Desmantelan red narco en Punta del Este: la intendencia demolió casas vinculadas a traficantes

La banda perdió varios autos (algunos de alta gama) (Ministerio del Interior)

La tercera etapa de la operación Jaboco, en Maldonado (Uruguay), terminó desmantelando la organización narco liderada por Santiago Porley, un hombre de 28 años. A lo largo de los años, este joven se transformó en uno de los principales distribuidores de droga de Punta del Este. Tras 16 allanamientos en la ciudad de Maldonado, en el principal balneario uruguayo y en San Carlos, cayó el cabecilla de esta banda criminal.

Según la información consignada por Teledoce, se estima que decenas de bocas de venta de droga en todo el departamento eran abastecidas por esta organización. La banda perdió en el último tiempo el equivalente a 300.000 dosis de cocaína, como también importantes sumas de dinero, autos (algunos de alta gama) y armas cortas y largas.

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la operación permitió incautar más de 57 kilos de cocaína, equivalentes a más de 300.000 dosis (Ministerio del Interior)

“Estamos hablando de más de tres millones de dólares en el total de la operación. Por lo tanto, el duro golpe que se le da por la Policía a las organizaciones criminales, hoy adquiere un hito relevante en lo que es el desempeño”, dijo la semana pasada el ministro del Interior, Carlos Negro, en una conferencia de prensa. El jerarca felicitó a los funcionarios policiales del departamento y a los encargados de la Brigada Antidrogas.

El líder de esta banda estaba en el radar de los investigadores desde 2021, cuando fue atrapado con un suministro de drogas. Pero esta operación Jacobo comenzó en abril en un comercio dedicado a la venta de comida para perros. Allí se incautaron 50 ladrillos de cocaína, dos camionetas y un auto, entre otros elementos. En mayo, se concretó la segunda etapa: se ubicó un laboratorio en el que se procesaba cocaína. La tercera etapa fue la concretada la semana pasada, que terminó con la caída del líder.

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La banda perdió varios autos (algunos de alta gama) (Ministerio del Interior)

La Justicia uruguaya dispuso condenas para integrantes de la organización. El líder de la banda, por ejemplo, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones. Recibió una pena de tres años y 10 meses de penitenciaría, según informó el Ministerio del Interior.

En tanto, ocho hombres de 19, 19, 25, 26, 31, 41 y 45 años fueron condenados como autores penalmente responsables de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes. Deberán cumplir penas que van de dos años a dos años y seis meses de penitenciaría. Otro hombre de 35 fue sentenciado a 10 meses de prisión, que serán sustituidos por un régimen de libertad a prueba.

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Operación Jacobo: 12 personas judicializadas tras megaoperativo antidrogas en Maldonado (Ministerio del Interior)

471.958 pesos uruguayos y 741 dólares incautados por operación Jacobo (Ministerio del Interior)

A esto se le suma el siguiente decomiso: 471.958 pesos uruguayos (cerca de USD 12.000), 741 dólares una camioneta BMW, una camioneta Land Rover, un auto VW Vento, un auto BYD, dos autos VW Gol, dos motos marca Baccio y una moto marca Yumbo.

Este lunes hubo nuevas novedades sobre el caso porque la Intendencia de Maldonado demolió tres viviendas vinculadas al narcotráfico. Eran casas utilizadas para actividades vinculadas al narcotráfico y otros delitos por parte de una organización desarticulada días atrás en el marco de la Operación Jacobo, informó el gobierno departamental.

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Intendencia de Maldonado colabora en la demolición de tres viviendas vinculadas al narcotráfico (IDM)

Intendencia de Maldonado colabora en la demolición de tres viviendas vinculadas al narcotráfico (IDM)

“Hay una vivienda que comparte techo con otras casas que están habitadas, por lo que primero se debe hacer un corte manual de la estructura y luego continuar con la demolición mediante retroexcavadora”, explicó el subdirector de Vivienda de la intendencia, Hugo Suárez. El jerarca detalló que los inmuebles intervenidos eran utilizados para la venta y distribución de drogas. En uno de ellos incluso funcionaba una especie de “cocina” destinada al procesamiento de estupefacientes.

Suárez sostuvo que estas acciones también representan una “tranquilidad” para los vecinos de las zonas afectadas