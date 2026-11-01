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EN VIVO | Primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo: Grecia Quiroz comparte mensaje recordando al “amor de su vida”

Este 1 de noviembre se cumple un año del magnicidio contra el entonces presidente municipal

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13:44 hsHoy

Blindan Uruapan antes del aniversario de Carlos Manzo: fuerzas federales llegan a sede de Grecia Quiroz

Elementos de la SSPC, Guardia Nacional, Ejército y policías estatales fueron observados en los alrededores de la casa de enlace del Movimiento del Sombrero

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional fueron desplegados en los alrededores de la sede del Movimiento del Sombrero en Uruapan. (Captura de pantalla)
Elementos del Ejército y la Guardia Nacional fueron desplegados en los alrededores de la sede del Movimiento del Sombrero en Uruapan. (Captura de pantalla)

Elementos de fuerzas federales y corporaciones de seguridad fueron desplegados la noche del viernes en los alrededores de la casa de enlace del Movimiento del Sombrero, sede donde regularmente despacha la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, en un operativo registrado a pocos días del primer aniversario del asesinato del exalcalde Carlos Manzo.

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13:43 hsHoy

Grecia Quiroz llama a marchar este 1 de noviembre en memoria de Carlos Manzo: partirá de Lázaro Cárdenas al centro de Uruapan

La presidenta municipal recordó a su esposo con un video a través de sus redes sociales

La alcaldesa de Uruapan confirmó la marcha para el domingo 1 de noviembre a las 10 de la mañana en Uruapan. (RS)

A través de redes sociales, la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, confirmó la marcha del 1 de noviembre en memoria de Carlos Manzo, asesinado la noche del año pasado en el Festival de las Velas.

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13:35 hsHoy

Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, compartió un mensaje en su cuenta oficial en Facebook, describiendo el vacío que deja en su familia y afirma que seguirá de pie en memoria de quien llama “el amor de mi vida”.

Captura de una publicación digital con texto y una foto de un hombre con sombrero que carga a un niño vestido con un traje de esqueleto
Grecia Quiroz publicó un mensaje en redes sociales en memoria de Carlos Manzo, acompañado por una fotografía del dirigente con un niño en brazos. (Grecia Quiroz )

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