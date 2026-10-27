América Latina

Videos: un tornado arrasó con una escuela y una veintena de casas en Chile

En tanto, una tormenta eléctrica y granizo provocaron aluviones nuevamente en Santiago. Hubo personas aisladas, calles y casas anegadas y vehículos destruidos

El evento de categoría 2 asoló la comuna de Requínoa.

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El mal tiempo volvió a ensañarse con la zona central chilena este lunes. Mientras un tornado asoló durante la tarde a la comuna de Requínoa (105 kms al sur de Santiago), en la Región de O’Higgins, la lluvia y el granizo que se concentraron sobre Santiago y sus sectores precordilleranos transformaron quebradas y cauces en verdaderos torrentes de barro, piedras y troncos.

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, confirmó que el fenómeno registrado en Requínoa cerca de las 17:30 horas dejó al menos 20 viviendas afectadas y destruyó por completo un colegio de 300 alumnos, en pleno horario de clases.

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De inmediato, el organismo declaró Alerta Roja para Requínoa y la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en tanto, estimó que el fenómeno correspondió a un tornado de categoría EF2, con vientos estimados entre 179 y 218 kilómetros por hora.

Waldo Valdivia, alcalde de Requínoa, señaló a 24 Horas que durante el paso del tornado “había docentes, todo el personal y alumnos acá. Pero gracias a Dios, no hay personas lesionadas, es lo que se nos ha informado. Sí un daño importantísimo en su infraestructura. Su gimnasio prácticamente totalmente destruido, varias salas de clases, ventanales rotos y un container que voló y quedó en el camino”.

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un tornado arrasó con una escuela y una veintena de casas en Chile

Estragos en la capital

En Santiago, por otra parte, las precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas y granizos activaron quebradas en la precordillera que provocaron inundaciones en el sector oriente, donde el agua descendió arrastrando grandes cantidades de material.

En el sector de El Arrayán, en Lo Barnechea, las corrientes bajaron desde los cerros cargadas de barro, piedras, troncos y ramas, golpeando viviendas y bloqueando caminos. En las inmediaciones de Camino El Cajón, el aluvión destruyó una capilla y dejó una vivienda completamente arrasada.

En el sector de Huallalolén, unas 200 personas quedaron aisladas debido a la acumulación de piedras y barro en las vías de acceso. En paralelo, Bomberos debió rescatar desde una residencia de adultos mayores al menos a 16 personas.

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Los desprendimientos de terreno obligaron a suspender el tránsito también en la Ruta G-21 que conduce hacia Farellones, luego de que se reportaran remociones en masa a la altura del kilómetro ocho. El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, informó que alrededor de 150 personas, entre turistas y trabajadores, permanecían aisladas en esa zona.

También se reportaron calles inundadas y desbordes de quebradas producto de las intensas precipitaciones en las comunas de Peñalolén y La Reina, mientras que en Las Condes las precipitaciones volvieron a anegar las calles del barrio San Carlos de Apoquindo, sector que ya había sufrido los efectos de un aluvión el pasado 8 de octubre.

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, señaló que en aproximadamente una hora se acumularon 20 milímetros de lluvia, volumen que contribuyó al rápido incremento del caudal.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, explicó que las obras preventivas permitieron contener parte del material aunque no evitaron las complicaciones en otros puntos de la comuna, y anunció nuevos catastros para determinar la magnitud de las afectaciones y coordinar el retiro del material acumulado.

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