México

Imelda Tuñón habría pedido el arresto de Maribel Guardia y Marco Chacón tras la renuncia de convivir con el niño

La defensa de la viuda de Julián Figueroa habría exigido reclusión para la actriz y su esposo

Maribel Guardia anunció entre lágrimas que renunciará temporalmente a convivir con su único nieto, debido al temor de que el encuentro sea utilizado para perjudicarla legalmente. Crédito: Video redes sociales Maribel Guardia
Maribel Guardia anunció entre lágrimas que renunciará temporalmente a convivir con su único nieto, debido al temor de que el encuentro sea utilizado para perjudicarla legalmente. Crédito: Video redes sociales Maribel Guardia
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Los abogados de Imelda Tuñón habrían solicitado un arresto de 12 horas contra Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón, por presuntamente hablar del caso pese a las medidas de protección obtenidas por la viuda de Julián Figueroa. La petición habría sido denegada por el juez.

El conductor Pedro Sola soltó la información durante una emisión del programa Ventaneando, al señalar que se enteró de que la defensa legal de Imelda Tuñón habría presentado esa solicitud ante las autoridades capitalinas como parte de la disputa que ambas familias mantienen desde hace más de tres años.

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El propio Marco Chacón explicó el supuesto episodio a través de un audio enviado a medios de comunicación: “Ellos solicitaron, en virtud de las medidas de protección que en teoría nos habían interpuesto, que nunca se notificaron, ellos creen que las hemos violado, solicitan un arresto por 12 horas de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que se los negaron”.

Maribel Guardia renunció a la convivencia con su nieto días antes

Maribel Guardia acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para rendir su declaración dentro de la carpeta de investigación por el deceso de su hijo.
Maribel Guardia acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para rendir su declaración dentro de la carpeta de investigación por el deceso de su hijo Julián Figueroa. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La supuesta solicitud de arresto surge apenas días después de que Maribel Guardia anunciara su decisión de renunciar a la convivencia con su nieto José Julián, a quien crió desde su nacimiento hasta los ocho años.

“Me veo obligada a declinar de algo que estaba a punto de lograr, convivir con el niño”, expresó Maribel Guardia entre lágrimas, en un video acompañado de su esposo Marco Chacón y su abogado Alonso Beceiro.

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La actriz aseguró en esa misma grabación que la defensa de Imelda Tuñón fabricó un dictamen privado con el que pretendían, según su versión, utilizar al menor para acusar a Marco Chacón o a ella misma de agresión durante el primer encuentro con el niño.

El litigio acumula más de 20 procedimientos legales entre ambas familias

Maribel Guardia, Imelda Tuñón -México- 22 agosto
(Instagram)

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón acumula más de 20 procedimientos abiertos en materia familiar, civil y penal, de acuerdo con los registros expuestos por la defensa de la madre del menor durante audiencias recientes.

Entre esos procesos se encuentra una denuncia presentada por Maribel Guardia contra Imelda Tuñón por presuntos delitos de homicidio, omisión de auxilio y daños a la salud, relacionados con el fallecimiento de Julián Figueroa el 9 de abril de 2023.

La defensa de Imelda Tuñón, por su parte, acusó a Maribel Guardia de presentar recursos legales consecutivos con la intención de obtener la custodia del menor, versión que la actriz negó públicamente ante reporteros en la Ciudad de México.

Maribel Guardia niega buscar la custodia de su nieto

Maribel Guardia, Imelda Tuñón
Cuartoscuro

Ante las acusaciones del abogado Antonio Lozano Gracia, representante de Imelda Tuñón, Maribel Guardia rechazó de forma tajante que su objetivo sea obtener la patria potestad de José Julián.

“Que Dios lo bendiga a ese señor, yo no quiero la custodia de José Julián, nunca lo he querido y lo dije aquel fatídico día que di la rueda de prensa”, declaró Maribel Guardia en un encuentro con medios de comunicación en la capital mexicana.

La actriz añadió que el desgaste del litigio ha afectado su estado emocional: “Nunca he querido la custodia de mi nieto, amo a ese niño con mi alma, todos los días rezo por él y sé que Julián desde donde está lo cuida. Me parece increíble que ese señor diga eso, pero estoy desgastada”.

Con la solicitud de arresto supuestamente ya negada por el juez, José Julián permanece bajo el cuidado exclusivo de su madre, mientras los expedientes legales entre ambas familias continúan su curso en los tribunales de la Ciudad de México.

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