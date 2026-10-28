Panamá

Junta Directiva y Asesora del Canal de Panamá analizan el entorno del comercio marítimo mundial y los avances de la vía acuática

El empresario danés Tommy Thomsen asumió la presidencia de la Junta Asesora en reemplazo del almirante William J. Flanagan

Miembros de ambas juntas abordarán temas clave para la vía interoceánica como la estrategia hídrica operativa ante el Fenómeno de El Niño. (ACP)
Miembros de ambas juntas abordarán temas clave para la vía interoceánica como la estrategia hídrica operativa ante el Fenómeno de El Niño. (ACP)
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La Junta Asesora del Canal de Panamá inició una transición en su presidencia durante su XLI reunión con la Junta Directiva, que se extenderá hasta este miércoles.

El empresario danés Tommy Thomsen asumió la conducción del organismo tras el cierre de la gestión del almirante William J. Flanagan.

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El encuentro reúne a ambas instancias para examinar las condiciones del comercio marítimo mundial y el avance de proyectos que apuntan a ampliar la actividad logística vinculada a la vía interoceánica.

La reunión contempla el análisis de la estrategia hídrica ante el Fenómeno de El Niño, la diversificación de los ingresos y la competitividad del Canal de Panamá. También incluye una revisión de dos proyectos complementarios: un gasoducto y la extensión del corredor logístico.

El relevo al frente de la Junta Asesora marcó uno de los momentos centrales de la jornada. Flanagan dejó la presidencia tras varios años de participación en el organismo, que asesora al Canal en asuntos vinculados con la industria marítima y el comercio global.

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La administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, mostró los avances de las iniciativas que adelanta la vía acuática. (ACP)
La administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, mostró los avances de las iniciativas que adelanta la vía acuática. (ACP)

Thomsen cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector marítimo y naviero. Actualmente dirige Lauritzen Fonden, una fundación empresarial danesa.

El Canal de Panamá enfrenta un entorno de cambios profundos, pero tiene una posición única para seguir siendo un conector clave del comercio mundial”, afirmó Tommy Thomsen, nuevo presidente de la Junta Asesora.

El empresario sostuvo que el grupo continuará aportando su experiencia para acompañar el desarrollo de la ruta. Su llegada se produjo en una reunión que también incorpora nuevos integrantes con trayectoria en navieras, logística y economía marítima.

El organismo sumó a Oscar Hasbún Martínez, presidente de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), y al doctor Jean Paul Rodrigue, profesor de la Universidad de Texas A&M en Galveston.

Hasbún es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y acumula cerca de 15 años de experiencia en la industria de la logística global.

Los miembros recibieron explicación sobre el funcionamiento de las esclusas y del centro de control de operaciones desde donde se coordina el tránsito de los buques por la vía. (ACP)
Los miembros recibieron explicación sobre el funcionamiento de las esclusas y del centro de control de operaciones desde donde se coordina el tránsito de los buques por la vía. (ACP)

Además de presidir CSAV, que es el mayor accionista de la naviera alemana Hapag-Lloyd, encabeza el directorio de SM SAAM, empresa dedicada a los servicios de remolcadores en América.

El ejecutivo chileno también integra los directorios de Hapag-Lloyd, en Alemania; CCU, en Chile, y Nexans, en Francia, entre otras compañías.

Rodrigue, por su parte, forma parte del Departamento de Administración de Negocios Marítimos de la Universidad de Texas A&M en Galveston. El académico obtuvo un doctorado en Geografía del Transporte en la Universidad de Montreal.

El nuevo integrante participa en la iniciativa PortEconomics.eu y en la Asociación Internacional de Economistas Marítimos. Entre 2013 y 2018, además, integró la Junta Asesora de la Academia de la Marina Mercante de Estados Unidos.

La agenda comenzó con una visita a las esclusas de Cocolí, el Centro Integrado de Control de Operaciones (CICO) y el área donde se desarrollarán el gasoducto y la ampliación del corredor logístico.

Un barco portacontenedores navega por un canal de concreto rodeado de vegetación, vías de remolcadores y edificios de control.
Un buque portacontenedores cargado navega por una de las cámaras de las esclusas Neopanamax del Canal de Panamá entre muros de concreto y vías de remolque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, y el subadministrador Miguel Lorenzo presentaron los avances de esas iniciativas ante los miembros de ambas juntas.

Durante el recorrido, las autoridades también explicaron el funcionamiento de las esclusas y del centro desde el que se coordina la circulación de los buques por la vía.

El ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva, José Ramón Icaza, destacó la función de las recomendaciones que recibe la administración de parte del órgano asesor.

“Las recomendaciones de la Junta Asesora son un insumo valioso para las decisiones que tomamos sobre el futuro del Canal”, señaló Icaza.

El ministro añadió que la visión de los integrantes permite anticipar transformaciones en el comercio mundial y apuntalar una ruta “confiable, sostenible y competitiva” para las próximas generaciones.

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