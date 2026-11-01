Willem Dafoe reveló que tiene fobia a las alturas y contó cómo enfrentó sus miedos durante el rodaje de “Tenzing”

La película Tenzing, dirigida por Jennifer Peedom, reconstruye la histórica expedición de 1953 en la que Tenzing Norgay y Edmund Hillary alcanzaron por primera vez la cima del monte Everest

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El actor estadounidense Willem Dafoe afrontó uno de los desafíos físicos de su carrera durante el rodaje de “Tenzing”, la película de Jennifer Peedom ambientada en el Himalaya.

El intérprete de 71 años, que encarna al coronel John Hunt, relató que padece fobia a las alturas y que debió aferrarse a una cuerda durante una secuencia filmada junto a un precipicio.

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La experiencia también le dejó una certeza: no desea escalar el Everest. “Con esta película entendí que no soy el tipo de persona que quiere subir el Everest. Me siento mejor en el valle”, afirmó Dafoe en una entrevista con Vanity Fair.

Una filmación a gran altura y junto a un precipicio

Tenzing, disponible en Apple TV+, reconstruye la historia de Tenzing Norgay, el sherpa nepalo-tibetano que llegó a la cima del Everest el 29 de mayo de 1953 junto al alpinista neozelandés Edmund Hillary.

Willem Dafoe interpreta al coronel John Hunt en la película Tenzing de la directora Jennifer Peedom (REUTERS)

La producción sitúa a Norgay en el centro del relato y busca recuperar una figura que, según la entrevista, quedó relegada en numerosos relatos sobre aquella expedición británica.

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Dafoe interpreta a John Hunt, el coronel que integró y dirigió la expedición de 1953. Para el actor, el proyecto también significó volver a colaborar con Peedom, directora a quien ya conocía por haber puesto voz a los documentales Mountain y River.

“Quería trabajar con Jennifer porque es una persona a la que aprecio”, explicó. Dafoe destacó que la cineasta mantiene una relación cercana con la comunidad sherpa y tiene experiencia en la región del Himalaya. También valoró que la producción ofreciera escenarios naturales, lejos de las filmaciones frente a pantallas verdes.

La filmación en exteriores exigió el traslado de equipos en helicóptero y el control sobre el suministro de oxígeno (Cpatura de video: YouTube/@AppleTV)

El trabajo en exteriores exigió un esfuerzo constante. Según contó, el equipo debía llegar en helicóptero a zonas elevadas, transportar equipamiento pesado y adaptarse a cambios meteorológicos que podían alterar el cronograma. “Había que estar siempre atento a la temperatura corporal y al suministro de oxígeno”, señaló el actor estadounidense.

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Dafoe enfrentó su fobia a las alturas durante el rodaje

La escena que más tensión le provocó transcurrió sobre una pendiente pronunciada, en un sector de montaña con una caída profunda al costado. Dafoe detalló que el temor apareció incluso bajo condiciones de seguridad controladas.

“Por extraño que parezca, tengo fobia a las alturas. Así que me aferré a la cuerda con todas mis fuerzas durante toda la escena”, declaró a Vanity Fair. El actor agregó que, para regresar sin resbalar, necesitaba apoyar los pies sobre huellas ya marcadas en el hielo.

El actor estadounidense descartó en una entrevista con Vanity Fair cualquier intención de escalar el monte Everest (REUTERS)

“Tenía que poner los pies en las huellas que ya estaban en el hielo. De otro modo, no lo habría logrado”, sostuvo Dafoe al recordar esa parte del rodaje en el Himalaya.

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El intérprete indicó que el contexto de una película de montaña requiere aceptar imprevistos y límites físicos. “Trabajar al aire libre siempre implica cierta incertidumbre y exige esfuerzo físico. Ningún día es igual a otro”, afirmó.

También rechazó la idea de encarar la exigencia como una demostración de fortaleza: “No se trata de hacerse el macho omnipotente”.

El interés por la historia de Tenzing Norgay

Dafoe explicó que conocía el proyecto desde hacía años. Peedom le habló de su intención de llevar al cine la vida de Tenzing Norgay luego de que ambos trabajaran en otros largometrajes vinculados con los paisajes montañosos y fluviales.

Tom Hiddleston protagoniza Tenzing, la película sobre la histórica expedición al Everest (REUTERS)

El actor señaló que le interesó la perspectiva propuesta por la directora, centrada en el rol del sherpa durante la conquista de la montaña más alta del planeta. “Mucha gente piensa que quien hizo la escalada fue solo Edmund Hillary”, planteó.

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La película cuenta con Tom Hiddleston y Genden Phuntsok en su elenco, junto con Dafoe. El actor también destacó que el rodaje le permitió visitar Nepal y Nueva Zelanda por primera vez, dos destinos a los que quería viajar desde hacía tiempo.

“Cuando se trabaja en un país que uno no conoce, ya se colabora con gente del lugar. Entonces es más fácil entender la cultura local”, expresó. En ese sentido, indicó que el entorno natural también impuso sus propias condiciones durante la producción.

Una carrera atravesada por el trabajo creativo

Durante la conversación con Vanity Fair, Dafoe abordó el vínculo entre su vida cotidiana y su oficio. El cineasta Abel Ferrara, con quien colaboró en varias ocasiones, sostuvo que el actor pasó más tiempo interpretando personajes que viviendo en la realidad. Dafoe respondió que no ve una separación tajante entre esos ámbitos.

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El cineasta Abel Ferrara abordó la trayectoria profesional de Dafoe en su libro autobiográfico titulado Scene (REUTERS)

“Estoy bien, tengo una buena vida. No tengo motivos para quejarme”, afirmó. También sostuvo que disfruta del trabajo colectivo y de la actividad escénica: “Para mí es más un juego que un trabajo”.

Sobre la autobiografía de Ferrara, Scene, publicada en italiano como La nave di Teseo, Dafoe contó que el director le leyó algunos pasajes durante la escritura. Aclaró que todavía no leyó el libro completo, aunque remarcó que ambos se conocen desde hace años.