Fallece Fernando Serrano Migallón: el académico de la UNAM que contribuyó a los derechos de autor y la historia constitucional de México

Fernando Serrano Migallón, profesor de la UNAM. (Fundación UNAM)

Guardar

Este 27 de octubre, se reportó la muerte de Fernando Serrano Migallón a los 81 años, un profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que dedicó más de cuatro décadas a la formación de juristas y al estudio de las instituciones que han marcado el desarrollo constitucional del país, construyendo una trayectoria académica y profesional en la que convergieron el derecho, la historia y la cultura.

Su labor trascendió las aulas de la Facultad de Derecho, donde también ejerció como director entre 2000 y 2008. A lo largo de su carrera, ocupó cargos en instituciones educativas y culturales, participó en la elaboración de legislación sobre derechos de autor y desarrolló investigaciones acerca de la historia jurídica mexicana y el exilio español.

PUBLICIDAD

Nacido en Ciudad de México en 1945, en una familia de exiliados españoles, Serrano Migallón combinó la docencia con la investigación y el servicio público. Su trabajo recibió el Premio Nacional de Artes y Literatura 2021, en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y en febrero de 2026 fue nombrado profesor emérito por el Consejo Universitario de la UNAM.

Una trayectoria dedicada a la formación de juristas

La enseñanza ocupó un lugar central en la vida de Serrano Migallón, quien estudió Derecho y Economía en la UNAM y posteriormente obtuvo un doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. También amplió su preparación en el Instituto Internacional de Administración Pública de París y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya.

PUBLICIDAD

Durante su gestión al frente de la Facultad de Derecho impulsó modificaciones a los planes de estudio, incorporó preespecializaciones y promovió la presencia del arte en los espacios universitarios. Su visión de la educación contemplaba no solo la preparación profesional, sino también el acercamiento de los estudiantes a la cultura.

En dos ocasiones se desempeñó como abogado general de la UNAM. Además, consideraba la docencia una de sus mayores satisfacciones y encontraba en la convivencia con sus alumnos una fuente constante de entusiasmo.

Fernando Serrano Migallón, profesor de la UNAM. (UNAM)

Sus investigaciones sobre la historia constitucional y el exilio español

La producción bibliográfica de Serrano Migallón superó los 50 libros de autoría propia. Entre sus trabajos destaca La vida constitucional de México, integrada por diez tomos, en la que examinó la evolución jurídica del país.

PUBLICIDAD

También escribió Historia mínima de las constituciones en México, obra que recorre los antecedentes constitucionales nacionales, la formación de la República y los cambios que ha experimentado la Constitución de 1917.

Su historia familiar influyó en otra de sus principales líneas de investigación: el exilio español. En La inteligencia peregrina estudió las aportaciones de los intelectuales republicanos que llegaron a México, mientras que en El asilo político en México y …Duras las tierras ajenas… Un asilo, tres exilios abordó la relación entre el destierro y la protección jurídica. En Hurgar en el corazón también exploró la memoria de sus padres y su llegada al país.

PUBLICIDAD

Su contribución al derecho y las instituciones culturales

La especialización de Serrano Migallón en propiedad intelectual tuvo repercusiones en la administración pública. Participó en la elaboración de la Ley Federal del Derecho de Autor y en la reorganización que dio origen al Instituto Nacional del Derecho de Autor, organismo que posteriormente dirigió.

Entre 2009 y 2011 fue secretario cultural y artístico del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), y de 2012 a 2014 ocupó la Subsecretaría de Educación Superior.

Su trayectoria también incluyó la pertenencia a la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Mexicana de la Historia y la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación.

PUBLICIDAD

El reconocimiento como profesor emérito distinguió una vida dedicada a la enseñanza, la investigación y la difusión del conocimiento. Para Serrano Migallón, la Universidad debía asumir una función crítica en la sociedad, al considerarla parte de su responsabilidad como institución académica y espacio de reflexión nacional.