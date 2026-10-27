América Latina

Misterio con un avión que permanece en Iguazú y en el que se creía que viajaría Bolsonaro

El Gulfstream LV-JQW permanece en Puerto Iguazú luego de que se frustrara un vuelo previsto hacia Estados Unidos. La Policía Federal de Brasil investiga si el excandidato presidencial salió del país pese a una orden judicial que se lo impedía

Gulfstream LV-JQW - Vuelo privado que pretendía abordar Flavio Bolsonaro
El avión del misterio: se encuentra en el aeropuerto de Puerto Iguazú, luego de llegar procedente de Aeroparque
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Un avión privado Gulfstream G400 con matrícula LV-JQW se encuentra en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones, después de que se suspendiera el vuelo que tenía previsto partir hacia Estados Unidos a las 2 de este martes. La situación tomó relevancia tras la información publicada por Infobae de que el senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro pretendía abordar esa aeronave rumbo al aeropuerto de Fort Lauderdale, en el condado de Broward.

Según fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la partida no se concretó porque faltaba uno de los cuatro pasajeros previstos. La Policía de Misiones confirmó que el avión permanece en Puerto Iguazú. En el aeropuerto no permiten tomar imágenes de la aeronave.

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El vuelo hacia Estados Unidos quedó suspendido

El jet había aterrizado a las 23:45 del lunes, procedente del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. El plan de vuelo no había sido precisado, aunque la salida estaba programada para la madrugada con cuatro pasajeros y tres tripulantes.

La primera versión sobre un eventual traslado de Bolsonaro publicada por este medio indicaba que el senador habría cruzado a la Argentina por la frontera de Misiones con su documento de identidad y que la empresa había iniciado los trámites de Aduana y Migraciones para el despegue.

La Policía Federal de Brasil busca determinar dónde está Bolsonaro

La Policía Federal de Brasil investiga ahora si Bolsonaro salió del país y se comunicó con autoridades argentinas para verificar un posible ingreso. Los investigadores comprobaron que el senador no registró un paso por los controles migratorios regulares brasileños, según reportó el diario O Globo.

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A la vez, no hay registros de una entrada legal a la Argentina, según fuentes del Ministerio de Seguridad nacional. Hasta este martes por la mañana, por lo tanto, se desconocía el paradero de Flávio Bolsonaro y tampoco había confirmación de que hubiera llegado al aeropuerto de Iguazú.

La situación ocurre después de que el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes ordenara al senador entregar sus pasaportes y le prohibiera dejar el país. El plazo fijado era de 24 horas y Bolsonaro todavía no había cumplido con la entrega de los documentos cuando vencía ese período.

El LV-JQW pertenece a Baires Fly S.A.

La aeronave está registrada en la Argentina desde el 25 de septiembre de 2020 a nombre de Baires Fly S.A., una empresa de aviación privada y comercial creada en 1996 que opera desde el hangar 5 de Aeroparque. De acuerdo con Infobae, Luis Grande figura como presidente de la sociedad; María Belén Grande Ratti es la vicepresidenta y María Florencia Grande Ratti ocupa el cargo de directora suplente.

El LV-JQW fue fabricado por Gulfstream Aerospace en 2004. Cuenta con 14 asientos, dos motores Rolls-Royce Tay y una autonomía estimada de entre 7.000 y 7.800 kilómetros. Antes de su inscripción argentina, utilizó matrículas de Estados Unidos y México, entre ellas N524GA, N522AC, N522AG, XA-CHG y N152GA.

Bolsonaro, que perdió el balotaje presidencial brasileño del domingo frente a Luiz Inácio Lula da Silva, es investigado en causas por presunto lavado de dinero. Él negó irregularidades y, tras ser notificado de la medida judicial, afirmó que entregaría sus pasaportes y presentaría su defensa.

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