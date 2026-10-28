El Salvador

86% de los salvadoreños encuestados respalda el operativo de rescate en Haití, según encuesta de CID Gallup

El sondeo también indicó que el 51% confía en que los cuatro integrantes de la Fuerza Armada regresarán con vida y que el 68% avala sostener o ampliar el contingente

El 86% de los salvadoreños respalda el operativo militar para rescatar a los cuatro técnicos de aviación secuestrados en Haití. (Cortesía: Fuerza Armada/Reuters/Infobae Centroamérica)
El 86% de los salvadoreños respalda el operativo militar para rescatar a los cuatro técnicos de aviación secuestrados en Haití. (Cortesía: Fuerza Armada/Reuters/Infobae Centroamérica)
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El 86% de los salvadoreños respalda la operación de rescate en Haití para recuperar a los cuatro técnicos de aviación de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) desaparecidos hace 10 días.

La encuesta nacional de CID Gallup, realizada entre el 24 y el 27 de octubre, también mostró que ocho de cada diez ciudadanos temen por la seguridad del personal desplegado en esa misión.

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El operativo fue ordenado por el presidente Nayib Bukele después del secuestro de los soldados en territorio haitiano. La medición se realizó en los días posteriores al comienzo de la operación militar y refleja un apoyo mayoritario a la decisión de enviar efectivos para intentar recuperar a los connacionales.

Según el estudio, el 82% expresó preocupación por el riesgo que enfrenta el personal salvadoreño que participa en el rescate.

Los cuatro miembros de la Fuerza Armada de El Salvador desaparecieron el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe. (REUTERS/Patrice Noel)
Los cuatro miembros de la Fuerza Armada de El Salvador desaparecieron el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe. (REUTERS/Patrice Noel)

La desaparición de los salvadoreños ocurrió el 18 de octubre en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. Integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión multinacional autorizada por las Naciones Unidas para respaldar a las autoridades haitianas contra las organizaciones armadas.

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El contingente de El Salvador estaba formado por personal que tenía como tarea principal realizar evacuaciones médicas. Según la versión oficial, el grupo volvía a su base en un vehículo blindado tras comprar alimentos en un mercado cuando fueron emboscados por hombres armados.

El vehículo recibió disparos, lo que provocó un incendio. Los técnicos lograron salir, pero se perdió contacto con ellos mientras escapaban por un área bajo influencia de grupos armados.

Más de la mitad confía en que los técnicos serán rescatados con vida

La encuesta también preguntó sobre las expectativas frente al desenlace del operativo. El 51% de los entrevistados dijo tener mucha confianza en que los cuatro técnicos de aviación serán recuperados con vida.

El relevamiento incluyó una pregunta sobre la presencia de El Salvador en la misión internacional en Haití. Dos de cada tres personas consultadas, el 68%, apoyaron que el país aumente o mantenga el número de efectivos destinados a esa tarea.

A la vez, el 73% consideró que la respuesta del Gobierno ante el secuestro y el operativo posterior mejora la imagen de El Salvador ante otros países. El dato vincula la intervención en Haití con la percepción sobre el posicionamiento internacional del país.

El 51% de la población confía en que los soldados retenidos en territorio haitiano serán recuperados con vida. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)
El 51% de la población confía en que los soldados retenidos en territorio haitiano serán recuperados con vida. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)

La gestión de Bukele registró 94% de aprobación

Por su parte, el sondeo de CID Gallup también evaluó la gestión del jefe de Estado salvadoreño. El 94% indicó que aprueba su administración, de acuerdo con los resultados de la medición nacional.

Además, el 91% de los consultados aseguró sentirse orgulloso de tener a Bukele como presidente. Los indicadores fueron relevados en un contexto marcado por la situación de los cuatro integrantes de la Fuerza Armada y por la decisión de realizar una operación en Haití.

El Salvador's President Nayib Bukele speaks during the announcement of the expansion of a government scholarship program, in San Salvador, El Salvador, August 23, 2026. REUTERS/Jose Cabezas
El Salvador's President Nayib Bukele speaks during the announcement of the expansion of a government scholarship program, in San Salvador, El Salvador, August 23, 2026. REUTERS/Jose Cabezas

La encuesta telefónica se realizó con 600 entrevistas a población adulta de El Salvador. CID Gallup informó que la muestra fue representativa a nivel nacional y que el margen de error es de más o menos cuatro puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

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