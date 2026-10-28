Colombia

Corte Suprema citó a Deicy Jiménez a declarar por presunta entrega de contratos a cambio de favores sexuales que involucra a Gustavo Petro y María José Pizarro

La diligencia, que quedó programada para el jueves 29 de octubre de 2026, evaluará el expediente que registra labores de la denunciante en la UTL de la excongresista

Corte Suprema citó a Deicy Jiménez a declarar por presunta entrega de contratos a cambio de favores sexuales que involucra a Gustavo Petro y María José Pizarro - crédito Colprensa-Catalina Olaya/Colprensa
Corte Suprema citó a Deicy Jiménez a declarar por presunta entrega de contratos a cambio de favores sexuales que involucra a Gustavo Petro y María José Pizarro - crédito Colprensa-Catalina Olaya/Colprensa
Guardar

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por denuncias sobre presuntos contratos otorgados a 48 mujeres sin requisitos definidos ni condiciones establecidas, un caso que involucra señalamientos contra el presidente Gustavo Petro y que también es objeto de actuaciones en la Corte Suprema de Justicia.

Las acusaciones fueron expuestas por Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y cobraron relevancia tras una entrevista de Deicy Jiménez concedida a Semana. Según la información divulgada, los contratos habrían sido concedidos sin que se precisaran los requisitos ni los términos de los acuerdos.

PUBLICIDAD

La Fiscalía busca establecer los hechos denunciados por el Dapre

Piden a la Fiscalía compulsar copias ante la Corte Suprema para investigar a Petro por revelaciones de Deicy Jiménez - crédito Fiscalía/Colprensa
La Fiscalía busca establecer los hechos denunciados por el Dapre y Deicy Jiménez - crédito Fiscalía/Colprensa

El fiscal general encargado, Gilberto Guerrero, señaló que es necesario recoger el testimonio de Jiménez dentro de la indagación. La pesquisa examina la denuncia sobre los contratos que habrían sido entregados a mujeres a cambio de presuntos favores sexuales a Petro.

La defensa de Jiménez solicitó que la Fiscalía la escuchara para que aportara los elementos que, según sostiene, tiene en su poder. El abogado argumentó que su declaración permitiría preservar material relevante para las verificaciones y adoptar medidas orientadas a su seguridad.

Hasta ahora, el ente investigador no ha citado ni contactado a Jiménez, de acuerdo con su representación. En cambio, la Corte Suprema inició actuaciones y convocó a la testigo a una diligencia en los expedientes abiertos a partir de las denuncias contra el mandatario y la senadora María José Pizarro.

PUBLICIDAD

La Corte Suprema citó a Deicy Jiménez para el jueves 29 de octubre

La diligencia quedó programada para el jueves 29 de octubre de 2026 y revisará el vínculo que tuvo con la excongresita cuando hizo parte de su UTL entre otros asuntos - crédito Luisa González
La diligencia quedó programada para el jueves 29 de octubre de 2026 y revisará el vínculo que tuvo con la excongresita cuando hizo parte de su UTL entre otros asuntos - crédito Luisa González

La declaración ante la Corte Suprema de Justicia quedó programada para el jueves 29 de octubre de 2026, revelaron fuentes cercanas al caso a Semana. En el expediente relacionado con Petro, la corporación revisa hechos de su etapa como senador. El proceso también abarca a Pizarro, en cuya Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) Jiménez tuvo un contrato.

“Total atención hemos solicitado a la Fiscalía General de la Nación, fiscal Gilberto Guerrero, para que llamen a declarar a Deicy Jiménez dentro de la noticia criminal que el mismo vicefiscal anunció y que allí se ordena policía judicial que haga los respectivos actos de corroboración”, afirmó el abogado Felipe Caballero, defensor de Jiménez.

Caballero añadió que la diligencia ante la Corte busca avanzar en las verificaciones necesarias para determinar eventuales responsabilidades y contrastar los hechos expuestos por el director del Dapre y por la testigo.

Petro rechazó pago de favores sexuales con contratos con el Estado

Gustavo Petro rechazó las acusaciones en su contra sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro rechazó las acusaciones en su contra sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales - crédito @petrogustavo/X

El expresidente de la República Gustavo Petro rechazó las denuncias sobre una presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales y aseguró que nunca utilizó el poder público para obtener relaciones íntimas.

Al respecto, sostuvo que las versiones sobre su vida privada forman parte de una ofensiva posterior a intentos fallidos de vincularlo con hechos de corrupción o narcotráfico. “Ante el intento de intromisión en mi vida íntima y sexual, dado que no pudo comprobar ningún hecho de corrupción o narcotráfico en mi existencia”, escribió al comienzo de su mensaje.

Petro negó de manera directa haber entregado contratos como retribución por relaciones sexuales: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”.

