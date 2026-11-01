Armada incautó 2,2 toneladas de cocaína en el Pacífico colombiano: iban con destino a México

El cargamento, que iba en una lancha rápida con destino a México, fue valorado por las autoridades en USD 104 millones y dejó tres detenidos (Armada de Colombia)

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La Armada Nacional incautó 2.250 kilogramos de clorhidrato de cocaína en aguas del Pacífico sur colombiano, en una operación que, según la institución, representa una afectación de USD 104 millones para las estructuras dedicadas al narcotráfico transnacional.

El procedimiento tuvo lugar en una zona marítima bajo jurisdicción de la Fuerza Naval del Pacífico, con apoyo de unidades de superficie y de la Aviación Naval. La embarcación interceptada, una lancha de alta velocidad tipo flipper, navegaba con rumbo a México y transportaba 75 bultos con paquetes rectangulares que contenían la droga.

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La operación concluyó con la captura de un ciudadano colombiano de 33 años y dos ecuatorianos, de 34 y 38 años. Los tres quedaron a disposición de las autoridades judiciales junto con el alijo y la embarcación utilizada para el transporte marítimo.

La lancha navegaba hacia México con 75 bultos

La Armada incautó 2.250 kilogramos de clorhidrato de cocaína en aguas del Pacífico sur colombiano. (Armada de Colombia)

Unidades de Guardacostas detectaron la embarcación durante operaciones de control y seguridad marítima en el Pacífico sur. De acuerdo con la información oficial, la lancha despertó sospechas por sus condiciones de navegación y su ruta hacia territorio mexicano.

Tras la interdicción, los uniformados inspeccionaron la motonave y encontraron 75 bultos con 2.250 paquetes rectangulares. El personal de la Armada aseguró a los tres ocupantes y trasladó tanto a los detenidos como al cargamento hasta la Estación de Guardacostas de Tumaco, en el departamento de Nariño.

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En tierra, la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional efectuó los actos urgentes y aplicó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada. El análisis confirmó que la sustancia correspondía a clorhidrato de cocaína.

La embarcación de alta velocidad interceptada por las unidades navales transportaba 75 bultos con rumbo a México. (Armada de Colombia)

El comandante de la Estación de Guardacostas de Tumaco, el capitán de corbeta Andrés Felipe Henao Morales, señaló que la intervención fue posible por la articulación entre las unidades navales desplegadas en la zona y el componente aéreo de la institución.

“Las unidades de Guardacostas, con apoyo de la Aviación Naval, interceptaron una embarcación de alta velocidad tipo flipper que transportaba 75 bultos con 2.250 paquetes rectangulares”, afirmó el oficial.

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Las autoridades calculan que evitaron la venta de 5,6 millones de dosis

La Armada estimó que el cargamento decomisado tenía un valor aproximado de USD 104 millones en el mercado ilegal internacional. La institución también indicó que la droga habría permitido la distribución de cerca de 5,6 millones de dosis.

Un ciudadano colombiano y dos ecuatorianos quedaron a disposición judicial tras la interdicción de la lancha en el Pacífico. (Armada de Colombia)

La ruta marítima del Pacífico colombiano figura entre los corredores utilizados por organizaciones narcotraficantes para sacar cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica. Las lanchas rápidas permiten mover cargamentos en trayectos de alta mar, con escalas que pueden incluir aguas de otros países de la región.

El capitán de corbeta Henao Morales afirmó que la operación afectó las capacidades financieras de las redes criminales y reiteró que la Armada mantendrá los controles sobre los corredores marítimos. Los detenidos deberán responder ante las autoridades competentes por los delitos que determine la investigación judicial.

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Otra operación en el Caribe dejó 2.001 kilos de cocaína incautados

El operativo en el Pacífico sur ocurrió en paralelo con otra intervención de la Armada en aguas del Caribe colombiano, donde fueron decomisados 2.001 kilogramos de clorhidrato de cocaína tras la interceptación de dos embarcaciones tipo Go Fast.

Una operación paralela en aguas del Caribe colombiano permitió el decomiso de 2.001 kilogramos de cocaína en dos lanchas rápidas. (Armada de Colombia)

En ese caso, la operación contó con coordinación de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur de Estados Unidos. Cinco personas viajaban a bordo de las motonaves cuando las unidades navales detectaron su desplazamiento.

Según la Armada, los tripulantes de una de las embarcaciones arrojaron paquetes al mar para intentar evitar el decomiso. Las unidades de Guardacostas recuperaron 80 bultos, que contenían 2.000 paquetes rectangulares con un peso total de 2.001 kilogramos de cocaína.

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El cargamento fue llevado a la Estación de Guardacostas de Cartagena, donde el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación confirmó la naturaleza de la sustancia. Las autoridades calcularon que ese decomiso afectó en más de USD 92 millones las finanzas de las organizaciones narcotraficantes e impidió la circulación de más de cinco millones de dosis.