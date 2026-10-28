Guillermo del Toro anuncia remasterización de “El Espinazo del Diablo”, una de sus películas más icónicas

El espinazo del diablo llegará en 4k para 2027.

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Guillermo del Toro confirmó en su cuenta de la red social X que “El Espinazo del Diablo” tendrá una nueva restauración en formato 4K, proyecto que llegará el próximo año según el propio mensaje publicado por el director.

La confirmación llegó mediante una publicación donde el cineasta escribió “4K, el próximo año”. El anuncio se suma a los adelantos que el propio director había hecho semanas antes durante el Festival Internacional de Cine de Morelia.

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Durante una clase magistral en esa edición del festival, del Toro ya había adelantado que trabajaba en la restauración de este título, tras haber completado meses antes la de “El Laberinto del Fauno”. “Primero fue El Laberinto y ya ando trabajando en la siguiente, que será El Espinazo”, compartió el director en esa ocasión.

La película forma parte de la trilogía española del cineasta

Federico Luppi en El espinazo del diablo

“El Espinazo del Diablo”, estrenada en 2001, se desarrolla durante los últimos días de la Guerra Civil española y sigue a Carlos, un niño de 12 años que llega a un orfanato marcado por secretos, violencia y la presencia de un fantasma.

La cinta comparte con “El Laberinto del Fauno” varios de los temas centrales en la obra de Guillermo del Toro: la infancia frente a la brutalidad de los adultos, las heridas de la guerra y los monstruos como reflejo de la condición humana.

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Según explicó el director, ambas películas forman parte de un proyecto más amplio concebido desde el inicio como una trilogía sobre la guerra civil española, que utiliza la fantasía oscura para explorar el trauma histórico del país.

El Laberinto del Fauno ya tuvo su reestreno restaurado en octubre

(REUTERS/Warner Bros.)

La restauración de “El Espinazo del Diablo” llega después de que del Toro completara y presentara el mismo proceso con “El Laberinto del Fauno”, cinta que regresó a las salas de cine el 9 de octubre en una copia restaurada en 4K, veinte años después de su estreno original.

Esa restauración fue supervisada directamente por el director y distribuida por Cineverse y Fathom Entertainment, con proyecciones disponibles en dos formatos: 2D con HDR para salas generales y una versión estereoscópica en 3D realizada por SDFX Studios para cines equipados con esa tecnología.

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El reestreno de “El Laberinto del Fauno” marcó el inicio de un proceso que el propio director ha descrito como la recuperación de su filmografía temprana en formatos de mayor calidad técnica, comenzando por los títulos más vinculados entre sí dentro de su trayectoria.

Del Toro recibió un reconocimiento en Morelia semanas antes del anuncio

Un collage estilo scrapbook muestra al director Guillermo del Toro con su estatuilla Óscar, rodeado de elementos gráficos y personajes de su película El Laberinto del Fauno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio sobre “El Espinazo del Diablo” llega poco después de que Guillermo del Toro recibiera la Medalla Filmoteca UNAM durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia, reconocimiento otorgado por sus aportaciones al patrimonio cinematográfico mexicano.

Esa edición del festival incluyó también una función especial de la versión restaurada de “El Laberinto del Fauno”, además de una conversación abierta con el público asistente al evento, donde el director compartió detalles sobre sus próximos proyectos cinematográficos.

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Fue precisamente durante esa visita a Morelia cuando del Toro adelantó por primera vez su trabajo en la restauración de “El Espinazo del Diablo”, información que ahora confirmó de forma oficial a través de su cuenta personal en la red social X.

Existe ya una edición en 4K lanzada por StudioCanal este año

La confirmación de Guillermo del Toro se suma a un proceso de restauración que la compañía StudioCanal ya había concretado meses antes, con el lanzamiento de una edición coleccionista en 4K UHD de “El Espinazo del Diablo” disponible desde abril de 2026.

Esa edición, que marcó los 25 años del estreno original de la cinta, incluyó una nueva restauración en 4K con presentación en Dolby Vision y HDR, además de una introducción inédita grabada por el propio director para la ocasión especial.

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El material adicional de esa edición coleccionista incluyó comentarios en audio del director, escenas eliminadas, material detrás de cámaras y un cuadernillo de 64 páginas, aunque ese lanzamiento se centró específicamente en el formato físico para el mercado internacional.

La posible tercera entrega de la trilogía sigue sin confirmarse

El cineasta Guillermo del Toro asiste a una actividad de prensa durante el Festival Internacional de Cine de Morelia. (ficm)

El interés de Guillermo del Toro por revisitar estos títulos coincide con declaraciones recientes sobre la posibilidad de completar la trilogía española que comenzó con “El Espinazo del Diablo” y continuó con “El Laberinto del Fauno”.

El director de fotografía Guillermo Navarro, colaborador habitual del cineasta, señaló en septiembre que existe la posibilidad de realizar una tercera entrega centrada en el camino de España hacia la democracia, tras abordar la Guerra Civil y el franquismo en las dos primeras películas.

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“En ‘El Espinazo’ se abordó la Guerra Civil; en ‘El Laberinto’, al franquismo; ahora es el camino a la democracia. Existe una posibilidad, ojalá podamos hacer la tercera”, declaró Navarro sobre ese proyecto, aunque hasta el momento no existen planes concretos ni fecha definida para su desarrollo.