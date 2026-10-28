México

Carlos Slim no quiere soltar el petróleo: Grupo Carso va por “inversiones más agresivas” en 2027

El magnate mexicano ha visto en el ramo de los no renovables una fuente de inversión muy redituable

A través de Zamajal, una filial de Grupo Carso, Carlos Slim va por más inversiones en el petróleo. Crédito: Bloomberg / Daniel Hernández
A través de Zamajal, una filial de Grupo Carso, Carlos Slim va por más inversiones en el petróleo. Crédito: Bloomberg / Daniel Hernández
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Este martes, se dio a conocer que Grupo Carso –del empresario mexicano Carlos Slim– prepara un plan de inversiones que calificó “como agresivo” para Zamajal, su división petrolera

Llama la atención que Zamajal, en un tiempo relativamente corto, se ha convertido en una pieza clave para el desempeño del conglomerado del ingeniero Slim.

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Carlos Slim va por “inversiones más agresivas” en el sector petrolero con Grupo Carso

Dicho plan, previsto para 2027 y los próximos años, tiene como prioridad trabajar en los campos Ichalkil y Pokoch, que son los únicos del portafolio de Zamajal y se encuentran en fase de producción.

“En cuanto al plan de inversión para el año que entra y los años siguientes, es un plan de inversión agresivo”, dijo Alejandro Aboumrad, directivo de Carso, durante una llamada con analistas e inversionistas.

Pese a que no reveló montos, el directivo detalló que las inversiones en ambos campos se enfocarán en la rehabilitación y perforación de pozos, así como en la posible adquisición de una o dos plataformas marinas.

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Grupo Carso tiene diversos proyectos petroleros planificados para los próximos años. Crédito: El Economista
Grupo Carso tiene diversos proyectos petroleros planificados para los próximos años. Crédito: El Economista

Slim le entró al sector petrolero con una inversión compartida

Cabe señalar que Ichalkil y Pokoch operan bajo un contrato de producción compartida, en el que Zamajal posee una participación de 50 por ciento, mientras que el 50 por ciento restante está en poder de Fieldwood Energy, subsidiaria de la petrolera rusa Lukoil International.

En enero pasado, Carso acordó adquirir la participación de Fieldwood. Sin embargo, la operación sigue pendiente de la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), debido a las sanciones que el organismo mantiene sobre Lukoil.

No obstante, durante el tercer trimestre, la OFAC autorizó la reanudación de actividades para aumentar la producción. Con ello, Zamajal reincorporó seis de sus nueve pozos.

De acuerdo con datos de la misma empresa, actualmente, la producción de ambos campos ronda los 15 mil barriles de petróleo diarios; en caso de que se concrete la adquisición de las plataformas, podrían incorporarse 15 nuevos pozos en una primera etapa.

Primer pozo en manos de privados arrancará producción en 2028

Sobre el resto de los proyectos, Aboumrad explicó que las inversiones continuarán en un ritmo distinto, ya que aún se encuentran en fase de desarrollo.

Carlos Slim planea invertir de manera "agresiva" en el sector petrolero con la filial de Grupo Carso, Zamajal. Crédito: Especial
Carlos Slim planea invertir de manera "agresiva" en el sector petrolero con la filial de Grupo Carso, Zamajal. Crédito: Especial

“Su programa para los siguientes uno o dos años es 100 por ciento ejecución de Capex”, comentó.

Aboumrad puso de ejemplo que el campo Zama --el primero descubierto por privados tras la reforma energética de 2013-- continúa en fase de desarrollo. El inicio de producción está previsto para finales de 2028 o principios de 2029.

Otros proyectos de Grupo Carso

El directivo estimó que el yacimiento alcanzaría una producción de 60 mil barriles diarios de petróleo. El portafolio de Zamajal también incluye el yacimiento KAN, ubicado en el Bloque 30, donde Carso acordó adquirir una participación del 30 por ciento.

Dicho yacimiento aún se encuentra en fase de planeación, aunque el directivo confió en que posteriormente avance hacia las etapas de desarrollo y ejecución.

Mientras que el campo terrestre Macavil, cuyo contrato fue adjudicado a Petróleos Mexicanos (Pemex) el año pasado, podría dar paso a la producción a finales de 2027 o a principios de 2028.

Pemex también tiene negocios con Carlos Slim en el sector de los hidrocarburos. Crédito: Reuters
Pemex también tiene negocios con Carlos Slim en el sector de los hidrocarburos. Crédito: Reuters

Ganancias al alza para Slim con Zamajal

Durante el tercer trimestre, Zamajal registró ventas por dos mil 984 millones de pesos, 446.7 por ciento más que en el mismo periodo de 2025. La división petrolera representó cerca de 6 por ciento de los ingresos totales de Grupo Carso y aportó 15 por ciento de su Ebitda consolidado.

No deja de llamar la atención, la “suerte” que tiene Carlos Slim en los tiempos de la “Cuarta Transformación”, negocio que hace, negocio que le va bien y con el petróleo no es la excepción, ya que var por “inversiones más agresivas” en el sector con Grupo Carso en 2027.

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