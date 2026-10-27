Colombia

Super Astro Luna hoy, lunes 26 de octubre de 2026: revisa el número y signo ganador

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Guardar

Super Astro Luna, uno de los sorteos de lotería con mayor alcance nacional, pero con mucha fuerza en Bogotá y el centro de Colombia, compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este lunes 26 de octubre de 2026.

Este popular juego cuenta con la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los afortunados ganadores de esta noche.

PUBLICIDAD

Resultados oficiales del Super Astro Luna

Fecha: lunes 26 de octubre de 2026.

  • Número ganador: 7333
  • Signo zodiacal: Escorpión

¿En que horario juega la lotería de Super Astro?

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas. El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

PUBLICIDAD

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Super Astro?

Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tienen que coincidir con los resultados del sorteo, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos: Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro LunaResultado Super Astro LunaAstro luna ayerSuper AstroÚltimo sorteo de astro lunacolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Megaoperativo contra el crimen, en el que participó Abelardo de la Espriella, dejó 135 capturas y 153 allanamientos en Antioquia

El presidente estuvo junto al gobernador Andrés Julián Rendón y al alcalde Federico Gutiérrez durante las diligencias de Policía, Ejército y Fiscalía en Medellín, el Valle de Aburrá y otros puntos del departamento

Megaoperativo contra el crimen, en el que participó Abelardo de la Espriella, dejó 135 capturas y 153 allanamientos en Antioquia

Moteros tendrán problemas para movilizarse en Bogotá: Alcaldía anunció restricciones en la circulación durante el fin de semana de Halloween

El Distrito impedirá el transporte de acompañantes entre las 6:00 p. m. y las 06:00 a. m., desde el 29 de octubre hasta el 3 de noviembre, para reducir accidentes y desórdenes en la capital colombiana

Moteros tendrán problemas para movilizarse en Bogotá: Alcaldía anunció restricciones en la circulación durante el fin de semana de Halloween

Caso Álvaro Uribe: Fiscalía llamó a indagatoria a ‘Don Berna’ y ‘Julián Bolívar’ a testificar bajo juramento por las masacres de El Aro y La Granja

La diligencia bajo juramento fue fijada para el 12 de noviembre por la delegada tercera ante la Corte Suprema, a petición de la defensa del exmandatario

Caso Álvaro Uribe: Fiscalía llamó a indagatoria a ‘Don Berna’ y ‘Julián Bolívar’ a testificar bajo juramento por las masacres de El Aro y La Granja

Abogado de Gustavo Petro respondió las criticas de Daniel Briceño y advirtió que recusará al congresista en procesos contra el expresidente: “Se encuentra inhabilitado”

En su publicación, el abogado recordó que la Comisión de Acusación aplica disposiciones de la Ley 5 y la Ley 600. Afirmó que los funcionarios encargados de instruir procesos deben abstenerse de hacer comentarios que anticipen una posición sobre las partes

Abogado de Gustavo Petro respondió las criticas de Daniel Briceño y advirtió que recusará al congresista en procesos contra el expresidente: “Se encuentra inhabilitado”

Gobierno de Abelardo de la Espriella justificó la salida del país del Grupo de La Haya: “Colombia volvió a ser un país predecible, respetuoso y sensato”

La decisión implica el fin de la copresidencia que Colombia ejercía en el espacio desde su conformación y, según la posición oficial, coincide con las salidas de Bolivia y Honduras, en lo que sería una orientación política distinta delos objetivos que adoptó el grupo desde su lanzamiento

Gobierno de Abelardo de la Espriella justificó la salida del país del Grupo de La Haya: “Colombia volvió a ser un país predecible, respetuoso y sensato”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

ENTRETENIMIENTO

Silvestre Dangond, Ana del Castillo, Nelson Velásquez y otras figuras del vallenato reaccionaron a la tragedia de Kbeto Zuleta: “Nos unimos en oración”

Silvestre Dangond, Ana del Castillo, Nelson Velásquez y otras figuras del vallenato reaccionaron a la tragedia de Kbeto Zuleta: “Nos unimos en oración”

Esta habría sido la causa de la muerte de José Sigifredo Restrepo, papá de Sonia Restrepo, la viuda de Yeison Jiménez

La actriz Mariana Mozo se despidió de MasterChef Celebrity Colombia por fallas con su postre: “Se nos va la chiquita”

Poncho Zuleta suspendió su gira en Estados Unidos y llegó a la clínica donde está su hijo Kbeto: el artista se encuentra en UCI con graves lesiones

Mánager de Kbeto Zuleta conmovió al contar cómo se salvó del accidente que tuvo la agrupación: “Que Dios tenga misericordia, nos dé fuerza”

Deportes

Luis Díaz terminó entre los 25 mejores del Balón de Oro 2026: así les ha ido a los colombianos en la historia del premio

Luis Díaz terminó entre los 25 mejores del Balón de Oro 2026: así les ha ido a los colombianos en la historia del premio

Kapital Football Group decidió que ya no quiere comprar a Millonarios: las dificultades con el estadio El Campín habrían influido

Luis Díaz felicitó a Harry Kane tras ganar el Balón de Oro 2026: “Muy merecido”

Luis Díaz se sinceró sobre su desempeño en la entrega del Balón de Oro 2026: “Morimos y matamos”

Colombia solo tuvo un único representante entre los jurados del Balón de Oro 2026: estos fueron sus elegidos