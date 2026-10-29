México

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor pasó a las 23:42 horas, a una distancia de 105 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 19.3 km

La información preliminar señala que el movimiento telúrico tuvo epicentro en Cd Hidalgo. (Infobae)
La información preliminar señala que el movimiento telúrico tuvo epicentro en Cd Hidalgo. (Infobae)
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Un sismo de 4.2 de magnitud se registró en el municipio de Cd Hidalgo ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señala que el movimiento telúrico ocurrió a las 23:42 horas de este 28 de octubre a 105 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 19.3 km.

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La zona exacta donde ocurrió el terremoto se ubica en las coordenadas 14.087 grados de latitud y -92.918 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por el sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información publicada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, subraya el SSN.

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Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

Ante una actividad sísmica de importancia, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) exhorta a no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un movimiento telúrico, revisa tu vivienda en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante permanecer alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, localiza las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un sismo conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

¿Qué hacer en caso de sismo?

Aquí hay algunas indicaciones sobre qué hacer en caso de un movimiento sísmico, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), precisando los pasos a seguir antes, después y durante el movimiento telúrico.

Antes de un sismo:Los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante mantenerse preparado y cuando este ocurra estar listo para enfrentarlo de la mejor manera con las siguientes recomendaciones.

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación

Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Revisa constantemente las instalaciones de gas y luz

Prepara tu mochila de emergencia.Durante el sismoEste es el momento más complicado, cuando ocurre un sismo. Sea donde sea que te encuentres, la mejor forma de enfrentarlo es con los siguientes pasos:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad.

Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas.

Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes.

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.Después del sismo

Ya una vez pasando el evento, manteniendo la calma, sigue los siguientes pasos:

Revisa tu casa después de un sismo.

Utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia.

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas.

Mantente informado, NO propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades.

Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

Recuerda que actualmente no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un futuro sismo.

Es importante no caer en rumores o noticias falsas, que regularmente aparecen en medio de acontecimientos naturales como este. Infórmate únicamente en fuentes oficiales.

Actividad sísmica en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

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