En el mismo pasaje, afirmó que no sometió a ninguna mujer ni obligó a nadie en su vida personal. “Siempre he puesto la libertad como principio fundamental de mis relaciones”, señaló el exjefe de Estado.

Petro diferenció las acusaciones de las políticas sociales aplicadas durante su administración presidencial para mujeres pobres, madres cabeza de hogar y trabajadoras sexuales. Sostuvo que esos programas institucionales buscaron ofrecer alternativas de vida y estuvieron financiados de forma concreta.

“Ayudar a mujeres pobres, madres cabeza de hogar y que realizan trabajo sexual, para que tengan opciones de vida diferentes, como he demostrado en la administración pública mediante programas concretos y financiados, es algo muy distinto a entregar contratos a cambio de relaciones sexuales”, manifestó. Añadió que ninguna participante de esos programas podría afirmar que él realizó una conducta de ese tipo.

Temas Relacionados

Deicy JiménezSexocontratosCorte Suprema de JusticiaGustavo PetroMaría José PizarroFavores sexualesInvestigaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Casa de la Moneda de Portugal envió nota de protesta a Colombia por los cambios del gobierno de Abelardo de la Espriella en el convenio para fabricar pasaportes

La administración de Abelardo de la Espriella firmó un contrato con Thomas Greg & Sons hasta diciembre de 2027

Casa de la Moneda de Portugal envió nota de protesta a Colombia por los cambios del gobierno de Abelardo de la Espriella en el convenio para fabricar pasaportes

Iván René Valenciano realizó publicación en redes tras la captura de su hijo y su hijastro en operativo liderado por Abelardo de la Espriella en Medellín y le llovieron ataques: “Bienvenido a la patria milagro”

Una fotografía del exfutbolista con junto a Diego Maradona concentró mensajes luego de que las autoridades aprehendieran a Jacobo de Jesús Valenciano Yepes

Iván René Valenciano realizó publicación en redes tras la captura de su hijo y su hijastro en operativo liderado por Abelardo de la Espriella en Medellín y le llovieron ataques: “Bienvenido a la patria milagro”

J Balvin y Valentina Ferrer aparecieron juntos en imágenes en redes sociales y elevaron rumores de una segunda oportunidad

La expareja, que confirmó su separación hace meses, volvió a generar comentarios entre sus seguidores tras aparecer junta en un video difundido en redes sociales

J Balvin y Valentina Ferrer aparecieron juntos en imágenes en redes sociales y elevaron rumores de una segunda oportunidad

Tras las muertes de Donovan Balanta y Keiner Banguera, presentan en el Congreso proyecto contra el perfilamiento racial: esto es lo que propone

La propuesta, presentada por el representante Óscar Benavides, propone castigos y garantías contra conductas discriminatorias durante intervenciones de las instituciones armadas del Estado, tras denuncias de maltrato y homicidios

Tras las muertes de Donovan Balanta y Keiner Banguera, presentan en el Congreso proyecto contra el perfilamiento racial: esto es lo que propone

Daniel Quintero denunció al representante a la Cámara Simón Molina ante la Corte Suprema por presunta influencia sobre una testigo en un proceso penal: “¿En qué va lo tuyo?"

El exalcalde de Medellín pidió esclarecer si el representante por Antioquia supuestamente intervino en las gestiones de Laura María Mejía Higuita antes de su colaboración con la Fiscalía

Daniel Quintero denunció al representante a la Cámara Simón Molina ante la Corte Suprema por presunta influencia sobre una testigo en un proceso penal: “¿En qué va lo tuyo?"
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Valentina Ferrer aparecieron juntos en imágenes en redes sociales y elevaron rumores de una segunda oportunidad

J Balvin y Valentina Ferrer aparecieron juntos en imágenes en redes sociales y elevaron rumores de una segunda oportunidad

Koral Costa finalmente respondió si sabía la verdadera orientación sexual de de su expareja Omar Murillo: “¿En qué cabeza cabe?"

Animalistas cuestionaron a Karol G por el uso de plumas durante su nueva gira mundial: “Convertir los animales en accesorios no va contigo”

Por qué Claudia Bahamón le presentó a los jurados un plato en ‘MasterChef’: Jimmy Vásquez se saltó las reglas

Luis Díaz fue destacado como uno de los mejor vestidos en la gala del Balón de Oro 2026

Deportes

Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

Junior quedó eliminado de las finales de la Liga BetPlay y Boyacá Chicó descendió al Torneo BetPlay 2027

La selección Colombia derrotó a Bosnia y Herzegovina y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-15 de la FIFA

Periodista colombiano que votó en el Balón de Oro explicó por qué tuvo que borrar la publicación en la que reveló sus elegidos: “Qué carajos voy a echarme para atrás”

Álvaro Montero sería convocado a la selección Colombia y se perdería la semifinal de Copa Argentina con Boca Juniors: qué pasará con la final de la Copa Sudamericana