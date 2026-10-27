Piden 45 años de prisión para la mujer que mató a su bebé y maltrató a su melliza en Uruguay

El Hospital de Tacuarembó, al norte de Uruguay

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Una fiscal de Tacuarembó, una ciudad a 400 kilómetros de Montevideo, confirmó el pedido de 45 años de condena para la mujer que mató a golpes a una de sus mellizas de nueve meses. Tras la investigación concluyó que la madre, de 22 años, actuó “totalmente con conciencia y voluntad” de lo que estaba haciendo. “Es una persona sumamente violenta”, sentenció la fiscal Luciana Jesús.

El caso ocurrió en julio de 2025. La mujer había llegado diciendo que sus dos hijas mellizas estaban desmayadas. Los médicos iniciaron una revisión sobre las pequeñas y constataron que una de ellas había fallecido. La otra menor, en tanto, tenía una fractura de cráneo y debió ingresar a cuidados intensivos.

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Las dos menores mostraron síntomas de haber sido golpeadas y su madre fue detenida. Al poco tiempo la imputaron por dos delitos de homicidio especialmente agravados, uno en grado de tentativa, y otro delito de violencia doméstica. Está aguardando el juicio en prisión preventiva.

Fiscal uruguaya Luciana Jesús (Captura Subrayado/Canal 10)

La fiscal Jesús confirmó el pedido de 45 años de condena este viernes, según informó el noticiero Subrayado de Canal 10.

La niña fallecida se llamaba Aitana y su hermana es Julieta.

Jesús dijo que reunió “muchísima prueba” para pedir esa pena. Recabó testimonios, informes de peritos, psiquiatras y otros médicos.

“Fue un embarazo que no fue controlado. Tenía una cesárea programada a la cual no concurrió. Esperó hasta último momento para que las niñas nacieran. Fueron víctimas desde el momento de la concepción hasta el momento en el que falleció Aitana”, describió. Detalló que las pequeñas eran sometidas “todo el tiempo a malos tratos”.

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Archivo: el centro de cuidados intensivos del Hospital de Tacuarembó, a 400 kilómetros de Montevideo (Presidencia)

La mujer imputada ya había sido penada por otro delito de violencia doméstica contra su madre. “Es una persona sumamente violenta. Más allá del consumo de estupefacientes que pudo jugar un rol importante en este desencadenante, no quita que ella tenía conciencia y voluntad de lo que estaba haciendo”, informó la fiscal.

Jesús explicó que el Código Penal uruguayo prevé como máxima pena los 30 años de prisión, sumado a otros 15 de medidas eliminativas de seguridad. “En total, una pena de 45 años”, resumió.

Consultada sobre si en algún momento la mujer mostró arrepentimiento por lo que hizo, la fiscal contestó: “En ningún momento. Hasta el momento, no nos consta eso”.

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Archivo: el centro de cuidados intensivos del Hospital de Tacuarembó, a 400 kilómetros de Montevideo (Presidencia)

La niña que quedó internada logró sobrevivir.

En el hospital de Tacuarembó, la jornada se vivió con una “gran consternación”, reconoció entonces el director del centro de salud, Ciro Ferreira, a radio Montecarlo, tras el episodio.

“Hemos sufrido múltiples situaciones que al equipo de salud lo ha dejado realmente muy mal. Por encima de lo que es la información policial y judicial, desde el punto de vista de la salud la situación de la bebita de nueve meses es que su estado es estable, se encuentra bien, en el CTI de niños. Está tratada por un equipo multidisciplinario, con todas las garantías que ofrece este excelente servicio”, expresó, a las pocas horas del episodio, el jerarca del hospital.

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Sobre la menor que falleció, contó que la pequeña había llegado sin vida a la emergencia.

“Esto nos debe llevar a reflexionar en nuestro país a que este tipo de situaciones nosotros las recibimos en la última etapa, pero es un tema social en el cual todos tenemos que colaborar para tratar de que estas situaciones no se vuelvan a producir. Son de las más tristes que hemos vivido. Cuando somos adultos, estas situaciones se pueden dar. Pero estos niños, que tienen toda una vida por delante, realmente son situaciones muy difíciles para vivirlas en el equipo de salud”, expresó.

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Las denuncias de abusos y maltrato contra menores en Uruguay ha aumentado en los últimos años.