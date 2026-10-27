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Pollo Diana con salsa de champiñones: una receta cremosa que es perfecta para el otoño y saca el máximo partido a un producto de temporada

Un plato sencillo con el que podrás conquistar los paladares de tus invitados

Es una receta cremosa e ideal
Pollo Diana con champiñones. (Magnific)
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El otoño es la época por excelencia de las setas y los champiñones. Durante los meses de octubre y noviembre, estos ingredientes ganan protagonismo en la cocina y se convierten en la base de numerosas recetas que aprovechan su sabor y versatilidad. Una de las formas de disfrutarlos es acompañarlos de una salsa cremosa que realce su textura y los convierta en el complemento perfecto para un buen plato de carne.

El pollo Diana con salsa de champiñones es una propuesta ideal para quienes buscan una receta caliente, con una salsa llena de sabor y una preparación que se puede hacer en casa sin demasiadas complicaciones. La clave está en conseguir una textura cremosa, lo que le da personalidad al plato.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos.
  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.

Ingredientes

  • 4 pechugas de pollo pequeñas o 4 filetes gruesos (unos 600 g en total).
  • 250 g de champiñones.
  • 200 ml de nata para cocinar.
  • 1 cebolla pequeña.
  • 2 dientes de ajo.
  • 100 ml de caldo de pollo.
  • 50 ml de brandy.
  • 1 cucharada de mostaza de Dijon.
  • 1 cucharadita de salsa inglesa.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
  • Sal y pimienta negra al gusto.
  • Perejil fresco picado (opcional).

Cómo hacer pollo Diana con salsa de champiñones, paso a paso

  1. Salpimenta las pechugas por ambos lados. Calienta el aceite de oliva en una sartén grande y dóralas a fuego medio-alto durante unos 3 o 4 minutos por cada lado, dependiendo de su grosor. Retíralas y resérvalas en un plato.
  2. Cocina las verduras. Limpia los champiñones y córtalos en láminas. Pela y pica la cebolla y los dientes de ajo. En la misma sartén, añade la cebolla y sofríela durante unos 4 minutos. Incorpora el ajo y los champiñones y cocina entre 5 y 7 minutos, hasta que pierdan parte de su agua y empiecen a dorarse.
  3. Prepara la salsa Diana. Añade el brandy y deja que se evapore el alcohol durante unos minutos. Incorpora la mostaza de Dijon, la salsa inglesa y el caldo de pollo. Remueve para integrar los ingredientes y deja que la mezcla reduzca ligeramente.
  4. Vierte la nata para cocinar y mezcla bien. Cocina a fuego suave durante unos 3 o 4 minutos, hasta que la salsa comience a espesar. Prueba y rectifica de sal y pimienta si es necesario.
  5. Vuelve a pasar las pechugas a la sartén y deja que se cocinen dentro de la salsa durante unos minutos más, hasta que estén hechas por completo. Si la salsa queda demasiado espesa, puedes añadir un poco más de caldo. Sirve caliente y termina con perejil picado si lo deseas.
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¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Estas cantidades permiten preparar cuatro raciones, una por cada pechuga de pollo. Es una receta que puede servirse como plato principal y acompañarse de arroz, patatas asadas o verduras, según las preferencias de cada comensal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

El valor nutricional depende del tamaño de las pechugas y de la nata utilizada. Como estimación, cada ración aporta aproximadamente:

  • Calorías: 440 kcal
  • Grasas: 25 g
  • Hidratos de carbono: 10 g
  • Proteínas: 42 g

Cabe destacar que son valores aproximados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pollo Diana con salsa de champiñones puede guardarse en un recipiente hermético en la nevera durante 3 días, siempre que se refrigere cuanto antes después de cocinarlo. Para recalentarlo, es preferible hacerlo a fuego suave en una sartén.

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