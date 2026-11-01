Guatemala

Guatemala cierra la temporada de lluvias con 23 fallecidos y más de 225.000 personas afectadas

La CONRED atendió 2.377 incidentes entre el 19 de abril y el 31 de octubre, un período que además dejó una persona desaparecida, 44 lesionados y 30 hospitalizados, según el balance oficial

Una casa de concreto y madera con la base anegada por agua estancada, rodeada por palmeras y árboles frondosos
La temporada de lluvias de 2026 dejó 23 personas fallecidas y más de 225 mil afectados en Guatemala. (Conred Guatemala)
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Guatemala cerró la temporada de lluvias de 2026 con 23 personas fallecidas, una desaparecida y 225.327 afectados, tras atender 2.377 emergencias desde el 19 de abril hasta el 31 de octubre. El balance de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) situó a Alta Verapaz como el departamento con mayor cantidad de incidentes por inundaciones y deslizamientos.

Las lluvias también dejaron 44 heridos, 30 hospitalizados y 15.584 damnificados. Un total de 32.229 personas fueron evacuadas de sus hogares y 1.479 permanecían alojadas en centros habilitados por las autoridades.

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Una casa de concreto y madera con la base anegada por agua estancada, rodeada por palmeras y árboles frondosos
La temporada de lluvias de 2026 dejó 23 personas fallecidas y más de 225 mil afectados en Guatemala. (Conred Guatemala)

Las inundaciones, el evento más frecuente de la temporada

Las inundaciones concentraron 728 de las emergencias registradas en el país, equivalentes al 30,7% del total. La caída de árboles ocupó el segundo lugar con 379 casos, seguida por los daños a la producción agrícola, que alcanzaron 280 incidentes.

Los deslizamientos sumaron 269 casos, mientras que hubo 192 reportes por fuertes vientos, 151 derrumbes y 98 socavamientos de terreno. La CONRED contabilizó además 88 colapsos estructurales, 66 flujos de lodo, 36 caídas de rocas y otros 36 hundimientos.

El registro oficial incluyó 12 grietas estructurales, ocho personas arrastradas por ríos, ocho episodios de mar de fondo y siete grietas en el suelo. También se reportaron cinco caídas de granizo, cuatro tormentas eléctricas, cuatro casos de contaminación ambiental, tres lahares y una fractura de losa.

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Una casa de concreto y madera con la base anegada por agua estancada, rodeada por palmeras y árboles frondosos
La temporada de lluvias de 2026 dejó 23 personas fallecidas y más de 225 mil afectados en Guatemala. (Conred Guatemala)

Alta Verapaz, el departamento con 618 emergencias

Alta Verapaz acumuló 618 emergencias, más de una cuarta parte de los eventos atendidos en el territorio nacional. El departamento atraviesa la Franja Transversal del Norte, una zona donde la capa superior del suelo superó el 90% de saturación durante octubre, de acuerdo con boletines previos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El departamento de Guatemala registró 213 emergencias, seguido por Izabal, con 194, y Quiché, con 140. Quetzaltenango contabilizó 125 incidentes, Sacatepéquez 118, Petén 111, San Marcos 109 y Suchitepéquez 86.

Totonicapán fue el departamento con menor número de emergencias, con 12, mientras que Jalapa tuvo 20. Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, Escuintla, Retalhuleu, Santa Rosa, El Progreso, Baja Verapaz, Sololá y Chimaltenango registraron entre 14 y 94 casos.

Más de 15 mil viviendas con daños

Las precipitaciones dañaron 15.584 viviendas en Guatemala. Del total, 525 presentaron afectaciones leves, 14.584 tuvieron daños moderados y 475 quedaron con deterioros graves; otras 1.085 fueron clasificadas en situación de riesgo, aunque no se reportaron casas destruidas por completo.

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED y las coordinadoras locales para la reducción de desastres realizaron evaluaciones de daños y análisis de necesidades en las zonas golpeadas. La institución explicó que esas inspecciones permitieron determinar “la ubicación de las viviendas, el tipo de evento registrado y la severidad de cada caso”.

La infraestructura vial también sufrió consecuencias: 717 carreteras, 41 puentes, 55 escuelas, 25 edificios y 23 tramos de la red de energía eléctrica resultaron afectados. El saldo incluyó daños en un sistema de agua potable y la destrucción de cuatro puentes, mientras que ninguna escuela quedó completamente inutilizable.

Suelos saturados y lluvias durante la transición estacional

La saturación del suelo redujo la capacidad del terreno para absorber nuevas precipitaciones y favoreció el desplazamiento del agua hacia ríos y quebradas. Esa condición elevó el riesgo de crecidas e inundaciones repentinas en Alta Verapaz, Izabal, Quiché y Zacapa.

Aunque el período lluvioso cerró oficialmente, el Insivumeh mantuvo a finales de octubre pronósticos de precipitaciones dispersas en Petén, el Caribe y la Franja Transversal del Norte por el ingreso de humedad desde ambos litorales. La CONRED recomendó actualizar los planes familiares de respuesta, identificar rutas de evacuación y mantener preparada una mochila de emergencia durante la transición hacia la época de frío.

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