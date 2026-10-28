Nicaragua

El periodista Luis Galeano definió su aprobación de asilo como una esperanza para los nicaragüenses exiliados

El director de Café con Voz celebró la resolución migratoria que le otorgó protección junto a su familia en Estados Unidos, luego de una espera de casi ocho años

El periodista Luis Galeano obtuvo asilo en Estados Unidos después de casi ocho años de trámites. (Cortesía: Noticias Telemundo)
El periodista Luis Galeano obtuvo asilo en Estados Unidos después de casi ocho años de trámites. (Cortesía: Noticias Telemundo)
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El periodista nicaragüense Luis Galeano obtuvo asilo político en Estados Unidos después de casi ocho años de espera. “Me siento eternamente bendecido”, afirmó este martes durante una entrevista a Noticias Telemundo tras conocer la decisión que le permite permanecer en el país junto a su esposa y su hijo Andrés Fabián.

Galeano expresó que la aprobación de su solicitud representa una esperanza para los nicaragüenses que huyeron de la persecución política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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La felicidad que tengo nos rebasa a mi esposa y a mí y a Andrés Fabián”, dijo el director de Café con Voz. “Nuestro asilo fue aprobado y definitivamente nos sentimos con mucha esperanza a partir de este momento”.

El juez Daniel Dowell concedió la protección el 23 de octubre, según informó Telemundo 31. Galeano había sido detenido el 14 de septiembre en Orlando mientras trabajaba como conductor de una aplicación. Luego pasó nueve días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés) en el centro de detención Krome, hasta que recuperó la libertad bajo fianza.

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Galeano relató que el asilo llegó tras un período de incertidumbre que se extendió durante casi una década.

El régimen de Nicaragua emitió una orden de captura contra Galeano, anuló su nacionalidad y confiscó sus propiedades. (Cortesía: Redes sociales)
El régimen de Nicaragua emitió una orden de captura contra Galeano, anuló su nacionalidad y confiscó sus propiedades. (Cortesía: Redes sociales)

“Lo es porque definitivamente esperar durante casi ocho años el momento en el que defendés la posición que te trajo hasta aquí, la persecución de la que has sido objeto, la represión nacional y transnacional del régimen de Ortega y Murillo, es definitivamente, en medio de las circunstancias que se viven, un momento milagroso que Dios permitió que se diera”, sostuvo.

Según información oficial, el abogado de Galeano presentó una moción conjunta y el juez consideró que el periodista tenía un temor creíble de persecución si regresaba a Nicaragua.

Galeano ingresó legalmente a Estados Unidos el 21 de diciembre de 2018 y su permiso de permanencia venció el 20 de junio de 2019. El comunicador explicó que había solicitado asilo tras salir de Nicaragua, donde enfrenta una orden de arresto y fue despojado de su nacionalidad, además de la confiscación de sus bienes.

El exilio y el periodismo como compromiso con la gente

En la conversación con Noticias Telemundo, Galeano habló sobre el desarraigo que atravesó junto a su familia. Aseguró que abandonar Nicaragua no figuraba entre sus planes, pero la orden de captura en su contra los obligó a construir una vida fuera del país.

El exilio es difícil. Nosotros nunca pensamos salir de Nicaragua”, expresó. “Es volver a caminar, volver a construir, volver a empezar. Eso es una cosa sumamente difícil, sobre todo cuando no lo has contemplado dentro de las posibilidades de tu vida”.

El periodista destacó el respaldo de la comunidad nicaragüense en EE.UU., aunque remarcó que adaptarse a una nueva realidad implica aceptar las normas del país que ofrece protección. “Vos venís a un país como Estados Unidos pidiendo apoyo, pidiendo ayuda”, señaló.

Galeano también vinculó la experiencia del exilio con su tarea profesional. Consideró que el periodismo obliga a observar de cerca las expresiones más dolorosas y más esperanzadoras de la vida pública y privada. “Eso te compromete todo el tiempo a estar cerca de la gente, cerca de las personas”, afirmó.

Galeano pidió que la comunidad internacional retire el trato presidencial a Daniel Ortega y Rosario Murillo. (REUTERS/Maynor Valenzuela)
Galeano pidió que la comunidad internacional retire el trato presidencial a Daniel Ortega y Rosario Murillo. (REUTERS/Maynor Valenzuela)

Al referirse al futuro de Nicaragua, sostuvo que el país recuperará su libertad, aunque evitó fijar plazos. Reclamó una respuesta más firme de la comunidad internacional frente a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos contra el régimen nicaragüense.

El día que Daniel Ortega y Rosario Murillo dejen de ser tratados como presidentes de Nicaragua y sean tratados como delincuentes internacionales, estaremos hablando de otras circunstancias”, dijo Galeano.

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