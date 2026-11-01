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Panamá vence a Costa Rica y buscará ante Cuba otro título de futsal en Nicaragua

El conjunto dirigido por Jaime Aizpú terminó invicto la fase de grupos y enfrentará a Cuba este sábado 31 de octubre en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua.

La selección de futsal de Panamá derrotó 2-1 a Costa Rica y consiguió su clasificación a la final de la Copa de Naciones Nicaragua 2026, tras completar invicta la fase de grupos. Tomada de Instagram
La selección de futsal de Panamá derrotó 2-1 a Costa Rica y consiguió su clasificación a la final de la Copa de Naciones Nicaragua 2026, tras completar invicta la fase de grupos. Tomada de Instagram
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La selección de futsal de Panamá derrotó 2-1 a Costa Rica y aseguró su clasificación a la final de la Copa de Naciones Nicaragua 2026, que disputará este sábado 31 de octubre frente a Cuba. El equipo dirigido por Jaime Aizpú consiguió su segunda victoria consecutiva y terminó como líder de su grupo.

El encuentro se disputó el viernes en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, donde los panameños abrieron el marcador a los seis minutos mediante José Yearwood, quien aprovechó una asistencia de Ricardo Castillo. La selección nacional mantuvo la ventaja durante el primer tiempo, pese a la presión costarricense.

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La segunda anotación llegó cuando restaba un minuto y 27 segundos para terminar el partido, por intermedio de Ruman Milord, quien amplió la diferencia a 2-0. Sin embargo, Costa Rica descontó poco después mediante un autogol del capitán panameño Alfonso Maquensi, que puso tensión al cierre del encuentro.

Panamá consiguió conservar la ventaja hasta el pitazo final y completó la fase de grupos con seis puntos, seis goles a favor y dos en contra. El resultado dejó a Costa Rica sin posibilidades de disputar el campeonato y confirmó la clasificación panameña al partido decisivo de la primera edición del torneo.

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La selección panameña presentó una alineación titular integrada por Jorge Hernández, Ruman Milord, Ángel Sánchez, Alfonso Maquensi y José Yearwood para enfrentar a Costa Rica. Tomada de Instagram
La selección panameña presentó una alineación titular integrada por Jorge Hernández, Ruman Milord, Ángel Sánchez, Alfonso Maquensi y José Yearwood para enfrentar a Costa Rica. Tomada de Instagram

La selección nacional había iniciado su participación el miércoles 28 de octubre con una victoria de 4-1 sobre El Salvador, después de comenzar perdiendo el encuentro. Ángel Sánchez anotó dos goles, mientras Ricardo Castillo y Noel Hernández completaron la remontada, que permitió a Panamá tomar ventaja en la clasificación del grupo.

En el partido frente a Costa Rica, Jaime Aizpú presentó como titulares al portero Jorge Hernández, Ruman Milord, Ángel Sánchez, Alfonso Maquensi y José Yearwood. El cuerpo técnico también contó con Noel Hernández, Jafet Alvarado, Fernando Sánchez, Alexis Castillo, Ricardo Castillo, Abdiel Ortiz, Jesús Sánchez, Didier Herrera y Luis Vásquez entre sus jugadores disponibles.

El rival de Panamá será Cuba, que también terminó invicta la primera fase después de imponerse 7-4 a Honduras y 4-3 a Nicaragua. Los cubanos acumularon seis puntos, con once goles anotados y siete recibidos, y obtuvieron el primer lugar de su grupo tras superar al conjunto anfitrión.

La clasificación cubana se definió el viernes mediante una victoria ajustada sobre Nicaragua, que contó con el respaldo del público local. El equipo caribeño consiguió remontar el encuentro y terminó imponiéndose 4-3, resultado que le permitió disputar el título frente a Panamá y dejó a los anfitriones en el partido por el tercer puesto.

Panamá y Cuba volverán a enfrentarse en una final de futsal en Managua, dos años después del triunfo panameño por 4-3 en el Premundial de Concacaf de 2024. Tomada de Fepafut
Panamá y Cuba volverán a enfrentarse en una final de futsal en Managua, dos años después del triunfo panameño por 4-3 en el Premundial de Concacaf de 2024. Tomada de Fepafut

La final tendrá un antecedente especial para ambas selecciones, porque Panamá y Cuba se enfrentaron en el mismo escenario durante la final del Premundial de Futsal de Concacaf de 2024. En aquella oportunidad, los panameños ganaron 4-3 y conquistaron el campeonato regional, uno de los mayores logros de su historia en esta disciplina.

Aquel título permitió consolidar el crecimiento internacional del futsal panameño, que también obtuvo su clasificación a la Copa Mundial de Uzbekistán 2024. El regreso al Polideportivo Alexis Argüello representa una oportunidad para conseguir otro campeonato en territorio nicaragüense, esta vez frente a un adversario que buscará revancha.

La Copa de Naciones reúne a seis selecciones distribuidas en dos grupos de tres equipos. Panamá compartió su zona con Costa Rica y El Salvador, mientras Cuba enfrentó a Nicaragua y Honduras. Los primeros lugares avanzaron directamente a la final, mientras los restantes conjuntos disputarán partidos para definir las posiciones.

El encuentro por el campeonato está programado para las 7:00 p. m., hora de Panamá, de este sábado 31 de octubre. La selección panameña buscará terminar el torneo con tres victorias consecutivas y sumar un nuevo título internacional bajo la dirección técnica de Jaime Aizpú.

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