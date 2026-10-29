Murió Cuauhtémoc Cárdenas: trasladan cuerpo al Panteón Francés para su funeral este jueves

El funeral de Cuauhtémoc Cárdenas se realizará este jueves. (Anayeli Tapia/Infobae)

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La carroza que trasladaba los restos de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ingresó pasadas las 22:25 horas del miércoles al Panteón Francés de San Joaquín, en la Calzada Legaria de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde este jueves se realizarán los servicios funerarios del fundador del PRD y tres veces candidato presidencial, quien murió a los 92 años.

Cárdenas falleció durante la noche del 28 de octubre en el Hospital Ángeles Metropolitano, ubicado en la colonia Roma Sur. Las causas del deceso no han sido dadas a conocer de manera oficial.

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La carroza, de color blanco, ingresó por el acceso de urgencias del nosocomio en la calle de Tlaxcala minutos antes de las 22:00 horas. Según medios presentes, el traslado al panteón fue veloz: apenas 25 minutos después, los restos llegaron a la Calzada Legaria. Ningún familiar habló ante los medios de comunicación ni en el hospital ni a la llegada al cementerio.

En el Panteón Francés de Legaria descansan también los restos de su esposa, Celeste Batel, quien falleció el 19 de octubre de 2021 tras 58 años de matrimonio.

El funeral será este jueves

Trasladan restos de Cuauhtémoc Cárdenas a Panteón Francés. (X/@G__Farell)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan rondas de vigilancia en los alrededores del cementerio desde la llegada de la carroza, aunque sin montar un dispositivo de gran escala.

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Se prevé que el velorio se realice en las primeras horas del jueves, a las 10:00 horas, en compañía de familiares y allegados. Según información difundida por el periodista Joaquín López-Dóriga, se utilizarían dos capillas del panteón para el último adiós al líder de la izquierda mexicana.

La noticia de la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas detonó una cadena de mensajes desde los más altos niveles del poder.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue una de las primeras en reaccionar. “Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país”, escribió en sus redes sociales.

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Trasladan restos de Cuauhtémoc Cárdenas a Panteón Francés. (X/@G__Farell)

Señaló que en 1988 Cárdenas “abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos” y añadió que “aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática”. Cerró con una frase que recorrió las redes durante la noche: “Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México”.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador también reapareció y publicó un mensaje. Lo llamó “precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México” y resumió su peso político en una oración: “Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”.

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El papel de Cuauhtémoc Cárdenas para la izquierda mexicana

Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, hijo del general y expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano. Se tituló como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y realizó estudios en Francia e Italia.

CIUDAD DE MÉXICO, 28OCTUBRE2026.- Familiares reportaron la muerte del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y excandidato Presidencial en 1988. En la imagen, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, durante la creación del partido en el zócalo capitalino. FOTO: ARCHIVO /ELOY VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

Militó en el PRI durante 25 años. Fue senador por Michoacán de 1976 a 1980 y gobernador de ese estado de 1980 a 1986. En 1987 encabezó junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez la Corriente Democrática, que exigía apertura interna al partido oficial. La negativa del PRI los llevó a romper con el régimen.

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En las elecciones del 6 de julio de 1988, Cárdenas compitió por el Frente Democrático Nacional contra el priista Carlos Salinas de Gortari. Las tendencias lo favorecían con 42 por ciento de los votos cuando ocurrió la famosa caída del sistema de cómputo, episodio que derivó en uno de los fraudes electorales más documentados de la historia del país.

De ese movimiento nació el 5 de mayo de 1989 el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado junto con Ifigenia Martínez, Muñoz Ledo, Heberto Castillo y Gilberto Rincón Gallardo, entre otros. Cárdenas presidió el PRD de 1989 a 1993.

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Cuauhtémoc Cárdenas fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), creado en 1989 tras su ruptura con el PRI y la contienda presidencial de 1988.

Volvió a competir por la presidencia en 1994, cuando fue derrotado por el priista Ernesto Zedillo, y en el año 2000, en que quedó en tercer lugar detrás de Vicente Fox y Francisco Labastida.

En 1997 se convirtió en el primer gobernante electo de la capital del país, al ganar con el 48.09 por ciento de los votos. Hasta entonces, el jefe de Gobierno del Distrito Federal era designado directamente por el presidente de la República. Ocupó el cargo del 5 de diciembre de 1997 al 28 de septiembre de 1999, cuando pidió licencia para buscar por tercera vez la presidencia.

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Su gestión en la Ciudad de México sentó las bases administrativas e institucionales para los gobiernos de izquierda que le sucedieron en la capital durante las décadas siguientes.

En noviembre de 2014 presentó su renuncia irrevocable al PRD, partido que él mismo fundó, por “profundas diferencias” con su dirigencia sobre cómo recuperar la credibilidad de la organización, según explicó en una carta al entonces presidente del Consejo Nacional del partido.

En enero de 2026 recibió un doctorado honoris causa del Instituto Politécnico Nacional y en marzo de ese año fue nombrado presidente de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, su último cargo público antes de morir.

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