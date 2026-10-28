América Latina

Más de 500 atletas con discapacidad, ocho disciplinas y un boleto a Chile 2027: República Dominicana inaugura sus primeros Juegos Inclusivos

Entre el 16 y el 19 de noviembre, Santo Domingo será el escenario de una competencia deportiva sin precedentes en el país. Los mejores talentos podrían representar a la nación en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales de 2027.

Pintura en acuarela de paratletas en sillas de ruedas y un corredor con prótesis sobre una pista de atletismo con público.
Los Primeros Juegos Inclusivos RD 2026 reunirán a más de 500 atletas con discapacidad entre el 16 y el 19 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los Primeros Juegos Inclusivos RD 2026 reunirán a más de 500 atletas con discapacidad entre el 16 y el 19 de noviembre, con competencias en ocho disciplinas y el objetivo de ampliar la participación deportiva en condiciones de igualdad. La cita será además parte del proceso de identificación de talentos para la delegación dominicana que competirá en los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales Chile 2027, informó el Listín Diario

La apertura incluirá el Foro Deportivo Inclusivo y Adaptado, previsto para las 9:00 en el Hotel Crowne Plaza de Santo Domingo. El espacio abordará el deporte, la inclusión y la participación de las personas con discapacidad.

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La organización está a cargo de Olimpiadas Especiales República Dominicana, el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), el Ministerio de Educación (MINERD), mediante su Dirección de Educación Especial, y el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

Ocho disciplinas y una instancia de proyección internacional

El Listín Diario también menciona que el programa deportivo contempla baloncesto, atletismo, bádminton, fútbol, béisbol, gimnasia rítmica, natación y voleibol de playa. Benny Metz, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), sostuvo que la jornada inaugural buscará promover el deporte como una herramienta de inclusión y participación.

El certamen servirá de base para conformar la delegación dominicana que asistirá a los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales Chile 2027. (Imagen retomada de Listín Diario)
El certamen servirá de base para conformar la delegación dominicana que asistirá a los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales Chile 2027. (Imagen retomada de Listín Diario)

La presentación se realizó en el Salón Multiuso James Rodríguez, en el edificio del MIDEREC, con autoridades de los sectores deportivo y educativo y representantes de entidades vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad. También participaron Alexis Alcántara, director ejecutivo del CONADIS; Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; y Henrry Rodríguez, en representación del MINERD y de su Dirección de Educación Especial.

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El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, afirmó que su cartera respalda iniciativas que amplíen las oportunidades de las personas con discapacidad. “Los Primeros Juegos Inclusivos RD 2026 representan una oportunidad para avanzar hacia un sistema deportivo más accesible, equitativo y abierto a todos”, expresó.

Alberto Rodríguez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), vinculó la competencia con la educación física y el deporte escolar. “Estos Juegos permitirán visibilizar las capacidades de los atletas con discapacidad y reafirmar la importancia de promover prácticas deportivas adaptadas, accesibles y respetuosas de la diversidad”, afirmó.

La búsqueda de una delegación para Chile 2027

La competencia contribuirá a la conformación de la delegación dominicana para los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales en Chile, previstos para 2027. El proceso permitirá identificar y proyectar talento deportivo nacional.

Teresa Perales
El programa incluirá baloncesto, atletismo, bádminton, fútbol, béisbol, gimnasia rítmica, natación y voleibol de playa, mientras la apertura tendrá un foro deportivo inclusivo en el Hotel Crowne Plaza de Santo Domingo.

Guillermo Álvarez, presidente de Olimpiadas Especiales República Dominicana, señaló que la participación de los deportistas permitirá reconocer su talento, dedicación y esfuerzo. “A través de estos Juegos, buscamos seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo y crear mayores oportunidades para nuestros atletas”, expresó.

Con el respaldo del presidente Luis Abinader, las instituciones organizadoras procuran consolidar espacios de desarrollo, convivencia y reconocimiento para los atletas con discapacidad, además de fortalecer sus habilidades y sus oportunidades de competir.

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