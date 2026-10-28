Corte Suprema citó a Deicy Jiménez a declarar por presunta entrega de contratos a cambio de favores sexuales que involucra a Gustavo Petro y María José Pizarro - crédito Colprensa-Catalina Olaya/Colprensa

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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por denuncias sobre presuntos contratos otorgados a 48 mujeres sin requisitos definidos ni condiciones establecidas, un caso que involucra señalamientos contra el presidente Gustavo Petro y que también es objeto de actuaciones en la Corte Suprema de Justicia.

Las acusaciones fueron expuestas por Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y cobraron relevancia tras una entrevista de Deicy Jiménez concedida a Semana. Según la información divulgada, los contratos habrían sido concedidos sin que se precisaran los requisitos ni los términos de los acuerdos.

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La Fiscalía busca establecer los hechos denunciados por el Dapre

La Fiscalía busca establecer los hechos denunciados por el Dapre y Deicy Jiménez - crédito Fiscalía/Colprensa

El fiscal general encargado, Gilberto Guerrero, señaló que es necesario recoger el testimonio de Jiménez dentro de la indagación. La pesquisa examina la denuncia sobre los contratos que habrían sido entregados a mujeres a cambio de presuntos favores sexuales a Petro.

La defensa de Jiménez solicitó que la Fiscalía la escuchara para que aportara los elementos que, según sostiene, tiene en su poder. El abogado argumentó que su declaración permitiría preservar material relevante para las verificaciones y adoptar medidas orientadas a su seguridad.

Hasta ahora, el ente investigador no ha citado ni contactado a Jiménez, de acuerdo con su representación. En cambio, la Corte Suprema inició actuaciones y convocó a la testigo a una diligencia en los expedientes abiertos a partir de las denuncias contra el mandatario y la senadora María José Pizarro.

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La Corte Suprema citó a Deicy Jiménez para el jueves 29 de octubre

La diligencia quedó programada para el jueves 29 de octubre de 2026 y revisará el vínculo que tuvo con la excongresita cuando hizo parte de su UTL entre otros asuntos - crédito Luisa González

La declaración ante la Corte Suprema de Justicia quedó programada para el jueves 29 de octubre de 2026, revelaron fuentes cercanas al caso a Semana. En el expediente relacionado con Petro, la corporación revisa hechos de su etapa como senador. El proceso también abarca a Pizarro, en cuya Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) Jiménez tuvo un contrato.

“Total atención hemos solicitado a la Fiscalía General de la Nación, fiscal Gilberto Guerrero, para que llamen a declarar a Deicy Jiménez dentro de la noticia criminal que el mismo vicefiscal anunció y que allí se ordena policía judicial que haga los respectivos actos de corroboración”, afirmó el abogado Felipe Caballero, defensor de Jiménez.

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Caballero añadió que la diligencia ante la Corte busca avanzar en las verificaciones necesarias para determinar eventuales responsabilidades y contrastar los hechos expuestos por el director del Dapre y por la testigo.

Petro rechazó pago de favores sexuales con contratos con el Estado

Gustavo Petro rechazó las acusaciones en su contra sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales - crédito @petrogustavo/X

El expresidente de la República Gustavo Petro rechazó las denuncias sobre una presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales y aseguró que nunca utilizó el poder público para obtener relaciones íntimas.

Al respecto, sostuvo que las versiones sobre su vida privada forman parte de una ofensiva posterior a intentos fallidos de vincularlo con hechos de corrupción o narcotráfico. “Ante el intento de intromisión en mi vida íntima y sexual, dado que no pudo comprobar ningún hecho de corrupción o narcotráfico en mi existencia”, escribió al comienzo de su mensaje.

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Petro negó de manera directa haber entregado contratos como retribución por relaciones sexuales: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”.

En el mismo pasaje, afirmó que no sometió a ninguna mujer ni obligó a nadie en su vida personal. “Siempre he puesto la libertad como principio fundamental de mis relaciones”, señaló el exjefe de Estado.

Petro diferenció las acusaciones de las políticas sociales aplicadas durante su administración presidencial para mujeres pobres, madres cabeza de hogar y trabajadoras sexuales. Sostuvo que esos programas institucionales buscaron ofrecer alternativas de vida y estuvieron financiados de forma concreta.

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“Ayudar a mujeres pobres, madres cabeza de hogar y que realizan trabajo sexual, para que tengan opciones de vida diferentes, como he demostrado en la administración pública mediante programas concretos y financiados, es algo muy distinto a entregar contratos a cambio de relaciones sexuales”, manifestó. Añadió que ninguna participante de esos programas podría afirmar que él realizó una conducta de ese tipo.