirmó.

Por su parte, las Fuerzas Militares informaron que continuarán las operaciones en Chocó y en otras regiones del país contra los grupos armados organizados. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la identificación de los siete muertos y en el proceso judicial contra la persona capturada.

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