España Cultura

HBO Max será la encargada de adaptar ‘Los pájaros’, la nueva versión del clásico de Dapnhe Du Maurier que hizo Alfred Hitchcock

La actriz de ‘Succession’ Sarah Snook protagonizará esta nueva versión escrita por Tom Spezialy (’Watchmen’)

Sarah Snook protagoniza la nueva versión de 'Los pájaros'
Sarah Snook protagoniza la nueva versión de 'Los pájaros'
Guardar

HBO adquirió los derechos para desarrollar una serie limitada de Los pájaros, la nueva versión del clásico de Alfred Hitchcock basado en la novela de Daphne du Maurier. El proyecto, que Sarah Snook protagonizará, llegó a la cadena tras haber sido impulsado durante meses por Universal Global Television (UGT). La producción fue reportada en exclusiva por Deadline. Según el medio, la serie estuvo en desarrollo en UGT y su predecesora UIS por más de un año antes de aterrizar en HBO.

La historia sigue a Myra Massey, interpretada por Snook, una mujer que escapa de una disputa de custodia y regresa a su pueblo natal con su hija pequeña. Allí investiga en secreto la desaparición sospechosa de una amiga de la infancia. Mientras un asesino sigue suelto y las amenazas personales se intensifican, Myra debe proteger a su hija de un peligro adicional: ataques de pájaros violentos y mortales vinculados de forma inexplicable al crimen. El guion del piloto fue escrito por Tom Spezialy. Universal Global Television actuará como coestudio junto a HBO en esta producción, que retoma el título original de 1963 dirigido por Hitchcock y la novela corta de Du Maurier en la que se basó.

PUBLICIDAD

Spezialy y Snook ejercen como productores ejecutivos junto a David Heyman y Danny Samit, a través de Heyday Television, la empresa conjunta de Heyman con UGT. También participa como productora ejecutiva Jennifer Gabler Rawlings, de Omni Artists. Universal Pictures, estudio hermano de UGT, produjo la película de 1963 y posee los derechos del título junto al patrimonio de Du Maurier. A su vez, Universal Television, otra división del mismo grupo, produce La edad dorada, la serie de época que HBO emite con éxito. Spezialy fue productor ejecutivo de Watchmen, serie de HBO con la que compartió el Emmy a Mejor Serie Limitada en 2020. También trabajó en The Leftovers para la misma cadena. Más recientemente, ejerció como productor ejecutivo de Blade Runner 2099, la serie de Prime Video que continúa el universo de la película de Ridley Scott.

Imagen de 'Los pájaros'
Imagen de 'Los pájaros'

La actriz indicada para el proyecto

Snook, de nacionalidad australiana, se dio a conocer mundialmente por su papel de Shiv Roy en Succession, producción de HBO. Por ese personaje recibió tres nominaciones al Emmy y ganó el premio en 2023. La actriz protagonizó además All Her Fault, la serie limitada de UGT emitida en Peacock, que le valió otra nominación al Emmy. El año pasado ganó un premio Tony por su actuación en El retrato de Dorian Gray. En 2025 obtuvo el premio AACTA a Mejor Actriz por su trabajo en Memoir of a Snail, la película animada que estuvo nominada al Oscar. Snook está representada por UTA, Omni Artists, Hansen Jacobson Teller y, en Australia, por Shanahan Management.

PUBLICIDAD

Los pájaros ya había generado intentos previos de adaptación que no llegaron a concretarse. En 2007 se anunció un remake cinematográfico con Naomi Watts como protagonista y Martin Campbell en la dirección, proyecto que nunca se materializó. En 2017, la BBC anunció una serie basada en el mismo material, con guion del dramaturgo irlandés Conor McPherson. Esa producción tampoco llegó a filmarse. La versión que ahora desarrolla HBO, impulsada por Spezialy desde el guion y por Heyman como productor ejecutivo, se convierte así en el intento más avanzado hasta la fecha para llevar nuevamente a pantalla la historia que Hitchcock convirtió en un clásico del cine de terror en 1963.

