EN VIVO | Primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo: Grecia Quiroz comparte mensaje recordando al “amor de su vida”

Elementos de fuerzas federales y corporaciones de seguridad fueron desplegados la noche del viernes en los alrededores de la casa de enlace del Movimiento del Sombrero, sede donde regularmente despacha la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, en un operativo registrado a pocos días del primer aniversario del asesinato del exalcalde Carlos Manzo.
A través de redes sociales, la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, confirmó la marcha del 1 de noviembre en memoria de Carlos Manzo, asesinado la noche del año pasado en el Festival de las Velas.
Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, compartió un mensaje en su cuenta oficial en Facebook, describiendo el vacío que deja en su familia y afirma que seguirá de pie en memoria de quien llama “el amor de mi vida”.