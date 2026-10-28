El Congreso de Guatemala elige Junta Directiva y abre la puerta a Todos: la bancada sancionada por EE.UU. que genera una crisis en el oficialismo

El Congreso de Guatemala eligió la Junta Directiva para el período 2027-2028 con 123 votos a favor y ratificó a Luis Contreras en la presidencia. (Congreso de Guatemala)

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El Congreso de la República de Guatemala eligió este martes 27 de octubre la Junta Directiva para el período 2027-2028, una planilla única que fue respaldada por 123 diputados.

La nueva Directiva incluye al bloque Todos, vinculado al diputado Felipe Alejos Lorenzana. La incorporación de esa agrupación abrió críticas dentro y fuera de la alianza que sostiene al oficialismo.

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La nueva directiva asumirá el 14 de enero de 2027, cuando comenzará el último año de la décima legislatura. Luis Alberto Contreras Colindres, del partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), conservará la presidencia del Organismo Legislativo por un segundo período consecutivo.

La votación registró 123 votos a favor, 19 en contra y 18 ausencias, según el resultado difundido durante la sesión. El pleno también aprobó el Acuerdo Legislativo 23-2026, que formaliza la elección y entrará en vigencia en enero.

El principal cambio en la integración fue la llegada de Cornelio Gonzalo García García, diputado de Todos, a la Segunda Secretaría. Su bancada ocupará por primera vez un puesto en la directiva durante la actual legislatura, tras reemplazar a Bienestar Nacional (Bien), que hasta ahora tenía esa secretaría.

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Luis Contreras retiene la presidencia y Todos obtiene la Segunda Secretaría

La directiva que conducirá el Congreso entre el 14 de enero de 2027 y el 14 de enero de 2028 quedó conformada por nueve diputados de ocho bancadas:

Presidente: Luis Alberto Contreras Colindres, de CREO.

Primer vicepresidente: Nery Abilio Ramos y Ramos, del Partido Azul.

Segundo vicepresidente: Elmer Josué Palencia Reyes, de Valor.

Tercer vicepresidente: Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo, de CABAL.

Primer secretario: Juan Carlos Rivera Estévez, de Victoria.

Segundo secretario: Cornelio Gonzalo García García, de Todos.

Tercer secretario: Obbed Ediberto Castañasa Mendizábal, de Visión con Valores (Viva).

Cuarto secretario: Orlando Joaquín Blanco Lapola, de Orlando Joaquín Blanco Lapola, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS)

Quinto secretario: Alberto Eduardo De León Benítez, de CABAL.

Diputados afines al Movimiento Semilla participaron en las negociaciones previas para habilitar la entrada de Todos en la directiva. (Congreso de Guatemala)

La elección mantiene a Contreras, Ramos y Palencia en sus cargos. También preserva la presencia de varias bancadas que ya integraban la conducción legislativa. La salida de la diputada Lucrecia Samayoa, de Bien, permitió el ingreso de García.

Antes de la votación, fuentes del Congreso señalaron que diputados de la línea del Movimiento Semilla, entre ellos José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala, participaron en las negociaciones para habilitar un espacio a Todos.

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Bancada Todos, la manzana de la discordia

La incorporación de Todos generó la controversia y reavivó los cuestionamientos sobre el papel político de Felipe Alejos, quien dirige la bancada y la agrupación política.

Esta no es la primera vez que ese bloque participa en la Directiva, Alejos ocupó la Primera Secretaría de la Junta Directiva durante la presidencia legislativa de Allan Rodríguez, entre enero de 2020 y enero de 2021.

Sin embargo, durante años el bloque Todos y el diputado Alejos han estado bajo el escrutinio público por señalamientos de corrupción e impunidad. Estuvo implicado en el caso Traficantes de Influencias, acusado de presuntamente integrar una red de cobro de comisiones ilícitas, pero fue protegido por la Corte Suprema de Justicia que mantuvo su fuero.