Temas Relacionados

HBO MaxSarah SnookActricesSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La película de ‘Ghost Rider’ con Ryan Gosling ya tiene villano y primeros detalles

Uno de los jóvenes actores de moda se encargará de interpretar al antagonista de la historia, que se rodará en celuloide con el director de fotografía de ‘La La Land’

La película de ‘Ghost Rider’ con Ryan Gosling ya tiene villano y primeros detalles

La reflexión de Woody Allen sobre el negocio del cine: “Los estudios conciben sus proyectos para hacer dinero, y las películas están destinadas al más bajo denominador común”

El director, que rueda estos días en Madrid su película número 51 con financiación pública, criticó hace más de dos décadas una industria condicionada por el dinero

La reflexión de Woody Allen sobre el negocio del cine: “Los estudios conciben sus proyectos para hacer dinero, y las películas están destinadas al más bajo denominador común”

Los creadores de ‘Autodefensa’ estrenan ‘Segunda temporada’: “Esta serie plantea contradicciones morales que pueden perdurar más y tener otras lecturas dentro de 20 años”

Berta Prieto y Miguel Ángel Blanca, creadores detrás del fenómeno que “retrató a una generación”, vuelven a Filmin con una nueva serie sobre una joven en plena crisis existencial

Los creadores de ‘Autodefensa’ estrenan ‘Segunda temporada’: “Esta serie plantea contradicciones morales que pueden perdurar más y tener otras lecturas dentro de 20 años”

María Terremoto, la cantaora que da voz a “la mejor escena” de ‘La bola negra’: “Es un momento de catarsis, de pena, de dolor y de angustia. En el rodaje se respiraba magia”

La heredera del clan Terremoto protagoniza uno de los momentos más emotivos de la película de los Javis, que aspira a ser una de las favoritas de los Oscar

María Terremoto, la cantaora que da voz a “la mejor escena” de ‘La bola negra’: “Es un momento de catarsis, de pena, de dolor y de angustia. En el rodaje se respiraba magia”

Aitana defiende que los ricos paguen más impuestos y reivindica tributar en España: “La mitad de mis ingresos se van a Hacienda. Nunca me vas a escuchar quejarme de eso”

La cantante ha abordado en una entrevista con ‘GQ’ las críticas por su patrimonio inmobiliario y ha descartado mudarse a Andorra para reducir su factura fiscal: “Yo soy muy feliz en mi país”

Aitana defiende que los ricos paguen más impuestos y reivindica tributar en España: “La mitad de mis ingresos se van a Hacienda. Nunca me vas a escuchar quejarme de eso”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez denuncia al PP por el vídeo con IA que le hace decir que es “zurda” porque consiguió una cátedra “gracias” a que su marido es presidente del Gobierno

Begoña Gómez denuncia al PP por el vídeo con IA que le hace decir que es “zurda” porque consiguió una cátedra “gracias” a que su marido es presidente del Gobierno

Elecciones generales España 29-N, en directo | El BOE publica las candidaturas al Congreso y al Senado

Iustitia Europa pide al Tribunal Supremo que extienda la suspensión del voto de la ‘ley de nietos’ a los nacionalizados que residen en España

La segunda fragata de la Armada de la serie F-110 sale al agua: así fue la botadura de la ‘Roger de Lauria’ en Ferrol

La batalla por el Senado abre una posibilidad insólita en democracia el 29-N: ¿y si los votantes no siguen la disciplina de los partidos?

ECONOMÍA

Banco Santander eleva su beneficio un 20% y gana 12.405 millones de euros hasta septiembre gracias a la venta de su filial en Polonia

Banco Santander eleva su beneficio un 20% y gana 12.405 millones de euros hasta septiembre gracias a la venta de su filial en Polonia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de octubre

El BCE congelará los tipos de interés en octubre, pero la tregua para los hipotecados solo durará hasta diciembre

Las empresas buscan trabajadores para la transición energética, sin éxito: España mantiene a más de 800.000 mayores de 50 en paro y sin formación en sostenibilidad

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

DEPORTES

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”

La confesión de un exjugador del Real Madrid sobre Mourinho: “Me agarró la cabeza y me dice ‘te voy a hacer el gitano más famoso del mundo”