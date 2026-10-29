La hambruna se agrava en Haití por la violencia de las pandillas, el aumento de los precios y los efectos del fenómeno El Niño

Una mujer vende comida en un refugio para familias desplazadas por la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe, Haití (Foto AP/Odelyn Joseph, archivo)

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Casi seis millones de personas en Haití sufren hambre severa y cerca de dos millones enfrentan una situación de emergencia, según un nuevo informe que alertó sobre el agravamiento de la inseguridad alimentaria en el país caribeño.

El análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases, una iniciativa de Naciones Unidas junto a otros socios, cifró en 5,94 millones la cantidad de haitianos con altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. La proyección indica que el número ascenderá a 6,35 millones para mediados de 2027, más de la mitad de la población del país.

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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sostuvo que la cifra representa “uno de los niveles más altos del mundo en la actualidad”. Más de la mitad de los cerca de 12 millones de habitantes de Haití enfrenta dificultades diarias para acceder a alimentos.

Desde abril, el número de personas con hambre severa aumentó en casi un cuarto de millón, de acuerdo con el informe. Aproximadamente uno de cada dos haitianos no tiene acceso regular a alimentos suficientes.

El aumento de la violencia de las pandillas, los desplazamientos, el alza de los precios de los alimentos y del combustible, junto con los efectos del fenómeno de El Niño, profundizaron la crisis alimentaria. Muchas familias residen en refugios improvisados o en comunidades bajo presión de grupos armados.

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Un agente de policía camina cerca de barricadas en llamas, mientras personas desplazadas por la violencia de las pandillas protestan por las condiciones de vida en refugios temporales y asentamientos informales, en Puerto Príncipe, Haití, el 26 de octubre de 2026 (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

“Las cifras son realmente alarmantes en comparación con otros años”, afirmó Maxime Ngalula, director de Acción contra el Hambre en Haití, en una entrevista telefónica con The Associated Press.

La violencia en la región central del país también afectó la producción y distribución de alimentos. Agricultores abandonaron sus tierras y grupos criminales bloquearon rutas hacia Puerto Príncipe y otras zonas, lo que limita el ingreso de mercancías.

“La negociación con las pandillas puede durar uno, dos o tres días”, dijo Ngalula. El responsable añadió que algunas familias recorren hasta 15 kilómetros para llegar a un punto de distribución, ante las dificultades de acceso de las organizaciones humanitarias. “No es fácil atenderlos a todos”.

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Acción contra el Hambre distribuye efectivo, arroz y frijoles, pero enfrenta obstáculos para asistir a quienes perdieron sus hogares a causa de la violencia y se desplazan entre distintos refugios. “La estrategia ahora consiste en cómo acompañar a estas personas o seguirlas”, señaló Ngalula.

En 2014, el 2% de la población haitiana padecía inseguridad alimentaria. El huracán Matthew, que destruyó cultivos en 2016, y la expansión de la violencia de las pandillas contribuyeron al deterioro posterior.

Un hombre arroja un neumático a una barricada en llamas, mientras él y otras personas desplazadas por la violencia de las pandillas protestan contra las condiciones de vida en refugios temporales y asentamientos informales, en Puerto Príncipe, Haití, el 26 de octubre de 2026 (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

El Programa Mundial de Alimentos indicó que necesita USD 78 millones para mantener sus operaciones en Haití hasta marzo. El informe advirtió que “la asistencia humanitaria debe incrementarse urgentemente para satisfacer las necesidades inmediatas”.

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La alerta coincide con una escalada de los enfrentamientos entre bandas criminales y fuerzas respaldadas por la ONU, tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños en un ataque del 18 de octubre en Puerto Príncipe. Después de ese episodio, El Salvador desplegó a más de 1.000 soldados en Haití.

“Nos preocupa enormemente este recrudecimiento de la violencia en los barrios densamente poblados de la capital”, declaró Davina Hayles, jefa de misión de Médicos Sin Fronteras en Haití. “Tememos que este conflicto armado se cobre aún más víctimas y desplace a más personas en los próximos días, especialmente con la llegada de fuerzas de seguridad internacionales adicionales”, agregó.

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Médicos Sin Fronteras advirtió que pacientes con heridas de bala tardaron varias horas en llegar a sus hospitales en Haití, debido a los bloqueos en carreteras y puentes y al riesgo que implican los traslados en zonas afectadas por la violencia.

Miembros de la fuerza de defensa local montan guardia en un cementerio durante el funeral de personas que murieron en un ataque perpetrado por una banda armada el 23 de agosto, en Kenscoff, Haití, el 2 de septiembre de 2026 (REUTERS/Patrice Noel)

“Tardaron varias horas”, afirmó la jefa de misión de la organización en el país, Davina Hayles, al referirse al tiempo que algunos heridos necesitaron para recibir atención médica. La responsable explicó que “hay carreteras y puentes bloqueados, y cualquier desplazamiento es extremadamente arriesgado”.

Hayles alertó además sobre el deterioro de la red sanitaria en la capital haitiana. “En una capital donde el sistema de salud se ha derrumbado y donde muchos centros están cerrados, es indispensable que se garantice el acceso a los centros de atención abiertos y funcionales como los nuestros”, añadió.

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(Con información de Associated Press)