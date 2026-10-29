Crimen y Justicia

Cayó un hombre acusado por homicidio que se había fugado tras cortar su tobillera electrónica en Neuquén

Está señalado como partícipe necesario del ataque ocurrido en Centenario en octubre de 2025, que se cobró la vida de Mauricio Adán Isla, un joven artesano y malabarista. El delincuente estaba oculto en una vivienda de la zona oeste de la capital provincial

El acusado fue localizado y detenido durante un allanamiento en la zona oeste de la ciudad de Neuquén, tras fugarse de la prisión domiciliaria (Policía de Neuquén)
El acusado fue localizado y detenido durante un allanamiento en la zona oeste de la ciudad de Neuquén, tras fugarse de la prisión domiciliaria (Policía de Neuquén)
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Un hombre acusado de haber participado en el homicidio de Mauricio Adán Isla, el joven artesano y malabarista asesinado en octubre de 2025 en Centenario, fue recapturado en el oeste de la ciudad de Neuquén después de haberse fugado de la prisión domiciliaria que cumplía bajo monitoreo electrónico.

El imputado, identificado como Walter Antonio Urra, había cortado la tobillera electrónica que controlaba la medida cautelar. Tras perderse el registro de su ubicación, la Fiscalía solicitó su búsqueda y la Justicia dictó una orden de rebeldía y captura.

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La detención se concretó durante un allanamiento realizado por efectivos de la División Recaptura de Evadidos, dependiente de la Dirección Delitos Neuquén. De acuerdo con la información oficial, las tareas investigativas permitieron establecer que el sospechoso podía estar oculto en una vivienda de la zona oeste de la capital provincial.

El procedimiento tuvo resultado positivo y el acusado fue detenido sin que opusiera resistencia. Luego, quedó a disposición de la fiscal de Homicidios, Lorena Juárez, quien dispuso que permaneciera alojado bajo custodia hasta la audiencia judicial en la que se revisará su situación procesal.

La Fiscalía busca que se reemplace la prisión domiciliaria por una medida más restrictiva. La decisión quedará en manos del juez interviniente, que deberá evaluar el incumplimiento de la cautelar, la fuga y los riesgos procesales que pueda plantear la defensa y la acusación.

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La búsqueda del imputado había comenzado el 26 de septiembre. Según LM Neuquén, los investigadores reunieron información durante varios días hasta obtener datos sobre el posible escondite del acusado. Con esos elementos, gestionaron la orden de allanamiento que derivó en su recaptura.

Urra estaba imputado como partícipe necesario en el homicidio de Isla. Esa figura implica que, para la Fiscalía, su aporte habría resultado indispensable para la concreción del hecho, aunque no se le atribuya la ejecución material de las heridas que provocaron la muerte.

Así fue el crimen

El homicidio de Adán Isla, de 26 años, ocurrió el 6 de octubre de 2025 en un sector de Centenario cercano a la Peatonal 4 y la calle Nicaragua. Las primeras reconstrucciones del Ministerio Público Fiscal indicaron que el hecho se originó después de una discusión vinculada a una acusación previa por un presunto abuso sexual.

Mauricio Adán Isla tenía 26 años cuando fue asesinado en octubre de 2025, en la localidad de Centenario
Mauricio Adán Isla tenía 26 años cuando fue asesinado en octubre de 2025, en la localidad de Centenario

La Fiscalía sostuvo que, tras ese episodio, algunos de los involucrados mantuvieron comunicaciones telefónicas y por mensajería con otras personas. Luego, el grupo habría ubicado a Isla en la vía pública y lo habría perseguido por la zona.

De acuerdo con la acusación, el joven intentó escapar, pero fue alcanzado y atacado. Isla sufrió múltiples heridas de arma blanca y murió como consecuencia de la hemorragia provocada por las lesiones. Durante la pesquisa, los investigadores incorporaron registros de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones, que permitieron reconstruir parte de la secuencia.

En la etapa inicial del expediente, la Fiscalía había formulado cargos por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Esa calificación preveía una pena más grave, ya que contemplaba la existencia de una actuación organizada entre los acusados.

Sin embargo, el avance de la investigación modificó la lectura jurídica del caso respecto de los cuatro imputados que posteriormente acordaron una condena. Las autoridades entendieron que no podía sostenerse la premeditación, debido a que la presencia de la víctima en el lugar no habría sido prevista por los agresores.

Cuatro personas ya recibieron condenas por el homicidio, mientras la Justicia define la situación procesal del acusado recapturado (Gentileza)
Cuatro personas ya recibieron condenas por el homicidio, mientras la Justicia define la situación procesal del acusado recapturado (Gentileza)

Catherine Guadalupe Gualmes y Alexis Enrique Martirena recibieron condenas de 23 años de prisión efectiva. Por su parte, Matías Ezequiel Farías y Priscila Yamila Rodríguez fueron sentenciados a 10 años de prisión cada uno.

El acuerdo contó con el consentimiento de la familia de Isla, que fue asistida por el Servicio de Atención a la Víctima y Testigos. Además, el tribunal prorrogó las medidas cautelares que cumplían los condenados mientras el expediente ingresaba en la etapa de ejecución de las penas.

La recaptura de Urra vuelve a colocar el caso ante la Justicia. En su próxima audiencia se resolverá si continúa detenido con prisión preventiva mientras se define el avance de su proceso, que quedó diferenciado del acuerdo alcanzado por los otros cuatro responsables.

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