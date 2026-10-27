El reconocido líder de los taxistas Hugo Ospina fue sacado a la fuerza del aeropuerto de Bucaramanga: Policía dice que se negó a identificarse

Hugo Ospina, líder de taxistas, fue retirado por la Policía durante protesta de taxistas en el aeropuerto de Bucaramanga - crédito redes sociales

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El líder del gremio de taxistas Hugo Ospina fue retirado por uniformados de la Policía Nacional durante una protesta de transportadores en el aeropuerto internacional Palonegro, que atiende a Bucaramanga y su área metropolitana, en horas de la mañana del 27 de octubre de 2026.

El procedimiento ocurrió en medio de las manifestaciones que se adelantaban en las inmediaciones de la terminal aérea. Videos difundidos en redes sociales registraron el momento en que varios agentes sacaron al dirigente gremial del lugar.

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De acuerdo con información entregada por Minuto 60, la Policía de Bucaramanga informó que aplicó una medida preventiva contra Ospina porque, presuntamente, se negó a identificarse ante los uniformados. La institución también indicó que recibió un comparendo.

Según la versión de las autoridades, la intervención obedeció a posibles alteraciones del orden público y a actuaciones relacionadas con un eventual intento de bloquear la movilidad en el aeropuerto.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre las condiciones del procedimiento ni sobre las exigencias que motivaron la protesta de los transportadores.

Hugo Ospina, representante del gremio de taxistas - crédito Colprensa-Alvaro Tavera

En conversación con Infobae Colombia, Hugo Ospina aseguró que las circunstancias de su presunta detención en el aeropuerto Palonegro, en Bucaramanga, fueron inusuales.

Según relató, el episodio ocurrió en medio de conversaciones y protestas pacificas sostenían conversaciones con las autoridades sobre medidas para regular el transporte por plataformas.

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Los taxistas que trabajan en la terminal aérea, para sus jornadas laborales habían acordado establecer una fila en un punto específico del lugar, con el propósito de que los conductores recogieran pasajeros según el orden de llegada.

Ospina afirmó que uno de los taxistas no respetó el turno y pretendía recoger pasajeros antes que otros conductores. Ante esa situación, le pidió que regresara al final de la fila y esperara como los demás. El conductor, según su versión, se negó a hacerlo y empezó el “altercado”.

Poco después llegaron las autoridades y le informaron que debía acompañarlas a las oficinas de la Policía del aeropuerto. Ospina sostuvo que, como abogado, le solicitó a una uniformada que le leyera sus derechos como capturado. La funcionaria, identificada por él como Laura, le habría respondido que no estaba capturado.

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En conversación con Infobae Colombia, Hugo Ospina aseguró que las circunstancias de su presunta detención en el aeropuerto Palonegro, en Bucaramanga, fueron inusuales - crédito Colprensa

Tras esa respuesta, Ospina manifestó que intentó retirarse del lugar. Sin embargo, aseguró que le informaron que recibiría un comparendo, una decisión que calificó como injusta. También afirmó que logró comunicarse con oficinas de la Policía en Bogotá, desde donde, según dijo, lo ayudaron a calmar la situación y a salir del sitio.

El dirigente de los taxistas consideró que el procedimiento fue irregular, debido a que, según afirmó, las autoridades no le explicaron las causas concretas de la retención, asegurando que en ningún momento propicio un momento de alta intensidad en el lugar ni mucho menos una pelea física.

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No obstante, indicó que le habrían mencionado una presunta alteración del orden público, aunque señaló que antes se produjo un altercado con un conductor de una plataforma privada, situación en la que, de acuerdo con su relato, las autoridades no intervinieron.

Ospina aseguró que emprenderá acciones contra los funcionarios involucrados. Además, sostuvo que el hecho aceleró la organización de un paro nacional de taxistas, aunque no precisó la fecha, la hora ni los lugares de la convocatoria.

Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas afirmó que los transportadores de todo el país se unirán al cese de actividades - crédito Alexandra Vásquez Ochoa

El caso dejó versiones contrapuestas entre el dirigente gremial y la Policía Nacional, mientras persisten interrogantes sobre el desarrollo de la intervención y las razones que derivaron en el comparendo. Ospina anticipó acciones legales contra los funcionarios que participaron en el procedimiento y planteó que lo ocurrido podría impulsar una nueva movilización nacional del sector taxista, teniendo en cuenta, acciones legales, que ya se han venido tomando con anterioridad y que estaban a discusión entre las partes.

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