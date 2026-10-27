Los homicidios disminuyeron un 15% en Chile respecto a 2025

Los robos violentos también disminuyeron un 14,3%, según el ministro Arrau.

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Una disminución en varios de los principales indicadores de seguridad fue el balance que presentó este lunes el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, luego de encabezar una nueva sesión del comité policial. Entre los antecedentes expuestos figuran menos homicidios, una caída de los robos violentos y una reducción de los ataques en la llamada Macrozona sur.

En el caso de los homicidios, las estadísticas al 18 de octubre contabilizan 733 víctimas, frente a las 867 registradas durante el mismo período del año anterior. La diferencia equivale a 134 víctimas menos. “Es decir, una disminución de un 15,5% de los casos policiales de homicidios”, explicó Arrau, según consignó Emol.

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Los robos violentos también muestran una variación a la baja. De acuerdo con las cifras, estos delitos disminuyeron un 14,3% en comparación con el año pasado, lo que representa 11.915 casos policiales menos.

Otro de los puntos destacados fue el combate al narcotráfico. “Hace algunas semanas celebrábamos las 100 toneladas, y al 18 de octubre vamos en 112 toneladas incautadas por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile”, afirmó el secretario de Estado.

Arrau defendió el Estado de Excepción en la Macrozona sur. En la foto, miembros de un grupo radical mapuche.

Baja de ataques en la Macrozona sur

La evolución de los hechos violentos en la Macrozona sur -que comprende las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y parte de Los Lagos-, también formó parte de la exposición ministerial, en momentos en que el Ejecutivo mantiene la discusión sobre la continuidad del Estado de Excepción constitucional en ese territorio, el que tiene a los militares patrullando sobre todo zonas rurales.

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Así, el titular de Seguridad aseguró que gracias a esa medida se registró “un 25,1% menos de ataques en la zona”.

En el frente legislativo, Arrau valoró la aprobación de la ley de fortalecimiento de Carabineros, que considera recursos por $106 mil millones (USD 96.778.300). El Gobierno, además, trabaja en una propuesta destinada a reforzar las capacidades de la Policía de Investigaciones (PDI) y según adelantó el ministro, la iniciativa se encuentra en sus últimas etapas antes de ser ingresada al Congreso.

Agentes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) escoltan a inmigrantes irregulares hacia un avión para su expulsión del país.

Nuevas atribuciones para agilizar las expulsiones administrativas

El ministro también puso el foco en los cambios legales vinculados al control migratorio y destacó la aprobación de la normativa que fortalece las expulsiones administrativas, con modificaciones orientadas a facilitar su aplicación práctica.

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De acuerdo a Arrau, “es una ley que da bastantes más facultades, incluso permite el ingreso a viviendas con autorización judicial por supuesto, notificaciones por medios digitales y hace bastantes mejoras que debería allanar el camino para una función más eficaz de la Policía de Investigaciones”.

Como parte de esa estrategia, el ministro informó que la PDI realizó la semana pasada un nuevo operativo masivo de fiscalización, en el que “se detectaron 347 personas en incumplimiento o irregularidad migratoria (...) seguiremos todas las semanas en diferentes partes de Chile haciendo operativos para poder ir ordenando, poco a poco, ese desorden que se permitió durante muchos años”.

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Al cierre, Arrau también destacó que los ingresos irregulares a territorio nacional registraron una caída del 85,8% durante este año, mientras que “las salidas voluntarias y expulsiones también han aumentado”.