El Salvador

¿Cuáles son las diferencias entre el presupuesto 2026 y el propuesto para 2027 en El Salvador?

El proyecto presentado por Hacienda a la Asamblea Legislativa supera los USD 12,400 millones y redirige fondos de armamento y municiones hacia formación de niños y jóvenes, con un alza sectorial de más del 60%

Mapa de El Salvador con flechas y monedas que unen una sede gubernamental con un centro educativo y un recinto policial con patrullas.
El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 asciende a USD 12,421 millones y registra un incremento del 17.7% frente al ejercicio anterior. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 presentado por el Gobierno de El Salvador asciende a USD 12,421 millones, lo que supone un aumento de USD 1,865.4 millones frente a los USD 10,555.5 millones aprobados para 2026.

La mayor diferencia está en Educación, cuya partida crecería en más de USD 1,016 millones, mientras Seguridad Pública y Defensa Nacional tendrían recortes de USD 20 millones cada una.

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La propuesta, entregada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, a la Asamblea Legislativa el 30 de septiembre, aún debe pasar por el análisis de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto antes de una eventual aprobación. El gasto previsto para 2027 representa un incremento de 17.7% respecto al presupuesto vigente.

El ramo de Educación, Ciencia y Tecnología pasaría de USD 1,683.3 millones aprobados para 2026 a USD 2,700.1 millones en 2027. El alza de USD 1,016.8 millones equivale a más del 60% de aumento y explica buena parte de la expansión del presupuesto del Órgano Ejecutivo.

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Balanza con cascos y proyectiles a la izquierda y libros con computadoras a la derecha, frente a un disco azul y blanco y un texto al pie.
El ramo de Educación, Ciencia y Tecnología concentra un alza superior al 60% con una asignación de USD 2,700.1 millones. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Posada, la propuesta destina USD 3,416 millones al área educativa, al incluir programas, inversiones y transferencias vinculadas con el sector.

El funcionario afirmó que el proyecto contempla recursos para infraestructura escolar, computadoras, conectividad e incorporación de inteligencia artificial en el aprendizaje.

Salud también tendría un incremento relevante, de USD 147.6 millones: pasaría de USD 1,345.4 millones a USD 1,493.1 millones. Obras Públicas y Transporte recibiría USD 1,057.7 millones, USD 72.4 millones más que en 2026. Economía aumentaría USD 69.7 millones, lo que significa que tendrá un toral de USD 134.2 millones.

Gobernación y Desarrollo Territorial subiría de USD 280.9 millones a USD 397.4 millones, una diferencia de USD 116.5 millones. Presidencia de la República tendría USD 217.8 millones, USD 24.8 millones más que en 2026; Hacienda, USD 103.1 millones, con una reducción de USD 17.6 millones; y Relaciones Exteriores, USD 53.6 millones, USD 3.1 millones adicionales.

También crecerían las asignaciones para Cultura, con USD 21.9 millones más; Agricultura y Ganadería, con USD 304.055 adicionales; Medio Ambiente y Recursos Naturales, con USD 1.2 millones más; Turismo, con USD 5.5 millones adicionales; y Trabajo y Previsión Social, con un aumento de USD 1 millón.

Tabla con columnas de instituciones gubernamentales, cifras del presupuesto de 2026, montos propuestos para 2027 y la diferencia comparativa.
Las carteras de Seguridad Pública y Defensa Nacional pierden en conjunto USD 40 millones en el plan de gastos de 2027./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ramo de Seguridad Pública y Justicia bajaría de USD 702.5 millones a USD 682.5 millones. Defensa Nacional pasaría de USD 334.5 millones a USD 314.5 millones. En conjunto, ambas carteras perderían USD 40 millones.

Posada ha sostenido que los recursos serán trasladados a Educación y que la medida responde a los resultados de la estrategia de seguridad. “Esta reasignación de recursos se realiza considerando los resultados de la estrategia de seguridad, lo que permite reorientar fondos que eran para armamento y municiones a formación de niños y jóvenes”, afirmó durante la presentación en septiembre pasado.

Vivienda reduciría su presupuesto en USD 23,061, hasta USD 13.5 millones. Desarrollo Local sufriría una baja mayor, de USD 25.4 millones, y quedaría con USD 13.6 millones.

El Órgano Legislativo y el Órgano Judicial conservarían las mismas asignaciones de 2026: USD 46 millones y USD 369.2 millones, respectivamente. En el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República (FGR) subiría USD 3.6 millones y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibiría USD 1 millón más. La Procuraduría General de la República (PGR) se mantendría sin cambios.

Entrevista a Jerson Posada, ministro de Hacienda de El Salvador, sobre la reorientación de fondos a Educación en el presupuesto 2027
Jerson Posada, ministro de Hacienda de El Salvador, descartó la creación de gravámenes o el alza de impuestos para financiar el ejercicio fiscal. /(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La deuda pública subiría USD 413.2 millones

El presupuesto para deuda pública aumentaría de USD 2,433.6 millones a USD 2,846.8 millones, lo que representa un incremento de USD 413.2 millones. Las transferencias varias crecerían USD 54.6 millones, mientras las obligaciones generales del Estado disminuirían USD 8.4 millones.

Posada afirmó que el proyecto no incluye nuevos gravámenes ni aumentos a los tributos vigentes. “No hay planes de incremento de impuestos, no hay planes de creación de nuevos impuestos”, declaró tras la entrega del documento. Hacienda proyecta ingresos corrientes por USD 10.419 millones y una brecha presupuestaria de USD 515 millones para 2027.

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