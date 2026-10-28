Stanley Tucci anunció que se acerca a su retiro tras 46 años de carrera: “Estoy un poco cansado”

Masterplan sigue a Roger, un delincuente profesional que vuelve a contactar con sus hijos, a quienes no veía desde hacía tiempo, para organizar el robo de la Mona Lisa en el Museo del Louvre

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Stanley Tucci anunció en una entrevista con Vanity Fair que se acerca a una jubilación parcial tras 46 años de carrera, con el objetivo de pasar más tiempo con sus hijos pequeños y desarrollar proyectos personales como la pintura, la escultura y el teatro.

A punto de cumplir 66 años, el intérprete explicó que no prevé dejar definitivamente la actuación, aunque sí reducir su ritmo de trabajo. “No creo que me jubile nunca del todo, pero poco a poco me estoy acercando a la jubilación parcial”, afirmó el intérprete.

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El costo de una carrera extensa

Stanley Tucci anunció que reducirá su ritmo de trabajo tras 46 años de trayectoria para dedicarse a la pintura, la escultura y el teatro (REUTERS/Jack Taylor)

El actor señaló que su decisión está vinculada al deseo de acompañar a sus dos hijos menores, con quienes vive en Gran Bretaña junto a su esposa, Felicity Blunt. También es padre de tres hijos adultos, nacidos de su primer matrimonio con Kate Spath-Tucci, fallecida de cáncer de mama en 2009.

“Llevo 46 años en esto y estoy un poco cansado. Simplemente hay otras cosas que quiero hacer. Quiero pintar más y esculpir. Quiero dirigir otra obra de teatro. Mis hijos más menores, aún son pequeños y quiero estar con ellos”, dijo.

El artista reconoció que su trabajo le permitió a su familia llevar “una vida realmente agradable”, aunque describió el coste personal de los períodos de rodaje fuera de casa. “Lo difícil es haber estado fuera mucho tiempo a veces y perderme ciertas cosas”, señaló.

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Masterplan reúne a Tucci con sus hijos

Stanley Tucci encabeza el reparto de la película Masterplan en Prime Video junto a los actores Victor Belmondo y Simona Tabasco.

La reflexión sobre su futuro profesional coincide con el estreno de Masterplan en Prime Video. En la película, Tucci interpreta a Roger, un delincuente que vuelve a contactar con sus hijos, a quienes no veía desde hacía tiempo, para intentar robar la Mona Lisa del Museo del Louvre.

El reparto incluye a Victor Belmondo y Simona Tabasco. Según explicó el actor, el robo no es lo que llamó su atención “nunca me ha interesado mucho que la gente robe cosas”, sino que fue el guion que le recordó “a las películas de atracos de hace mucho tiempo”.

“Todas esas películas de los años 60 y 70 me parecían divertidas: son un poco descaradas y encantadoras”, afirmó. El estadounidense citó como referencias The Italian Job, protagonizada por Michael Caine, y The Hot Rock, con Robert Redford y George Segal.

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Sobre aquellos personajes, sostuvo que los antihéroes de esas películas “no son mala gente” y los definió como individuos capaces y desesperados que intentan no dañar a otros.

La inteligencia artificial inquieta al intérprete

Alertó sobre la dificultad de distinguir los contenidos reales de los generados con inteligencia artificial y defendió que los actores mantengan el control sobre su imagen digital (REUTERS/Mario Anzuoni)

El protagonista también abordó las dificultades para distinguir entre contenidos reales y creados mediante inteligencia artificial. “Es una pesadilla”, afirmó al hablar de lo que observa en Instagram. “La mitad de las veces no sé distinguir en Instagram qué es real y qué no. Alguien me tiene que decir: ‘Stanley, eso es IA’. Ya lo hace demasiado bien”.

Aun así, no rechazó por completo el uso de esta tecnología: consideró que puede tener aplicaciones en la investigación médica y en los efectos visuales de las películas. Mencionó su experiencia en Capitán América: El primer vengador: “Si te fijas en las películas de Marvel… esas siguen teniendo una cantidad considerable de alma y presencia física real”.

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Su principal inquietud se centra en la creación de películas completas con personajes generados por inteligencia artificial, especialmente si sustituyen a intérpretes fallecidos o a actores reales.

El artista reveló además que escaneó su rostro y cuerpo para conservar los derechos sobre su propio avatar digital. “Sabía que no lo hacía solo para un proyecto concreto”, explicó. “Sino para la eternidad”.

Cambios en la gastronomía y en la industria audiovisual

El programa Tucci in Great Britain de National Geographic recorre la tradición culinaria británica tras una entrega centrada en la cocina de Italia (Matt Holyoak/National Geographic via AP)

Tucci participa actualmente en el rodaje de Tucci in Great Britain, una continuación de la serie de National Geographic Tucci in Italy. El programa recorre la gastronomía del país donde vive con su esposa y sus dos hijos menores, después de que la producción anterior estuviera centrada en la cocina italiana.

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El actor rechazó la idea de que pasar de los platos italianos a los ingleses suponga un retroceso. Atribuyó la mala reputación histórica de la comida inglesa a la pobreza, la desigualdad entre clases y la Revolución Industrial.

“La comida es increíble”, sostuvo. Según planteó, la gastronomía británica cambió de forma marcada en los últimos 20 o 25 años.

La transformación de los hábitos de consumo audiovisual también forma parte de sus reflexiones. Aunque dijo que le gusta ir al cine y desea que el público siga asistiendo a las salas, señaló que los proyectos deben adaptarse a los formatos que permitan financiarlos y llevarlos a más espectadores.

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