Cine Tonalá en CDMX tendrá noche de Halloween gratis: habrá concurso de disfraces temáticos

Asistentes caracterizados con disfraces consumen palomitas en el vestíbulo de un cine decorado con calabazas y luces tenues para una función temática de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Cine Tonalá, ubicado en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México, realizará una Halloween Party el sábado 31 de octubre con entrada libre. El recinto anunció la actividad a través de su cuenta de Instagram, con un cartel que detalla horarios, código de vestimenta y un concurso de disfraces.

La convocatoria invita a celebrar “el cine, el terror y la locura creativa” en la sede de Tonalá 261. El mensaje difundido por el espacio cultural cierra con la frase: “Lo que pasa en la Tonalá, se queda en la Tonalá”.

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Horario, ubicación y acceso a la fiesta

La Halloween Party de Cine Tonalá se realizará el sábado 31 de octubre, de 20:00 a 01:00 horas, en Tonalá 261, en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México. El ingreso es gratuito, sin costo de entrada para los asistentes.

El recinto se ubica entre las calles Aguascalientes y Tlaxcala, en una zona de la capital mexicana que concentra una oferta constante de bares, restaurantes y actividades culturales nocturnas.

Quien busque asistir a una fiesta temática de Halloween en Ciudad de México este fin de semana puede hacerlo en Cine Tonalá: la propuesta combina proyecciones habituales de cine con una celebración nocturna sin costo, abierta al público general, con disfraces inspirados en personajes del cine y premiación incluida.

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Disfraces temáticos y concurso de la mejor caracterización

una fiesta temática de halloween en un cine con gente disfrazada . REUTERS/Chalinee Thirasupa

El código de vestimenta de la fiesta pide a los asistentes presentarse disfrazados de personajes del cine, en línea con la identidad del espacio como sala de exhibición cinematográfica.

A las 22:22 horas se entregará un premio al mejor disfraz de la noche. Según el material difundido por el recinto, esta dinámica está reservada solo para mayores de 18 años.

una fiesta temática de halloween en un cine con gente disfrazada

El recinto: de centro cultural a sala de cine independiente

Dos personas brindan con cócteles rojos decorados con frutos que simulan ojos en una fiesta de Halloween con calabazas iluminadas y velas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cine Tonalá nació en mayo de 2012 en la colonia Roma Sur, en un inmueble que anteriormente funcionaba como el Centro Cultural Casa de Mora. El auditorio, que antes se usaba para presentaciones literarias y obras de teatro, se transformó en una sala con capacidad para 90 personas.

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Desde su fundación, el espacio se definió como un proyecto multidisciplinario donde el cine convive con otras disciplinas: música, artes escénicas, gastronomía y actividades formativas para público infantil. Además de proyecciones, el recinto ofrece un restaurante-bar y una librería especializada.

El Cine Tonalá forma parte de la Confederación Internacional de Cines de Arte (CICAE) y, desde 2014, opera también como distribuidora bajo el nombre Cine Tonalá Distribución, enfocada en el circuito cultural de exhibición de México y América Latina.

El proyecto, originado en la Ciudad de México, ha abierto sedes adicionales en otras ciudades, entre ellas Bogotá, Tijuana y Querétaro. Bajo el sello Tonalá Lab ha producido también contenido propio, como la película Casa Roshell, dirigida por Camila José Donoso, que se estrenó en la sección Forum del Festival de Cine de Berlín en 2017.

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Programación habitual y agenda en torno al Halloween

(Foto: especial)

Más allá de la fiesta del 31 de octubre, la cartelera regular de Cine Tonalá para esos días incluye títulos como Cocodrilos, programado para el viernes 30 de octubre, y una función identificada como Halloween el mismo sábado 31, día de la celebración. La programación continúa en noviembre con cintas como Río de Sapos y La Desaparición de Josef Mengele, entre otras.

El recinto también figura entre las sedes confirmadas del Mórbido Film Fest 2026, festival especializado en cine de terror y géneros afines que se desarrolla en distintos espacios de la Ciudad de México y del estado de Morelos. De acuerdo con la programación del festival, Cine Tonalá albergará la proyección de clausura del evento, la película mexicana Grandes Hits, dirigida por Mario Dávila, programada para el domingo 8 de noviembre con la participación del elenco y equipo de producción.

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Esta coincidencia ubica a la Halloween Party dentro de un calendario más amplio de actividades vinculadas al cine de terror que el recinto sostiene durante octubre y noviembre, aunque el festival Mórbido y la fiesta del 31 de octubre son actividades distintas y no se informó de una relación directa entre ambas en el anuncio original del evento.

Cine Tonalá se encuentra en Tonalá 261, colonia Roma Sur, código postal 06760, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El recinto mantiene un horario de atención de martes a domingo, de 13:00 a 02:00 horas, según su registro en el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura.

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Para reservaciones y servicio a domicilio, el espacio dispone de una línea telefónica de contacto. La convocatoria a la Halloween Party no incluyó información sobre reservaciones previas, por lo que el acceso se describe como libre y sin registro anticipado mencionado en el material difundido.

Otras celebraciones de Halloween en la Roma Sur y alrededores

En la misma colonia Roma Sur, el Huerto Roma Verde, ubicado en la calle Jalapa 234, albergará la edición “Encantado” del Miau Fest, con actividades dedicadas a gatos y un horario de 11:00 a 22:00 horas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiesta de Cine Tonalá se suma a una agenda amplia de festejos por Halloween en distintos puntos de la Ciudad de México durante el fin de semana del 31 de octubre. En la misma colonia Roma Sur, el Huerto Roma Verde, ubicado en la calle Jalapa 234, albergará la edición “Encantado” del Miau Fest, con actividades dedicadas a gatos y un horario de 11:00 a 22:00 horas.

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En zonas cercanas como Roma Norte y Juárez, otros espacios también organizan fiestas temáticas para la misma fecha. Baby Bar, en Versalles 113, realizó su fiesta de disfraces el 29 de octubre con dress code obligatorio, mientras que Balagán y Abrazarnos programaron celebraciones para el propio 31 de octubre, ambas con premio al mejor disfraz.

La Roma Sur se ha consolidado como una de las zonas de la capital con mayor concentración de bares, mezcalerías y espacios culturales nocturnos. Esta característica explica, en parte, la coincidencia de múltiples propuestas temáticas en un radio reducido durante la noche de Halloween.

La Halloween Party de Cine Tonalá no es inédita: el recinto ya organizó una edición equivalente el año pasado, también el 31 de octubre, con entrada libre y la misma consigna de disfrazarse de personajes de cine.

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