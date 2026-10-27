Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo reúne a las autoridades de los organismos de Estado para reafirmar la independencia de poderes en Guatemala

La cita en el Palacio Nacional de la Cultura abordó el orden constitucional y la coordinación institucional, con participación de las presidencias del Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad

Cuatro personas vestidas con trajes formales están de pie en un pasillo con columnas de piedra, piso de mosaico y lámparas colgantes
El presidente Bernardo Arévalo convocó a las autoridades de los poderes del Estado y de la Corte de Constitucionalidad en el Palacio Nacional de la Cultura. (Gobierno de Guatemala)
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El presidente Bernardo Arévalo reunió a las máximas autoridades de los organismos del Estado y de la Corte de Constitucionalidad para reafirmar la independencia de poderes, el orden constitucional y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Guatemala.

La cita se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura y contó con la participación de Jenny Noemy Alvarado Tení, presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia; Luis Contreras, presidente del Congreso de la República, y Annabella Morfin, presidenta de la Corte de Constitucionalidad.

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El encuentro abrió un espacio de diálogo entre las autoridades responsables de los principales organismos públicos. Los participantes abordaron asuntos de interés nacional bajo el principio de respeto mutuo entre las competencias que la Constitución asigna a cada institución.

La reunión buscó sostener una coordinación interinstitucional sin alterar la separación de poderes. El Organismo Judicial señaló que las autoridades ratificaron “el respeto a la independencia de los organismos del Estado, el orden constitucional y el compromiso compartido de fortalecer la institucionalidad democrática”.

Cuatro personas vestidas con trajes formales están de pie en un pasillo con columnas de piedra, piso de mosaico y lámparas colgantes
El presidente Bernardo Arévalo convocó a las autoridades de los poderes del Estado y de la Corte de Constitucionalidad en el Palacio Nacional de la Cultura. (Gobierno de Guatemala)

La coordinación entre poderes y el respeto a las competencias

La independencia judicial, el combate a la corrupción y el fortalecimiento institucional estuvieron entre los asuntos discutidos en las reuniones convocadas por Arévalo. La premisa expuesta por las autoridades es que cada organismo ejerza plenamente sus funciones constitucionales sin interferencias de los demás.

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Esa autonomía, sin embargo, no excluye la articulación en áreas donde el trabajo conjunto pueda ofrecer resultados a la ciudadanía. Las instituciones plantearon la necesidad de mantener canales permanentes de coordinación dentro de los límites fijados por la Constitución.

El mandatario había promovido un encuentro similar el pasado 25 de junio, considerado el primero de este tipo durante el año. En aquella ocasión participaron también la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, y el fiscal general y jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó entonces que la convocatoria tenía como objetivo profundizar la coordinación entre los organismos e instituciones estatales. La reunión se celebró en la Casa Presidencial y reunió a los titulares de los tres organismos del Estado, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público.

Arévalo sostuvo en ese momento que las instituciones del país podían “sentarse a una misma mesa para trabajar por Guatemala”. También expresó que la coordinación apuntaba a fortalecer la institucionalidad, cerrar espacios a la corrupción y garantizar la aplicación independiente de la ley.

Cinco personas con trajes formales posan de pie en un corredor exterior con columnas blancas frente a un jardín
El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo posa junto a la vicepresidenta Karin Herrera y una delegación oficial en el corredor de un recinto gubernamental. (Gobierno de Guatemala)

Dos reuniones durante el año para fortalecer la institucionalidad

La reunión de junio fijó varios de los ejes retomados en el encuentro de octubre: el funcionamiento de las instituciones, la lucha contra la corrupción y la preservación de la independencia judicial. La continuidad de estas conversaciones sitúa el diálogo entre poderes como parte de los esfuerzos para mejorar el sistema público.

Las autoridades destacaron que la cooperación no debe sustituir las responsabilidades de cada organismo. La función de la Presidencia, el Congreso, el Organismo Judicial, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad debe mantenerse diferenciada, con apego a sus atribuciones legales.

En el caso del encuentro más reciente, la presencia de Jenny Noemy Alvarado Tení, Luis Contreras y Annabella Morfin permitió reunir a las autoridades del ámbito judicial, legislativo y constitucional junto al Ejecutivo. El Ministerio Público no fue mencionado entre los participantes de esta convocatoria.

La instancia celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura fue la segunda reunión del año promovida por Arévalo con los titulares de organismos estatales. Durante la primera, la representación de la Corte Suprema de Justicia estuvo a cargo de Claudia Paredes, identificada como expresidenta de ese organismo.

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