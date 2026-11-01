Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala inicia una reestructuración con capacitación, controles internos y refuerzo operativo

El proceso, ordenado por el Ministerio de Gobernación, se implementará gradualmente en los próximos meses bajo la conducción de Erick Rolando Osoy, con énfasis en transparencia, investigación e inteligencia institucional

Tres agentes de policía con uniforme conversan de pie frente a una pared con un emblema institucional dorado
Oficiales de la Policía Nacional Civil de Guatemala dialogan en una sala institucional sobre tareas de las fuerzas de seguridad. (PNCdeGuatemala)
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El director general de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Erick Rolando Osoy, anunció una reestructuración institucional que contempla la profesionalización de agentes, el refuerzo de unidades especializadas y la llegada de cerca de 400 vehículos para ampliar la capacidad operativa y preventiva en el país. El plan, presentado durante una entrevista en el programa Punto de Enfoque, también prevé controles internos, acciones contra los delitos contra la vida y dispositivos de seguridad para las celebraciones de fin de año.

La transformación fue instruida por el Ministerio de Gobernación y se aplicará de forma progresiva durante los próximos meses. El objetivo es fortalecer los mecanismos de supervisión interna y orientar las decisiones administrativas y estratégicas hacia la transparencia institucional.

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Osoy sostuvo que la conducción policial recibió la responsabilidad de liderar ese proceso con una expectativa concreta de resultados. “Venimos con la convicción de generar y dar resultados. Han depositado en nosotros la confianza de poder liderar este proceso de reestructuración”, afirmó el jefe policial.

Tres agentes de policía con uniforme conversan de pie frente a una pared con un emblema institucional dorado
Oficiales de la Policía Nacional Civil de Guatemala dialogan en una sala institucional sobre tareas de las fuerzas de seguridad. (PNCdeGuatemala)

Vehículos, equipamiento e inteligencia para las comisarías

La institución recibirá aproximadamente 400 vehículos en las próximas semanas, que serán distribuidos entre comisarías y unidades especializadas. La medida busca ampliar los recursos disponibles para las labores de prevención y las tareas operativas en distintos puntos del territorio guatemalteco.

La incorporación de la flota forma parte de las medidas de dignificación policial planteadas por la dirección. Osoy explicó que ese concepto incluye más que mejoras salariales: contempla equipamiento e insumos para que los agentes puedan desempeñar sus funciones con mayor eficiencia.

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El plan también prevé reforzar los procesos de investigación e inteligencia policial. El director considera que ambas áreas son determinantes para obtener resultados frente a la criminalidad y para orientar las operaciones de la fuerza de seguridad.

La respuesta operativa se concentrará especialmente en la contención de los delitos contra la vida, debido a su incidencia en la percepción de seguridad de la población. La estrategia incluye ampliar la presencia de los agentes en diversos sectores del país.

La formación del personal constituye otro de los ejes de la reestructuración. Osoy ingresó a la carrera policial en 1998 y se graduó como agente en abril de 1999; además, cuenta con estudios en Derecho y Administración Pública.

El funcionario planteó que la capacitación continua debe consolidar los conocimientos técnicos de los integrantes de la fuerza y los principios éticos que regulan su actuación. También remarcó que el respeto a los derechos humanos y a la legalidad debe guiar los procedimientos policiales.

La relación entre la PNC y las comunidades figura entre los aspectos que la conducción busca fortalecer. La institución pretende que el despliegue territorial y el cumplimiento de las normas contribuyan a una vinculación más cercana con la ciudadanía.

Denuncias ciudadanas y derivación de casos penales

La reestructuración incluye los mecanismos destinados a examinar posibles irregularidades cometidas por integrantes de la fuerza. La Policía Nacional Civil cuenta con un reglamento disciplinario que permite abrir expedientes a partir de denuncias presentadas por ciudadanos.

Las investigaciones internas determinan responsabilidades administrativas de acuerdo con la gravedad de cada caso. Cuando se detectan indicios de delito, la Inspectoría General coordina con el Ministerio Público para trasladar el expediente a la vía penal.

“La Policía Nacional Civil es una institución única que cuenta con un mecanismo interno de investigación y autodepuración”, señaló Osoy. El director pidió a la población que recurra a los canales institucionales para denunciar actuaciones irregulares de agentes.

La institución ya diseñó un operativo para las celebraciones del Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. El despliegue contempla patrullajes motorizados y a pie en calles, carreteras y accesos a cementerios, tanto en la capital como en los departamentos del país.

Para diciembre se prepara un dispositivo adicional ante el aumento de la circulación de dinero por el pago del aguinaldo y las compras de fin de año. La vigilancia se reforzará en bancos, cajeros automáticos, centros comerciales y mercados para prevenir robos y asaltos relacionados con el incremento de las transacciones financieras.

La PNC dispone de 45.620 elementos policiales y prevé desplegar la totalidad de su personal durante los operativos de fin de año. El plan contempla presencia preventiva en distintos puntos de Guatemala y capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

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