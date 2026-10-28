Receta de hot cakes de avena con zanahoria: fácil y rápido cuando deseas un antojo dulce y saludable

Estos hot cakes de avena con zanahoria quedan tiernos, aromáticos y con un dulzor natural muy agradable.
La zanahoria aporta humedad y color, mientras que la avena crea una masa saciante sin necesidad de utilizar harina de trigo.
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Son perfectos para un desayuno rápido o una merienda casera. Puedes servirlos con yogur natural, fruta fresca, canela o un hilo de miel.
Receta de hot cakes de avena con zanahoria
Se trata de unas tortitas gruesas elaboradas con avena triturada, plátano y zanahoria. La masa se cocina en una sartén antiadherente hasta que los hot cakes quedan dorados por fuera y tiernos en el centro.
Tiempo de preparación
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
- Tiempo total: 20 minutos
Ingredientes
- 80 g de copos de avena
- 1 zanahoria pequeña, pelada y rallada
- 1 plátano maduro
- 1 huevo
- 80 ml de leche o bebida vegetal
- 1 cucharadita de levadura química
- 1 cucharadita de canela molida
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de aceite de oliva suave o aceite de girasol, para la sartén
Cómo hacer hot cakes de avena con zanahoria, paso a paso
- Tritura los copos de avena hasta obtener una harina fina.
- Pela el plátano y aplástalo en un bol con un tenedor.
- Añade el huevo, la leche, la vainilla y la zanahoria rallada. Mezcla hasta integrar.
- Incorpora la avena triturada, la levadura química, la canela y la sal.
- Remueve hasta conseguir una masa espesa y homogénea. Si queda demasiado densa, añade 1 o 2 cucharadas más de leche.
- Deja reposar la masa durante 5 minutos. Así la avena absorberá parte de la humedad y los hot cakes mantendrán mejor la forma.
- Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y úntala con una pequeña cantidad de aceite.
- Vierte 2 cucharadas de masa por cada hot cake.
- Cocina durante 2 o 3 minutos, hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes estén firmes.
- Da la vuelta con una espátula y cocina durante 1 o 2 minutos más.
- Repite el proceso hasta terminar la masa.
- Mantén el fuego medio o bajo para evitar que la zanahoria y el plátano se doren demasiado antes de que el interior quede hecho.
- Sirve los hot cakes calientes con yogur natural, fruta, canela o un poco de miel.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 2 porciones, con aproximadamente 3 hot cakes por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aproximadamente 290 kcal
- Proteínas: aproximadamente 11 g
- Hidratos de carbono: aproximadamente 45 g
- Grasas: aproximadamente 9 g
- Fibra: aproximadamente 7 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes guardar los hot cakes en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 2 días.
Para recalentarlos, utiliza una sartén a fuego bajo, el microondas durante unos segundos o una tostadora. También puedes congelarlos durante 1 mes, separados con papel de horno para que no se peguen.
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