Chile: el gobierno ingresó un proyecto al Congreso para evitar futuras rebajas de condenas a pederastas

La oposición evalúa un juicio político contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

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La polémica por las rebajas de condena concedidas por el gobierno a 56 pederastas abrió un flanco sobre el ministro de Justicia, Fernando Rabat, pues la oposición evalúa un juicio político en su contra. En respuesta, el Ejecutivo optó por mantenerlo en el cargo e introdujo cambios legales para precisar los límites de estos beneficios y evitar que las diferencias de interpretación vuelvan a permitir reducciones de penas en casos similares.

La iniciativa será examinada esta tarde por la Comisión de Constitución del Senado, instancia que preside Vlado Mirosevic (Partido Liberal), quien convocó a sus integrantes para abordarla con urgencia.

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El proyecto propone modificar la Ley 19.856, que regula las rebajas de condena por buena conducta, mediante dos cambios destinados a resolver las controversias sobre la aplicación de sus restricciones.

El primer ajuste busca aclarar el alcance temporal de la prohibición de acceder a estos beneficios, incorporada en febrero de 2022. La propuesta apunta a que dicha restricción también alcance a quienes cometieron delitos sexuales contra menores antes de esa fecha, a fin de cerrar la discusión jurídica que ha derivado en interpretaciones distintas respecto de delitos cometidos antes de su entrada en vigor.

El segundo cambio apunta a suprimir una excepción relacionada con el artículo 73 del Código Penal, disposición que actualmente permite acceder a reducciones de condena en determinadas circunstancias. Eso sí, en este caso la nueva limitación se aplicaría a los delitos cometidos desde la publicación de la futura ley.

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Sin embargo, la iniciativa no establece la anulación automática de los beneficios que ya fueron otorgados ni contempla modificar los efectos de las sentencias judiciales que se encuentran firmes. Ese punto marca un límite al alcance de la reforma, que busca corregir las reglas hacia adelante sin alterar automáticamente las decisiones ya adoptadas.

El presidente Kast asumió este lunes la responsabilidad por las rebajas de condenas y blindó al ministro Rabat.

Entendimiento con el Ejecutivo

En medio de las negociaciones legislativas, el senador de oposición Pedro Araya (PPD) confirmó que existe un entendimiento con el Gobierno para avanzar en una solución normativa que permita resolver la disputa.

“Habría un acuerdo hoy día con el gobierno en orden a poder avanzar en un proyecto de ley que pueda zanjar este punto en forma definitiva, probablemente a través de una ley interpretativa para establecer con claridad cuáles son los criterios para optar a las rebajas de condena”, señaló, según consignó BioBíoChile.

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Eso sí, el parlamentario no se pronunció sobre la responsabilidad política del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ante la posibilidad de que se presente una acusación constitucional en su contra, ya que podría verse obligado a intervenir como jurado.

Así las cosas, la discusión partirá a las 16:30 horas, cuando la Comisión de Constitución del Senado se reúna para revisar la iniciativa. Su presidente, Vlado Mirosevic, adelantó que buscará dar celeridad a la tramitación y de paso, fustigó la decisión del Ejecutivo de respaldar una determinada lectura de la legislación vigente.

“De todas las opciones de interpretaciones posibles que tenía el gobierno, optó por la peor, que era darles la razón a los violadores de menores y darles beneficios de reducción de condena”, criticó, asegurando que “este proyecto cierra completamente esa puerta y ningún gobierno, ningún ministro, ni nadie en el futuro va a poder aplicar mal ese criterio”, remató.

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