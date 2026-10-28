Casi el 75% de las víctimas de la megaoperación policial de 2025 en Río de Janeiro recibió disparos por la espalda

Una mujer besa un cuerpo cubierto, al día siguiente de una mortífera operación policial contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)

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Más del 40% de las víctimas recibió disparos en la cabeza y casi el 75% presentaba heridas por la espalda: esos son solo algunos de los hallazgos que Human Rights Watch (HRW) presentó este miércoles, un año después de la operación policial más letal en la historia de Brasil, en la que murieron 122 personas en Río de Janeiro.

La organización apunta a posibles homicidios intencionales por parte de los uniformados

La investigación de la organización defensora de los derechos humanos señala el posible uso deliberado de la fuerza contra decenas de hombres y adolescentes. Los informes forenses analizados por HRW revelan que más del 60% de las víctimas civiles sufrió cuatro o más impactos de bala. Estas cifras fueron corroboradas por peritos del Grupo Independiente de Especialistas Forenses del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura.

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El operativo, ejecutado hace exactamente un año, movilizó unos 2.500 agentes con el objetivo de cumplir 100 órdenes de prisión contra integrantes del Comando Vermelho, una de las dos organizaciones criminales más poderosas del país, en los complejos de favelas la Penha y el Alemão. El saldo fue de 117 civiles y 5 policías muertos.

Familiares lloran sobre los cadáveres de fallecidos durante una operación policial contra la banda Comando Vermelho en la favela Complexo da Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de octubre de 2025 (AP Foto/Silvia Izquierdo/Archivo)

Las cámaras corporales no registraron ninguna de las muertes

Otro hallazgo clave del informe es que ninguna de las muertes quedó registrada en las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes.

Solo el 23% de los uniformados que participaron en la operación portaba estos dispositivos, pese a ser de uso obligatorio en Río de Janeiro. Además, un 55% de las grabaciones obtenidas se interrumpió o finalizó hacia el mediodía, antes de que se produjera la mayor parte de las muertes.

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La policía no preservó las escenas ni recabó información básica sobre las víctimas

HRW también denunció que las fuerzas de seguridad no preservaron adecuadamente los lugares donde ocurrieron las muertes ni llevaron a cabo las pericias correspondientes.

La institución tampoco recopiló datos básicos sobre 115 de las 117 víctimas fatales, como los nombres de los agentes y residentes que trasladaron a varias de ellas a hospitales.

Un agente de la ley sostiene un arma de fuego mientras los residentes de los complejos de favelas Alemão y Penha se manifiestan frente al palacio de Gobierno, un día después de una operación policial mortal contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de octubre de 2025 (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)

Solo 17 de los 99 fallecidos identificados tenían órdenes de arresto pendientes

Los registros policiales indican que, de los 99 fallecidos identificados, apenas 17 tenían órdenes de arresto pendientes, sin que quede claro cuántas de esas órdenes correspondían a presuntos miembros del Comando Vermelho. Las imágenes obtenidas tampoco muestran que los policías ingresaran a la vivienda del principal líder de esa facción, aunque sí los captan en los alrededores del inmueble.

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La desproporción entre muertos y detenidos también llamó la atención de la organización: solo siete sospechosos fueron trasladados a un hospital y posteriormente arrestados, frente a 117 personas muertas por disparos policiales.

HRW analizó más de 4.400 horas de grabaciones y 122 informes de autopsia

Para su investigación, HRW examinó más de 4.400 horas de grabaciones de cámaras corporales, 122 informes de autopsias, unas 9.000 páginas del expediente oficial, cientos de fotografías y videos, y realizó entrevistas con 41 testigos, familiares de las víctimas y especialistas.

Seis meses después del operativo, investigadores de la organización visitaron el complejo de favelas de la Penha y constataron que el Comando Vermelho seguía ejerciendo su dominio sobre los residentes.

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