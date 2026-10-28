Abelardo de la Espriella ordenó un sexto bombardeo contra disidencias vinculadas con alias Mordisco: “Muy importante y estratégico”

El presidente Abelardo de la Espriella autorizó el sexto bombardeo de su mandato contra disidencias de las Farc afines a alias Mordisco - crédito Presidencia de la República

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El presidente Abelardo de la Espriella autorizó un sexto bombardeo de alta precisión desde su llegada a la Casa de Nariño, según información atribuida a las Fuerzas Militares.

La operación comenzó durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre contra estructuras de las disidencias de las Farc vinculadas con alias Mordisco.

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De acuerdo con la información revelada por La FM, la orden fue impartida cerca de la medianoche al ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora. La acción está a cargo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia (Ccoes), con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

El mandatario anticipó el operativo a las 4:53 a. m. a través de su cuenta de X. “Madrugada movida: hace unas pocas horas autoricé un bombardeo muy importante y estratégico”, escribió. También aseguró que entregará detalles de la intervención en el transcurso de la mañana.

El mandatario siguió el desarrollo de la operación Bosur-Kratos en tiempo real desde la central de la Policía Metropolitana - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En el mismo mensaje, De la Espriella afirmó que había concluido la operación Bosur-Kratos, aunque no precisó el lugar de su desarrollo, los objetivos alcanzados ni el resultado de las maniobras. El presidente anunció que divulgará un video sobre esa acción.

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Las autoridades no han precisado el lugar ni el saldo de la operación

Imagen de referencia. El Comando Conjunto de Operaciones Especiales y la Fuerza Aérea Colombiana ejecutaron la misión durante la madrugada - crédito FAC

Hasta el momento, no se ha informado la ubicación exacta del bombardeo, la estructura armada atacada ni si hubo muertos, heridos o capturas. Tampoco se conocen detalles sobre posibles afectaciones a civiles o sobre el material incautado durante la operación.

La información inicial indica que el objetivo serían disidencias de las Farc bajo el mando de alias Mordisco. Las autoridades deberán establecer si la acción se dirigió contra alguno de los frentes que tienen presencia en el suroccidente colombiano, donde persisten disputas por rutas del narcotráfico, minería ilegal, extorsiones y otras economías ilícitas.

El anuncio del presidente coincidió con una intervención policial y militar en los barrios Santa Fe y San Bernardo, en el centro de Bogotá. Esos procedimientos comenzaron hacia la 1:00 a. m. y forman parte de una operación distinta, según la información disponible.

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Según información preliminar, las autoridades tendrían previsto presentar un informe sobre las acciones en la capital durante un consejo de seguridad programado para las 11:00 a. m. Las cifras sobre capturas que circularon durante la madrugada deben considerarse preliminares hasta que exista un reporte oficial.

El ataque ocurre seis días después del bombardeo contra el ELN en Cauca

El campamento insurgente fue atacado en Cauca y entre las víctimas estaba alias Marcos Pacífico, identificado como Neftalí Riascos Alegría y señalado como jefe militar del Frente de Guerra Suroccidental - crédito Presidencia de la República

El anterior bombardeo ordenado por De la Espriella se llevó a cabo el jueves 22 de octubre contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Cauca. La operación, denominada Ónix, tuvo como blanco al Frente José María Becerra, que hace parte del Frente de Guerra Suroccidental.

Según el reporte oficial de entonces, 10 integrantes del ELN murieron durante la incursión. Entre ellos estaba alias Marcos Pacífico, identificado por organismos de inteligencia como Neftalí Riascos Alegría.

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“Un bombardeo estratégico de las Fuerzas Militares contra una estructura del ELN, en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, dejó nueve integrantes de esa organización narcoterrorista muertos, informó este jueves el Presidente Abelardo De La Espriella”, dice en el comunicado publicado en la página de la Presidencia de la República.

“El Mandatario indicó que entre los abatidos estaría alias ‘Marcos Pacífico’, identificado como un objetivo de alto valor y uno de los principales cabecillas de esa estructura criminal. Sin embargo, su identidad está pendiente de confirmación mediante pruebas decadactilares”, se agregó en el documento.

Las autoridades lo señalaban como segundo cabecilla y responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental, además de jefe del Frente José María Becerra. Las investigaciones lo vinculaban con ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

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Antes de esa operación, el 11 de octubre, las Fuerzas Militares atacaron objetivos del Frente 33 de las disidencias de las Farc en Catatumbo, Norte de Santander. En esa oportunidad, el presidente también informó que había dado directamente la orden durante la noche.

El Gobierno deberá entregar un informe sobre el objetivo, el área de intervención y el resultado del nuevo bombardeo anunciado este miércoles.