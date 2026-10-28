México

Receta de hot cakes de avena con zanahoria: fácil y rápido cuando deseas un antojo dulce y saludable

La zanahoria aporta humedad y color, mientras que la avena crea una masa saciante sin necesidad de utilizar harina de trigo

Cuatro panqueques de avena y zanahoria apilados en un plato con crema, nueces, jarabe y menta, junto a un tenedor y una taza.
Una preparación de panqueques de avena y zanahoria con yogur y nueces conforma un plato servido sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Estos hot cakes de avena con zanahoria quedan tiernos, aromáticos y con un dulzor natural muy agradable.

La zanahoria aporta humedad y color, mientras que la avena crea una masa saciante sin necesidad de utilizar harina de trigo.

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Son perfectos para un desayuno rápido o una merienda casera. Puedes servirlos con yogur natural, fruta fresca, canela o un hilo de miel.

Cuatro panqueques apilados en un plato blanco con zanahoria rallada, un cuenco con copos de avena y dos zanahorias en el fondo.
Una pila de panqueques elaborados con avena y zanahoria reposa en un plato junto a los ingredientes utilizados en su preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de hot cakes de avena con zanahoria

Se trata de unas tortitas gruesas elaboradas con avena triturada, plátano y zanahoria. La masa se cocina en una sartén antiadherente hasta que los hot cakes quedan dorados por fuera y tiernos en el centro.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos
  • Tiempo total: 20 minutos

Ingredientes

  1. 80 g de copos de avena
  2. 1 zanahoria pequeña, pelada y rallada
  3. 1 plátano maduro
  4. 1 huevo
  5. 80 ml de leche o bebida vegetal
  6. 1 cucharadita de levadura química
  7. 1 cucharadita de canela molida
  8. 1 cucharadita de extracto de vainilla
  9. 1 pizca de sal
  10. 1 cucharadita de aceite de oliva suave o aceite de girasol, para la sartén

Cómo hacer hot cakes de avena con zanahoria, paso a paso

  1. Tritura los copos de avena hasta obtener una harina fina.
  2. Pela el plátano y aplástalo en un bol con un tenedor.
  3. Añade el huevo, la leche, la vainilla y la zanahoria rallada. Mezcla hasta integrar.
  4. Incorpora la avena triturada, la levadura química, la canela y la sal.
  5. Remueve hasta conseguir una masa espesa y homogénea. Si queda demasiado densa, añade 1 o 2 cucharadas más de leche.
  6. Deja reposar la masa durante 5 minutos. Así la avena absorberá parte de la humedad y los hot cakes mantendrán mejor la forma.
  7. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y úntala con una pequeña cantidad de aceite.
  8. Vierte 2 cucharadas de masa por cada hot cake.
  9. Cocina durante 2 o 3 minutos, hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes estén firmes.
  10. Da la vuelta con una espátula y cocina durante 1 o 2 minutos más.
  11. Repite el proceso hasta terminar la masa.
  12. Mantén el fuego medio o bajo para evitar que la zanahoria y el plátano se doren demasiado antes de que el interior quede hecho.
  13. Sirve los hot cakes calientes con yogur natural, fruta, canela o un poco de miel.
Infografía con seis ilustraciones y textos sobre cómo elaborar y freír hot cakes con masa de avena, plátano y zanahoria.
Una infografía de Infobae detalla las instrucciones para preparar y cocinar hot cakes con harina de avena, plátano y zanahoria rallada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones, con aproximadamente 3 hot cakes por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 290 kcal
  • Proteínas: aproximadamente 11 g
  • Hidratos de carbono: aproximadamente 45 g
  • Grasas: aproximadamente 9 g
  • Fibra: aproximadamente 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar los hot cakes en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 2 días.

Para recalentarlos, utiliza una sartén a fuego bajo, el microondas durante unos segundos o una tostadora. También puedes congelarlos durante 1 mes, separados con papel de horno para que no se peguen.

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