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Estados Unidos sancionó a Felipe Alejos en 2021 bajo la Ley Global Magnitsky por señalamientos de corrupción en la designación de cortes. (Bancada Todos)

Estados Unidos sancionó a Alejos en 2021 bajo la Ley Global Magnitsky. El Departamento de Estado lo señaló por supuestamente intervenir en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de Apelaciones. La medida incluyó restricciones financieras y se sumó a una designación previa por corrupción significativa.

Asimismo, la bancada TODOS ha afrontado controversias por la actuación de sus integrantes y sus alianzas clave en el Congreso. Varios de sus diputados han enfrentado solicitudes de antejuicio o procesos penales, destacando el caso del exdiputado José Armando Ubico, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

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La bancada también fue criticada por respaldar leyes controvertidas y maniobras parlamentarias para desacreditar investigaciones contra la corrupción.

Samuel Pérez rechazó una alianza con el bloque de Felipe Alejos

El diputado Samuel Pérez, de la bancada Raíces, confirmó que conoció el lunes 26 de octubre que Todos tendría representación en la nómina. Su grupo votó en contra de la propuesta.

“No vamos a respaldar una planilla que abre espacio al partido Todos de Felipe Alejos y fortalece su grupo en la conducción del Congreso”, afirmó Pérez durante la sesión plenaria.

El legislador sostuvo que una mayoría legislativa debe acompañarse de compromisos sobre una agenda pública, con prioridades vinculadas a la sequía, la canasta básica, la protección social y la lucha contra la corrupción.

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Pérez calificó a los integrantes de Todos y a otros sectores incorporados en la alianza como “enemigos declarados del pueblo de Guatemala”. También cuestionó que la elección se realizara en octubre, pues el Congreso podía efectuarla hasta enero.

El diputado Samuel Pérez de la bancada Raíces manifestó su oposición con la elección de la Junta Directiva del Congreso de Guatemala y criticó la incorporación de la bancada Todos, dirigida por Felipe Alejos Lorenzana. (Video: Raíces)

El diputado Allan Rodríguez, de Vamos y expresidente del Congreso, dirigió sus críticas contra el oficialismo y las negociaciones que, según afirmó, acompañaron la elección de la directiva.

Rodríguez aseguró que los acuerdos políticos estarían relacionados con la aprobación de recursos para el proyecto del metrorriel. “Hoy nada más se está consumando un negocio multimillonario”, sostuvo, sin presentar pruebas durante su intervención.

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Cornelio García defendió la incorporación de Todos

El nuevo segundo secretario, Cornelio García, defendió la participación de Todos y dijo que responde al interés de impulsar iniciativas sociales y aumentar la incidencia de una bancada de 12 diputados.

El diputado Cornelio García asumirá la Segunda Secretaría en representación del partido Todos en sustitución de la bancada Bien. (Bancada Todos)

“Consideramos que hay que participar en el beneficio de las políticas sociales del gobierno que estamos impulsando”, declaró. García citó propuestas relacionadas con cuidados, impuestos y condiciones de vida de la población.

Contreras prometió una directiva abierta a todos los bloques

Tras su reelección, Luis Contreras agradeció a los legisladores que respaldaron y rechazaron la planilla. Dijo que la Junta Directiva mantendrá sus puertas abiertas “para todos por igual” y se comprometió a buscar consensos con los jefes de bloque.

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Luis Contreras prometió mantener un diálogo abierto con los jefes de bloque y descartó cualquier tipo de represalia política en el Congreso. (Congreso de Guatemala)

El presidente del Congreso respondió de forma directa a Pérez al afirmar que no habrá represalias por las posturas expresadas en el pleno. “El pleno es libre, soberano, para decir lo que uno siente, y jamás voy a tomar represalias contra nada”, aseguró.

Contreras sostuvo que los acuerdos entre bloques permitieron aprobar normas durante su período y mencionó la ley de lavado de dinero como ejemplo de consensos legislativos. La nueva directiva iniciará funciones el 14 de enero de 2027, en un año marcado por las negociaciones parlamentarias previas a las elecciones generales.