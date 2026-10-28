HBO Max será la encargada de adaptar ‘Los pájaros’, la nueva versión del clásico de Dapnhe Du Maurier que hizo Alfred Hitchcock

Sarah Snook protagoniza la nueva versión de 'Los pájaros'

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HBO adquirió los derechos para desarrollar una serie limitada de Los pájaros, la nueva versión del clásico de Alfred Hitchcock basado en la novela de Daphne du Maurier. El proyecto, que Sarah Snook protagonizará, llegó a la cadena tras haber sido impulsado durante meses por Universal Global Television (UGT). La producción fue reportada en exclusiva por Deadline. Según el medio, la serie estuvo en desarrollo en UGT y su predecesora UIS por más de un año antes de aterrizar en HBO.

La historia sigue a Myra Massey, interpretada por Snook, una mujer que escapa de una disputa de custodia y regresa a su pueblo natal con su hija pequeña. Allí investiga en secreto la desaparición sospechosa de una amiga de la infancia. Mientras un asesino sigue suelto y las amenazas personales se intensifican, Myra debe proteger a su hija de un peligro adicional: ataques de pájaros violentos y mortales vinculados de forma inexplicable al crimen. El guion del piloto fue escrito por Tom Spezialy. Universal Global Television actuará como coestudio junto a HBO en esta producción, que retoma el título original de 1963 dirigido por Hitchcock y la novela corta de Du Maurier en la que se basó.

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Spezialy y Snook ejercen como productores ejecutivos junto a David Heyman y Danny Samit, a través de Heyday Television, la empresa conjunta de Heyman con UGT. También participa como productora ejecutiva Jennifer Gabler Rawlings, de Omni Artists. Universal Pictures, estudio hermano de UGT, produjo la película de 1963 y posee los derechos del título junto al patrimonio de Du Maurier. A su vez, Universal Television, otra división del mismo grupo, produce La edad dorada, la serie de época que HBO emite con éxito. Spezialy fue productor ejecutivo de Watchmen, serie de HBO con la que compartió el Emmy a Mejor Serie Limitada en 2020. También trabajó en The Leftovers para la misma cadena. Más recientemente, ejerció como productor ejecutivo de Blade Runner 2099, la serie de Prime Video que continúa el universo de la película de Ridley Scott.

Imagen de 'Los pájaros'

La actriz indicada para el proyecto

Snook, de nacionalidad australiana, se dio a conocer mundialmente por su papel de Shiv Roy en Succession, producción de HBO. Por ese personaje recibió tres nominaciones al Emmy y ganó el premio en 2023. La actriz protagonizó además All Her Fault, la serie limitada de UGT emitida en Peacock, que le valió otra nominación al Emmy. El año pasado ganó un premio Tony por su actuación en El retrato de Dorian Gray. En 2025 obtuvo el premio AACTA a Mejor Actriz por su trabajo en Memoir of a Snail, la película animada que estuvo nominada al Oscar. Snook está representada por UTA, Omni Artists, Hansen Jacobson Teller y, en Australia, por Shanahan Management.

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Los pájaros ya había generado intentos previos de adaptación que no llegaron a concretarse. En 2007 se anunció un remake cinematográfico con Naomi Watts como protagonista y Martin Campbell en la dirección, proyecto que nunca se materializó. En 2017, la BBC anunció una serie basada en el mismo material, con guion del dramaturgo irlandés Conor McPherson. Esa producción tampoco llegó a filmarse. La versión que ahora desarrolla HBO, impulsada por Spezialy desde el guion y por Heyman como productor ejecutivo, se convierte así en el intento más avanzado hasta la fecha para llevar nuevamente a pantalla la historia que Hitchcock convirtió en un clásico del cine de terror en 1963.