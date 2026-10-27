México

Marina golpea con más de 500 millones de pesos a Los Mayos: desmantelan dos narcolaboratorios para elaborar metanfetamina en Durango

En los laboratorios clandestinos fueron asegurados 3 mil litros de narcótico líquido, media tonelada de droga en pasta y cerca de mil kilogramos terminados

Efectivos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República documentaron el hallazgo de dos narcolaboratorios clandestinos en una zona serrana de Durango. Las grabaciones muestran áreas improvisadas con utensilios de cocina, contenedores plásticos, bidones, tambos y reactores metálicos empleados en el procesamiento de sustancias químicas. Video: Marina
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Dos narcolaboratorios para elaborar metanfetamina fueron localizados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Topia, en Durango. Su desmantelamiento provocó una afectación de más de 500 millones de pesos a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Los laboratorios clandestinos fueron localizados en dos acciones distintas en inmediaciones del poblado El Destierro, en el que el primer sitio fue ubicado durante labores de búsqueda de lugares para la fabricación de drogas, en el que aseguraron aproximadamente 3 mil litros de metanfetamina líquida.

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Además, los elementos navales localizaron otras sustancias químicas para la elaboración de narcóticos:

  • 100 litros de P2P
  • 50 litros de tolueno
  • Mil kilogramos de sosa cáustica
  • 12 mil litros de ácido clorhídrico
  • 2 mil 500 litros de ácido sulfúrico
Narcolaboratorios en Durango
Foto: Marina
  • Mil 100 kilogramos de cianuro
  • Mil litros de alcohol bencílico
  • 5 tinas
  • 6 motobombas
  • 2 carretillas
  • 120 pinzas de presión
  • 40 tanques de gas de 45 kilogramos
  • 7 reactores con destilador
  • 2 reactores con doble destilador
Narcolaboratorios en Durango
Foto: Marina
  • Un recipiente para material de desechos de destilación
  • 2 aljibes para almacenamiento de agua con capacidad de mil litros

Datos obtenidos por Infobae México refieren que este primer sitio, y uno segundo ubicado en el mismo poblado, pertenecerían a miembros de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Marina informó que el desmantelamiento de este primer sitio provocó una afectación económica de 364 millones 621 mil 955 pesos a los miembros del crimen organizado.

Narcolaboratorios en Durango
Foto: Marina

En el segundo laboratorio clandestino las autoridades localizaron cerca de mil kilogramos de metanfetamina, así como 500 kilogramos de la misma droga en pasta. Otros de los artículos y sustancias aseguradas fueron:

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  • Mil 200 litros de ácido bencílico
  • 500 litros de P2P
  • 600 kilogramos de aluminio distribuidos en 30 rollos
  • Mil kilogramos de ácido tartárico
  • 500 kilogramos de urea
  • Mil kilogramos de sosa cáustica
  • 2 mil 800 litros de acetona
  • 3 mil litros de ácido sulfúrico
Narcolaboratorios en Durango
Foto: Marina
  • 2 mil litros de tolueno
  • 71 pinzas de presión
  • 4 motogeneradores
  • 7 tinas con capacidad de 500 litros
  • 2 básculas
  • 4 quemadores
  • 8 tinas con capacidad de 500 litros
  • 4 tambos vacíos con capacidad de 200 litros

*Información en desarrollo...

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