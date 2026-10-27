América Latina

Los homicidios disminuyeron un 15% en Chile respecto a 2025

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, detalló que el Estado de Excepción en la Macrozona Sur también redujo los hechos de violencia en un 25%

Ministro chileno por parentesco de su esposa con conductor detenido por manejar a 264 km/h: “No tengo cercanía”
Los robos violentos también disminuyeron un 14,3%, según el ministro Arrau.
Guardar

Una disminución en varios de los principales indicadores de seguridad fue el balance que presentó este lunes el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, luego de encabezar una nueva sesión del comité policial. Entre los antecedentes expuestos figuran menos homicidios, una caída de los robos violentos y una reducción de los ataques en la llamada Macrozona sur.

En el caso de los homicidios, las estadísticas al 18 de octubre contabilizan 733 víctimas, frente a las 867 registradas durante el mismo período del año anterior. La diferencia equivale a 134 víctimas menos. “Es decir, una disminución de un 15,5% de los casos policiales de homicidios”, explicó Arrau, según consignó Emol.

PUBLICIDAD

Los robos violentos también muestran una variación a la baja. De acuerdo con las cifras, estos delitos disminuyeron un 14,3% en comparación con el año pasado, lo que representa 11.915 casos policiales menos.

Otro de los puntos destacados fue el combate al narcotráfico. “Hace algunas semanas celebrábamos las 100 toneladas, y al 18 de octubre vamos en 112 toneladas incautadas por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile”, afirmó el secretario de Estado.

Detenidos cabecillas del grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche
Arrau defendió el Estado de Excepción en la Macrozona sur. En la foto, miembros de un grupo radical mapuche.

Baja de ataques en la Macrozona sur

La evolución de los hechos violentos en la Macrozona sur -que comprende las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y parte de Los Lagos-, también formó parte de la exposición ministerial, en momentos en que el Ejecutivo mantiene la discusión sobre la continuidad del Estado de Excepción constitucional en ese territorio, el que tiene a los militares patrullando sobre todo zonas rurales.

PUBLICIDAD

Así, el titular de Seguridad aseguró que gracias a esa medida se registró “un 25,1% menos de ataques en la zona”.

En el frente legislativo, Arrau valoró la aprobación de la ley de fortalecimiento de Carabineros, que considera recursos por $106 mil millones (USD 96.778.300). El Gobierno, además, trabaja en una propuesta destinada a reforzar las capacidades de la Policía de Investigaciones (PDI) y según adelantó el ministro, la iniciativa se encuentra en sus últimas etapas antes de ser ingresada al Congreso.

Hay más de 75.000 órdenes de deportación pendientes y la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos
Agentes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) escoltan a inmigrantes irregulares hacia un avión para su expulsión del país.

Nuevas atribuciones para agilizar las expulsiones administrativas

El ministro también puso el foco en los cambios legales vinculados al control migratorio y destacó la aprobación de la normativa que fortalece las expulsiones administrativas, con modificaciones orientadas a facilitar su aplicación práctica.

De acuerdo a Arrau, “es una ley que da bastantes más facultades, incluso permite el ingreso a viviendas con autorización judicial por supuesto, notificaciones por medios digitales y hace bastantes mejoras que debería allanar el camino para una función más eficaz de la Policía de Investigaciones”.

Como parte de esa estrategia, el ministro informó que la PDI realizó la semana pasada un nuevo operativo masivo de fiscalización, en el que “se detectaron 347 personas en incumplimiento o irregularidad migratoria (...) seguiremos todas las semanas en diferentes partes de Chile haciendo operativos para poder ir ordenando, poco a poco, ese desorden que se permitió durante muchos años”.

Al cierre, Arrau también destacó que los ingresos irregulares a territorio nacional registraron una caída del 85,8% durante este año, mientras que “las salidas voluntarias y expulsiones también han aumentado”.

