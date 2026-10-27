Alejandro Zendejas enciende las alarmas y está en duda para el partido contra Tijuana

El futbolista continúa con las molestias sufridas en el encuentro contra Atlas y aún no se sabe si podrá ver acción el miércoles vs Xolos. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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El futbolista Alejandro Zendejas se encuentra en duda para el partido de este miércoles ante los Xolos de Tijuana, debido a una molestia en el aductor que le impidió entrenar al parejo de sus compañeros este lunes.

Durante el entrenamiento de este lunes, el atacante del América trabajó por separado durante la sesión y continúa bajo seguimiento del cuerpo médico. Pese a ello, existe confianza en que pueda reincorporarse a los entrenamientos grupales en los próximos días.

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Cómo se dio la lesión

Así fue la lesión de Alejandro Zendejas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Zendejas quedó fuera del partido ante Pachuca luego de resentirse de una molestia en el aductor. El malestar apareció durante el encuentro frente a Atlas, en el que el atacante disputó 67 minutos antes de solicitar su sustitución.

El futbolista pidió el cambio poco después de anotar el cuarto gol de las Águilas y el primero que consiguió en el torneo. Desde entonces, el cuerpo médico del América ha mantenido seguimiento a su evolución y el jugador ha realizado trabajos diferenciados para evitar que la molestia aumente.

La prioridad del club es que Zendejas se recupere por completo antes de volver a la actividad. Su disponibilidad para el partido de este miércoles ante Xolos de Tijuana dependerá de cómo responda durante los próximos entrenamientos.

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Sin embargo, lo primordial es cuidar la integridad física del futbolista, ya que tenerlo sano para la liguilla es indispensable en las aspiraciones del equipo para levantar el campeonato.

Torneo de irregularidad para Zendejas

Zendejas está lejos de su mejor versión y no ha podido tener regularidad en el torneo por sus constantes lesiones. (REUTERS/Raquel Cunha)

Este torneo ha sido complicado para Alejandro Zendejas. Las molestias físicas y los periodos de recuperación han limitado su participación con América, pues sólo ha disputado seis de los 14 partidos que el equipo ha jugado hasta ahora.

La situación también afectó su continuidad dentro del once titular. El atacante ha tenido menos oportunidades para recuperar ritmo y aportar de forma constante en el ataque de las Águilas, en un semestre marcado por ausencias y trabajos diferenciados.

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Zendejas tiene contrato con América hasta el verano de 2027. Pese a que su vínculo aún tiene vigencia, la directiva buscaría acercarse al jugador para plantearle una renovación que extienda su permanencia en el club.

La intención del América sería mantener a Zendejas como parte de su proyecto deportivo, a la espera de que supere por completo sus molestias y recupere regularidad durante la segunda parte del torneo.

Cuándo será el partido de América contra Tijuana

Xolos se prepara para enfrentar al América este miércoles. (Kiyoshi Mio-Imagn Images)

Las Águilas del América se enfrentarán a los Xolos de Tijuana este miércoles 28 de octubre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Banorte en juego pendiente de la Jornada 7 de la Liga Mx.

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