Temas Relacionados

ChileHomicidiosRobosDisminuciónMartín ArrauMacrozona surSeguridad PúblicaMigrantes irregulares

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Videos: un tornado arrasó con una escuela y una veintena de casas en Chile

En tanto, una tormenta eléctrica y granizo provocaron aluviones nuevamente en Santiago. Hubo personas aisladas, calles y casas anegadas y vehículos destruidos

Videos: un tornado arrasó con una escuela y una veintena de casas en Chile

Piden 45 años de prisión para la mujer que mató a su bebé y maltrató a su melliza en Uruguay

La fiscal de un caso que generó consternación en Uruguay pidió 45 años de pena para una madre de 22 años y dijo que las niñas fueron víctimas de malos tratos desde el embarazo

Piden 45 años de prisión para la mujer que mató a su bebé y maltrató a su melliza en Uruguay

Más personas tienen licencia vigente para conducir en El Salvador: el registro creció en 32,078 documentos

San Salvador concentra la mayor cantidad de licencias de conducir vigentes en El Salvador, seguido por La Libertad y Santa Ana, según los registros del Observatorio Nacional de Seguridad Vial hasta septiembre de 2026

Más personas tienen licencia vigente para conducir en El Salvador: el registro creció en 32,078 documentos

La República Dominicana aporta USD 20 millones para respaldar la misión internacional de seguridad en Haití

El respaldo incluye el paso de contingentes y suministros mediante su territorio, una vía utilizada ante las restricciones que enfrentan los puertos y aeropuertos haitianos para recibir operaciones internacionales en la región

La República Dominicana aporta USD 20 millones para respaldar la misión internacional de seguridad en Haití

Nueve años prófugo: capturan en Panamá a alias “Aris”, requerido por pandillerismo

La detención de Josué Quintero se suma a los operativos contra estructuras criminales vinculadas con narcotráfico, homicidios y disputas territoriales en distintos sectores de la capital.

Nueve años prófugo: capturan en Panamá a alias “Aris”, requerido por pandillerismo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mafe Carrascal se despachó contra Fico Gutierrez por nueva queja disciplinaria tras manifestaciones en la que apareció con una niña: "Mandando a sus perros rabiosos"

Mafe Carrascal se despachó contra Fico Gutierrez por nueva queja disciplinaria tras manifestaciones en la que apareció con una niña: "Mandando a sus perros rabiosos"

Hija de Egidio Cuadrado se defendió de las críticas por anunciar la subasta de uno de sus acordeones: “Fue ante todo un obrero del folclor”

Ofrenda de Día de Muertos para mascotas en el MUNAL: requisitos, fechas y cómo participar para honrar a tu fiel amigo en el Mictlán

La vez que Canelo Álvarez se quedó sin zapatilla: el recuerdo de Eddy Reynoso

Infonavit ya no utilizará agencias de cobranza extrajudicial para acreditados: ahora realizarán visitas domiciliarias

DEPORTES

Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: los motivos

Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: los motivos

Mbappé, el perdón y la hipocresía en el fútbol: cuando a un genocida no se le puede decir “dictador”

El conflicto entre una escudería y su piloto estrella por la renovación del contrato que da de qué hablar en la Fórmula 1

En un duelo clave por el título de la Tabla Anual, Argentinos Juniors recibirá a Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones

¿Cambia el formato de Primera División en el fútbol argentino? Cómo sería el torneo 2027 con la vuelta del “todos contra todos”

ENTRETENIMIENTO

De Brad Pitt a Tom Cruise: todos los ganadores del título de Hombre Más Sexy del Mundo

De Brad Pitt a Tom Cruise: todos los ganadores del título de Hombre Más Sexy del Mundo

La historia real detrás de "Stop The Wedding!", la canción viral en TikTok que nació de una boda que nunca debió ocurrir

Giro en el juicio contra Russell Brand: el juez modifica uno de los siete cargos en su contra

Noah Wyle reveló la inesperada reacción de sus hijos al enterarse de que es el hombre más sexy de 2026

Tras años lejos de Hollywood, Amanda Bynes reaparece con pistas de su regreso a a la música